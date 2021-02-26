安在家中等食！香港製低脂意式雪糕$280/15杯　抵食過Häagen-Dazs

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-02-26 17:19

雪糕應該在什麼季節吃？儘管在大多數人的眼裡，雪糕是夏天的最佳拍擋。然而「夏天打邊爐，冬天食雪糕」才是香港人的特色，無論任何天氣都無法磨滅吃貨們食雪糕的意志，這就是雪糕的魅力所在。

想在飯後來杯雪糕作為飯後甜品？想在下班後，來杯雪糕犒賞自己一天辛勞的工作？那麼就不要錯過下文帶來的最新雪糕外賣優惠，事關現在只需拿出手機動動手指，無論是在家中，抑或辦公室都可以享用到一系列既低脂又正宗的意式Gelato雪糕，全部本土誠意製造，免費送貨到府，讓你隨時隨地滿足口腹之慾，超級過癮。

意式雪糕口感極其絲滑綿密 吃貨們必試！

雖說雪糕在便利店和超市裡面隨手可得，可是來來去去都是那些常見的品牌和口味，始終也會有吃膩的一天。想要尋求一點新鮮感的話，相信意式雪糕（Gelato）就能夠刺激起你的味蕾，畢竟Gelato與傳統的雪糕截然不同，主張「自然攪拌，均勻降溫」的製作方法，因此口感比起傳統雪糕更綿密，入口更是柔軟絲滑得絲毫感受不到冰粒。關鍵是，Gelato配方中的忌廉較少，脂肪含量更低，吃起來更健康之餘，也沒有太大的罪惡感，令人垂涎欲滴。

Da Dolce Gelato Italiano 意式雪糕 （Facebook@dadolcehk）

香港品牌 每日新鮮製造低糖、低脂意大利Gelato雪糕

想要品嚐正宗的Gelato，其實香港就有！香港品牌 Da Dolce Gelato Italiano 從事生產雪糕20多年，在香港自設廠房，選用最頂級的意大利原材料，按照正宗意式食譜配方每日新鮮製作Gelato，乳脂肪含量不超過8%，並且不含人造色素及其他人造添加劑，把意式鮮製雪糕無與倫比的滋味帶來香港。

口味多又特別 滿足你追求變化的味蕾

Da Dolce Gelato Italiano有超多款口味任你揀，除了一些經典口味之外，還多款特別口味，像是霖酒提子、豆腐雪芭、開心果、海鹽焦糖燉蛋、薑汁、榴槤、伯爵茶等等，定能滿足你追求變化的味蕾。另外亦有市面上少有的純素雪糕，為茹素人士提供多一個選擇。

Stay Home 抗疫大優惠：Da Dolce Gelato Italiano$280/15杯

套裝原本售價為$280/12杯，現在再加碼送出3杯，換言之$280即可購入總共15杯自選口味雪糕，除開每杯平均只需$18.6，相較一杯價錢約廿至三十幾的Haagen-dazs雪糕抵食得多！

Da Dolce Gelato Italiano 抗疫大優惠

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/26）

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