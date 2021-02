2021情人節好去處│C&E首推限定美妝下午茶　人均$319起送護膚禮物

網購攻略 網購攻略

撰文: 小甘 最後更新日期: 2021-02-09 18:00

2021年情人節迫在眉梢,各位男士們仍在為送什麼禮物、到哪裡慶祝而苦惱不已嗎?儘管今年的情人節未能如往年一樣,與愛侶外出共晉燭光晚餐,但來到一年只得一次的特殊節日,當然不能錯過與愛侶留下甜蜜回憶的機會,共度永誌難忘的情人節。

而在這個充滿浪漫氛圍的日子裡,與其年年都是千篇一律的燭光晚餐,今年不如就摒棄這些尋常的慶祝模式,把你們兩人的浪漫時光提早至午後,跟摯愛來一場與別不同的下午茶體驗吧!下午茶的環境不僅典雅舒適,而且人流亦不似午市、晚市般擠擁,氣氛相當悠閒愜意,尤其適合兩口子去慶祝,好好享受屬於你們的二人世界。當然,亦是與姊妹閨蜜一邊談心一邊細嚐甜點的打卡好去處。

九龍香格里拉大酒店大堂酒廊

▼ 2021情人節拍拖 / 週末閨蜜打卡好去處推薦 ▼

適逢2021年情人節,英國知名護膚品牌 Crabtree & Evelyn 首度與九龍香格里拉大酒店攜手合作,由即日起至2021年3月31日期間,聯乘推出「Dare To Be Different 拒絕平庸」下午茶,供應時間橫跨農曆新年、情人節和白色情人節,讓大家在多個重要節日裡盡情品嚐美味。

Crabtree & Evelyn X 九龍香格里拉「Dare to be different 拒絕平庸」下午茶

整個下午茶的靈感源自其品牌皇牌產品的四大系列,分別為「Evelyn Rose」系列拒絕平庸的玫瑰、「Crabtree」系列包容率真的蘋果和佛手柑、「The Gardeners」系列擁抱自然的巴西苺和枸杞,以及受峇里島啟發「Bali」系列的香茅、椰子和檀香木等。取材除了來自於 Crabtree & Evelyn 精選產品的主要成分和質感之外,主廚更參考了背後的理念,搜羅時令食材入饌,創作出別具匠心的4款鹹點及4款甜點,並以高雅的經典鳥籠四層架盛載,締造出視覺與味覺交融的感官盛宴,讓你與另一半渡過超乎想像的浪漫情人節。

是次下午茶推出一系列誘人的鹹甜美點,無論是外表或味道均極具Crabtree & Evelyn風格:

•Evelyn Rose —拒絕平庸:「拒絕平凡」,溫柔而充滿個性的玫瑰 •Crabtree —重拾本質:清新而不受制約,還原真我 •The Gardeners —回歸自然: 崇尚天然,充滿大自然氣息 •Bali— 首個探索系列: 親切溫暖,探索歷險

左:茉莉花茶味鮮蝦配車厘茄及水牛芝士 ,右:檸檬草奶凍酥餅配芒果慕絲及香橙啫喱

每款精緻美點均包含最少一種產品成分,整個英式下午茶猶如一闕Crabtree & Evelyn的美麗探秘交響樂曲,完美反映其品牌的宗旨 —— 我們踏遍全球搜羅珍貴成分,為每位好奇探索者擴闊美麗視野,將「美」融入生活之中。

雲呢拿玫瑰味馬卡龍配紅桑梅及玫瑰花

「Crabtree & Evelyn × 九龍香格里拉大酒店 ‘ Dare To Be Different ’ 下午茶」詳情:

供應日期:2021年2月1日至3月31日 供應時間:每日下午3至6時 地點:九龍香格里拉酒店大堂酒廊 價錢:HK$638 /兩位,包括咖啡或香茶 (另收加一服務費) 查詢或訂座:2733 8740 / lobbylounge.ksl@shangri-la.com / 透過九龍香格里拉大酒店官網進行訂座

▼ 嘆下午茶兼拎神秘禮物 ▼

留意!凡惠顧「Dare To Be Different拒絕平庸」下午茶,即可免費獲贈限量Crabtree & Evelyn經典皇牌產品體驗禮物包(價值HK$120)一份,包含生+ 滋養護手霜 (25ml)、自然氣息香水 (2ml)。與此同時,客人還可獲得Crabtree & Evelyn 官方網店獨家85折優惠券乙張,數量有限,送完即止。

Crabtree & Evelyn經典皇牌產品體驗禮物包(價值HK$120)

▼ 網上購物獲取下午茶8折優惠券▼

既然已經想好情人節的慶祝活動,那麼禮物固然亦不能缺席。對情人節禮物毫無頭緒嗎?今年情人節巧遇農曆初三,節日優惠更加豐富。Crabtree & Evelyn 網店正進行全店 9折優惠,加上多款低至 8折的「情侶1+1套裝」禮盒,讓你安在家中為情人節做足準備。

更重要的是,凡於 Crabtree & Evelyn 網店消費滿HK$388 即可獲贈 Crabtree & Evelyn 利是封及2021年月曆一套,以及下午茶 8折優惠券,換言之您與您的愛侶、閏蜜可以優惠價 $510.4 + 10% 享用兩位「Dare To Be Different 拒絕平庸」下午茶。如此划算的難得機會,絕對不容錯過。

>>> 按此連結立即前往Crabtree & Evelyn 網店購物!

(產品資料以官方最新發佈為準,價錢最後更新至2021/02/09)

