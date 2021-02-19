黑科技！氣炸鍋+焗爐二合一 氣炸烤肉麵包乜都得？附懶人廚具推介

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-19 18:00

隨著人們的追求不斷提高，廚房電器發展日新月異，各種智能家電層出不窮，尤其是「氣炸鍋」最備受矚目，憑藉少油、健康、方便的賣點令不少人趨之若鶩，成為近年來最當紅的家電選手。然而，氣炸鍋雖方便易用，但也存在一些缺點，就如大部份的氣炸鍋內部烹飪空間過小，假如食材堆疊擺放又不易熟透，因此很難一次煮好大量食物，而且可以製作的菜式亦有限，對於喜愛做甜點、蛋糕、麵包的人來說，似乎使用焗爐還是比較實際。可是香港地寸金尺土，蝸居廚房哪會有多餘空間放置多款電器呢？仍然在氣炸鍋和焗爐之間舉棋不定嗎？不如來看看最新的「氣炸焗爐」到底是如何把空炸鍋及焗爐兩大電器二合為一，究竟又值不值得我們入手。

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JNC 智能氣炸焗爐 12L 豪華版

JNC智能氣炸焗爐的外表與氣炸鍋相似，又有一點像電飯煲，與傳統焗爐完全毫不相像，但其實它的確集空氣炸鍋及焗爐二大功能於一身，一方面既有氣炸鍋的熱空氣循環技術，哪怕無油烤炸也能做出外酥裡嫩，猶如經過油炸的美食。這不僅美味，而且比傳統油炸更健康。

另一方面還具備十款預設菜單功能，包括炸薯條、牛排、魚、蝦、披薩、雞翼、烘烤、烤肉、乾果、翻熱樣樣精通。換言之它可以製作的食物更多元化，不似傳統的氣炸鍋，只擁有單一的氣炸功能，實用性明顯提升不少。

另外，亦一併解決了新手們不懂控制火候的難題，只要透過機身上的輕觸式顯示屏，點選你要的菜單功能，放入食材稍等一會便能做出各種健康又美味的佳餚，一鍵操作模式非常容易上手。當然，你亦可以根據自己經驗、需要調整溫度和時間。

加上整整12L的霸氣大容量，比起一般氣炸鍋每次只能做出1-2人的小份量，JNC智能氣炸焗爐就更適合多人家庭使用，即便是把整隻雞放入去製作烤雞也不成問題，烤麵包、Pizza、烤魚更是不在話下。而且所有配件都方便易拆，清潔更省時!

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除了氣炸鍋之外，市面上亦有許多為人們帶來便利的「懶人廚具」，畢竟做飯的確是一門大學問，這不光是考驗廚藝，也需要時間和精神。尤其是忙碌的上班族，經過一天勞累的工作，下班後固然希望能以最快、最方便的方式做好一頓飯菜。與其天天吃油膩膩的外賣，不如入手以下這款萬用煮食煲，毋須使用煤氣爐，單靠它就可以做出各式各樣的美食，用來涮火鍋也絕對可以。

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JNC 不銹鋼萬用煮食煲的顏值很高，精緻的外型配上普魯士藍或玫瑰紅色，外觀極具設計感。雖然長得小巧，不過勝在鍋身夠深，容量有1.2L，製作1-2人分量食物剛剛好。平時懶得開火做飯的日子，用它可作煮飯、蒸菜、煎炒、製作甜品、煲湯等多種用途，且不易黏底、易於清潔。加上無級數限制火力，用它煮食快速便捷，甚至可以把它當作湯碗容器，直接端上餐桌開吃，方便之餘又可以少洗一個碗，果然是名乎其實的「懶人廚具」。

另外還有附贈蒸籠一個，方便用來蒸煮或翻熱小菜。關鍵的是，鍋身不僅設有雙層防燙外殼，而且亦有過熱自動斷電保護裝置，安全性妥妥過關。

現代人生活節奏急速，養成對任何事情都追求快和方便的習慣，即使想要在家自製鮮榨果汁，也同樣講究方便，因此便攜式攪拌機便應運而生，勝在操作簡單又可隨身攜帶，比起功能五花八門的攪拌機，它似乎更貼合現代人的需求了。

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Deer 雙杯便攜攪拌機操作十分簡單，只要把你喜歡的食材和液體放進攪拌杯內，再放回機座一按操作。攪拌轉數每分鐘可達 19,000轉，配合可拆式304不鏽鋼刀片，強而有力快速地打碎各種食材，硬如冰塊也可打得細碎，製作出口感鬆軟又綿滑的蔬果汁、沙冰等不同飲品。

Deer 雙杯便攜攪拌機

隨機附送兩個容量達280ml的Tritan™ BPA free材質杯身，耐用及耐熱(80℃)，且不含雙酚A等致癌物。果汁製作完成後，便可以直接以杯身飲用，擰上防漏杯蓋後更可放入袋裡，隨身攜帶出門，方便在上班路上，或辦公室內盡情享用。當然，你也可以提早一夜預先把果汁準備好再放入雪櫃冷藏，讓早上時光不再匆匆忙忙！

每天清晨醒來，品嚐一杯香氣四溢的咖啡是不少都市人的日常習慣。喝厭了速溶咖啡，但又覺得手沖咖啡太過麻煩嗎？那麼全自動的咖啡機便是最適合你的選擇，既不考手藝又省略了繁瑣的工序，不論是新手還是老手，也可以調製出令人讚不絕口的香醇咖啡。

★ 咖啡愛好者福音：NOVELTI-全自動即磨沖泡咖啡機$788 >>按此購買

NOVELTI-全自動即磨沖泡咖啡機顧名思義就是全自動操作，從磨碎咖啡豆、咖啡粉，到沖泡一杯濃郁的美式咖啡，整個過程只花9分鐘，只要按下操作鍵機器就能自動操作，過程完全靜音。機身輕巧細小，不佔空間，擁有0.6公升容量，每次最多可以製作4杯咖啡，不論是家用，抑或放在辦公室內也很合適。

NOVELTI-全自動即磨沖泡咖啡機

對於講究咖啡口味，且飲用頻率高的人士來說，咖啡機可說是相當重要的存在。它不但可以節省每日購買咖啡的昂貴開銷，還可以選用自己喜愛的咖啡豆，加上操作簡單，讓你在家也可以沖製出媲美專業品質的咖啡，的確是一舉多得。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/19）

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