2021平價真無線耳機大檢閱 小米$139性價比極高 少有支援aptX傳輸

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-11 18:01

真無線耳機在2021年依然是潮流所向，不止三星、Sony、Bose、Sennheiser等傳統品牌的耳機越出越進步，國產耳機近年亦開始因性價比出眾而逐漸打出名堂。儘管仍有不少人對「中國製造」的產品有所保留，不過國產耳機的興起，無疑為一眾用家提供了更多價錢與質素兼優的選擇。究竟這些主打高性價比的國產耳機是否值得入手？功能規格又能否與國際品牌的出品媲美？

不少用家選購耳機時都有一定的預算，現時的耳機市場由高階耳機及中低階耳機分庭抗禮，而即使真無線耳機的技術已越來越普及，平價的耳機還是難以突破三四百元的大關，要是不想花太多錢在耳機之上，那麼性價比更高的國產耳機也實在值得考慮。

提到中國製造，相信有不少人會不自覺地聯想到粗製濫造，但其實隨著技術不斷提升，中國不論是耳機、手機、家電的產業近年也有不俗的發展，優秀的產品可謂不勝枚舉，價錢亦往往比大品牌更親民。以下就來看看三款在國內甚具人氣的真無線藍牙耳機，全部由國內大牌子出品，價錢不僅二百有找，最平一款更是百元頭就有交易，不論是想尋找低價位的耳機，還是想選購平價耳機作備用，這些耳機都值得你的考慮。

1. 低頻有力，配備智能環境降噪技術：小米Airdots真無線藍牙耳機

自蘋果推出Airpods耳機後，真無線藍牙耳機可是迅速取代傳統耳機，成為新一代主流產品。如今市面的真無線藍牙耳機雖然選擇甚多，但大部的價位都不便宜，即使非傳統耳機廠牌的出品，索價也接近$1000，假如不是對某些品牌有特別偏好，市面上其實還有不少價格便宜，而音質出眾的真無線藍牙耳機可以選擇，而小米的Airdots正正是其中一款。

小米在手機及家電領域的表現向來不俗，它旗下的產品更被不少用家評為性價比高、智能實用，非常適合有預算限制，以及想試用新產品的用家入手。這款真無線藍牙耳機Airdots就正好貫徹小米一向的作風，雖然定價只是$139，但功能上可是相當貼近Airpods。

Airdots採用新一代藍牙5.0技術，連接上不僅比上一代藍牙更快更穩定，耗電量亦相對更少，最明顯可以體現的地方就是它的自動連接功能，當用家戴上耳機後，耳機和手機已經在1秒內迅速連接，不用再等待左右耳連線。而數據傳輸速率亦相比上一代的小米耳機提升近2倍，無論是聽音樂、玩遊戲、看影片的體驗都更流暢。

至於在音質方面，當喇叭單元尺寸越大，低頻自然越好。小米AirDots配備了7.2mm發聲單元，中高頻及人聲表現細膩柔和，而低頻亦相當有力。除了音質出色，要比得上千元價格的真無線藍牙耳機，當然少不了降噪功能。小米AirDots雖然體積小巧，卻依舊沒有犧牲降噪功能。耳機配備了DSP智能環境降噪技術，通話時可以去掉環境雜音，方便對方能夠清楚地聽到用家的聲音。

在電量方便，小米Airdots的單次使用時間可達4小時，配合充電盒更可將使用時間，包括音樂、通話、電影、遊戲延長至最多15小時，一般日常使用絕無問題。

與市面大部分真無線藍牙耳機不同的是，小米Airdots採用的是實體按鍵而非觸控按鍵，只需輕按一下即可控制音樂、通話、及召喚語音助手，避免如觸控按鍵一樣容易誤觸而影響用家。

2. 支持aptX和AAC高質素傳輸：Haylou GT1 Plus 真無線藍牙耳機

小米的崛起無疑吸引不少品牌加入競爭，更視它為各大市場上的主流指標。其中小米生態鏈中的品牌之一，主攻藍牙音響的HayLou早前就推出了一款被網民譽為「小米殺手」的耳機，雖然它的價錢與Airdots相約，不過在規格上卻採用了更高階的配置，引來不少網民的討論。

先來看看外型方面，儘管今時今日大眾對耳機外型的要求越來越高，不過比起音質，這一點始終較少成為產品的亮點，然而今次Haylou GT1 Plus的外型卻是相當值得一提。皆因它不僅體積迷你，重量更是耳機中數一數二的輕巧。耳機約重3.9g，比起重6.3g的Galaxy Buds Pro、重5.4g的Airpods Pro實在輕量不少。

連接穩定性向來是平價耳機中相當值得關留意的一環。為了保持連線穩定，Haylou採用了5.0版本的高通QCC3020芯片，具備更好的兼容性與抗干擾性，能夠把Wifi及4G網絡的衝突性降至最低，同時亦把連接速度提高，將延遲情況減低。

高通的芯片除了改善連接穩定性，還帶來了更低的耗電量。簡單來說即是耳機的續航時間亦提升不少，單次充電後可連續使5小時，而具備310mA的充電盒，亦能夠為耳機提供約7次充電，將總使用時間延長至18小時。

除此之外，降噪亦是非常值得關注的一點。高通芯片內載了DSP+cVc雙保險降噪，能夠有效抵銷大部分噪音，帶來高清通話效果。

一般購買平價耳機相信都不會對音質有太大期望，不過這一方面，Haylou GT1 Plus 可以說最出期望有餘。耳機採用了7.2mm羊毛生物複合振膜，特點是輕薄與彈性好，可以帶來渾厚有力的低音，以及細膩清晰的中高音，層次相當分明。另外，值得一提的是，Haylou GT1 Plus支援了平價耳機中非常罕見的aptX及AAC雙高清解碼，這兩種編碼技術可以真實還原每個聲音細節，令聆聽的音樂質素更接近CD級的無損原音。以百多元耳機來說，單是這一點已經相當出色。

至於在實際操作方面，Haylou GT1 PLUS採用輕觸式操作面板，支援Siri、Goofle語音助手及小愛同學。同時耳機機身亦具備IPX5級別防水，無論是日常使用或作為運動耳機都是質素不俗之選。

3. 低延遲低耗電、打機睇片一流：QCY T1C 真無線藍牙5.0耳機

相比小米，QCY對於香港人來說未必熟悉，不過品牌早於2009年已經成立，並一直專注藍牙耳機的應用與研究，有自主研發和設計動圈，並進行新型振膜材料、新型單元結構設計，以提供更多精緻、舒適、耐用度及性價比高的耳機予用家選擇，而T1C 真無線藍牙就正是例子。

T1C 真無線藍牙耳機是網購平台京東長年熱賣款式，耳機同樣採用新一代藍牙5.0技術，除了在連接方面更快更穩定，更可大幅提升音訊傳輸的質素，令耳家用家也可享有完美的音質。與小米略為不同的是，T1C 真無線藍牙耳機更把耗電量及延遲降至最低，而且可以自由切換單聲道及立體聲，使用上更加靈活。

而在音質方面，T1C 真無線藍牙耳機支援SBC及AAC傳輸方式，即使未達到apt-X的級數，但但基本上與Airpods的傳輸規格相同，加上配置6mm的發聲單元，音質表現飽滿並立體。除此之外，不同於市面上大多單邊通話的TWS耳機，T1C支持雙耳通話之餘，同時亦採用ENC降噪技術，令通話的聱音更為清晰。

至於操作方面，T1C同樣可透過機身的按鍵切換音樂、接聽及掛斷電話，以及召喚語音助理。另外，T1C亦配備相應的APP、並支援耳機查找功能，用家可透過應用程式來設置耳機按鍵，選擇喜歡的音樂模式，並查找耳機的所在地，設計上頗為貼心。

電量方面T1C可以說是三款之最，根據官方數據，充電盒具備380mAh大電量，當耳機的電力用光時充電盒可額外為耳機提四次充電，使用的總時間可長約20小時。

平價耳機不一定代表質素欠奉，單以以上三款國產耳機而言，百多元己經具備真無線耳機應有的功能，包括高穩定性的連接表現、智能觸控面板、多重降噪技術，部分更少有地支援aptX高質素音源傳輸，表現實在令人眼前一亮。假如正在尋找平價耳機，以上款式絕對值得你的考慮。有意入手的朋友可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/11)

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