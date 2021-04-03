失眠｜瞓得差皆因用錯枕頭? 解構日本機能枕頭 如何治失眠 減鼻鼾

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-03 18:00

一頭栽進柔軟的枕頭，睡上一個好覺，本應是一天之中最幸福的時刻。可惜的是，睡眠這回事雖然看似簡單，但對不少人來說卻困難重重。你也有半夜打鼻鼾、無論怎麼睡都睡不飽、睡醒後還肩酸頸痛的困擾嗎？要睡得好、睡得足，良好的睡眠環境固然是箇中關鍵，但原來有一個細節同樣重要，那就是枕頭！每個人每天有三分一的時間都在睡眠中度過，換言之而這三分一的時間我們都離不開我們的枕頭，正因如此，枕頭的好與壞，對於睡眠質素絕對有著不容小覤的影響，想一夜好眠，你選對枕頭了嗎？

打鼻鼾原來都關枕頭事？

你的枕邊人也有打鼻鼾問題嗎？鼻鼾之所以會出現，最主要原因在於睡覺時呼吸道肌肉及軟組織鬆弛，令呼吸道收窄，當空氣經過上呼吸道軟組織時，便會因振動而形成。鼻鼾成因很多，假如已排除了肥胖、鼻敏感、睡眠窒息症等問題，那麼睡姿不當就可能是你或枕邊人經常打鼻鼾的一大原因，而睡姿與枕頭絕對是存在著撇不清的關係。

枕頭對睡眠有多重要？

對於枕頭，有不少人則認為枕頭只需讓頭部枕著便可，但其實枕頭最大的作用是讓你躺下時，能夠良好地支撐著頭頸，讓頸部保持正常的生理弧度，令身體得到充分休息放鬆。假如使用的枕頭太軟或太低，頸椎容易伸展過度，下顎便會因此向上抬起，容易張口呼吸及打鼻鼾；而假如使用的枕頭太高或太硬，則容易令頸部肌肉綳緊，另一方面更有機會使頸椎向後凸，椎間盤壓迫到神經。

簡單來說，如果選擇的枕頭是不適合自己，除了會令入睡過程變得更困難，睡眠時出現鼻鼾，醒來後更容易出現頸痛、腰痛、落枕（瞓捩頸）等不同的健康問題。因此無論是想改善鼻鼾問題，抑或提升睡眠質素，都不妨嘗試從枕頭方面入手。

至於該如何挑選合適的枕頭？一般而言，醫生建議枕頭的高度應等如頸的長度，偏軟或偏硬可以舒服為準則，而物料上同樣可視乎個人喜好、按預算及耐用度而決定。

現時市面上的枕頭林林總總，除了一般常見的款式以外，近年亦有不少機能枕頭面世，聲稱可改善鼻鼾、提高睡眠質素。到底這些枕頭使用了什麼原理，假如想解決鼻鼾問題，又是否值得入手？

解構日本大熱機能枕頭 有助解決鼻鼾問題？

日本銷量破百萬、蝶型設計貼合頭頸肩曲線：日本殿堂の夢枕

日本枕頭近年成為寢具界的新寵，當中銷量及口碑都甚高的，就是這款日本博士研發的「日本殿堂の夢枕」。它針對一般人使用枕頭時所出現的不適而加以改良，以達到改善睡姿、提升睡眠質素的效果。

「日本殿堂の夢枕」的最大特點就是枕頭前後採用兩種不同的設計，一面為寬面，而另一面為蝶型，邊緣上亦分別使用了8.5cm和12cm的兩種高度。寬面與一般的枕頭形狀非常相似，較為特別的是另一面的蝴蝶形3D設計，中央帶有凹槽位置，而兩側如蝶翅般採用了較高的高度。

這種設計與邊緣弧度能夠在仰睡時讓枕頭與頭部、頸椎和肩膊的曲線完全貼合，而採側睡時，兩旁的蝶翼可穩固頭部，支撐頭部的重量，舒緩肩頸與腰部的酸痛，同時正確的睡姿亦有助確保呼吸道暢順，以改善鼻鼾問題。

除此之外，兩面不同的設計亦方便睡眠時翻身，也能按不同需要而自由變換睡姿為趴睡或側睡姿勢，並支撐著頭、肩、頸的重量與曲線。

趴睡時兩手可放在枕頭兩側曲線的上，脖子可順著枕頭曲線躺下，雙手可自然舒展，不需要使用身體的力量去支撐頭部，維持睡姿的舒適。

想確保鼻道暢通，枕心使用的材質亦是一大關鍵。這款止鼾枕採用的是記憶海綿，具有優良的彈性、復原性及耐磨性，軟硬度亦恰到好處，這樣便能確保枕體與頭部穩定服貼，不同於一般的聚酯纖維枕頭會隨使用時間而變得扁平塌陷，在無形中傷害脊椎。

簡單來說，這款枕頭主要是利用改善睡姿的原理，透過蝶型設計的曲線來讓頭、肩、頸貼合枕頭，分散施力點，令頸部不會因懸空而造成壓力，同時亦能對應不同的睡姿，尤其適合睡眠時常常翻身的人士使用。不過由於它的枕型較為特殊，對於習慣使用一般寬面枕頭的人來說，可能需要花更多的時間來調整與適應。

除了「日本殿堂の夢枕」，同樣在日本熱賣的還有以下一款智能電動記憶枕，相比起改善睡姿，智能電動枕則是特別為改善鼻鼾問題而設計。

而同樣在日本熱賣的，還有以下一款智能電動記憶枕，相比起改善睡姿的「日本殿堂の夢枕」，這款枕頭則是重點針對鼻鼾問題而提供改善方案。

樂天銷量No.1、智能技術減鼻鼾：Chevet Smart Sens 智能電動減緩睡眠鼾聲記憶枕

智能電動枕的原理是藉由內部的感應器與震動機制來運作，當內置的感應器檢測到使用者的鼾聲，便會發出震動，誘導身體變換成正確的睡眠姿勢，從而使狹窄的呼吸道得以舒展，以達到止鼾的效果。

這款智能枕採用的方式亦同樣如是，它內置了USB智能感應器，高感應聲控功能可自動檢測使用者在睡覺時的呼吸，當使用者發出鼾聲，高感應聲控內建的演算法便會使枕心發出輕微震動，剌激並誘導身體調整成自然睡姿，使上呼吸道變得暢通，減輕打鼾情況。

震動模式具有「弱、中、強」三個階段，而檢測的靈敏度亦有「高、低」兩種模式，用家可視乎個人睡眠習慣而自行調節。為避免擾亂睡眠，即使是「強」階段的震動亦只是屬於微震，不會弄醒使用者。

除了加入智能檢測功能，枕頭本身亦採用了符合人體工學的蝶型雙弧度設計，中央是可固定及支撐頭部的凹槽，讓仰睡時頸椎貼合枕頭並維持自然的生理弧度。而兩側則採用了加高設計，讓側睡時脊椎保持於水平位置，提供完整支撐，均勻分佈身體壓力，便頸部肌肉放鬆，打開呼吸道，從多面改善打鼾問題。

智能電動枕同樣使用記憶海綿材質，可藉由慢回彈特性來貼合頸椎曲線，既不會過於柔軟，亦不會讓人感到僵硬不適。除了止鼾以外，也能讓人睡得更舒適安穩。

簡單來說，這款智能電動枕是透過把震動功能與人體工學設計兩者結合，幫助睡眠時維持舒適睡姿，同時針對鼻鼾問題作出改善，相比起以上一款，這款具備的智能功能的更適合打鼾問題嚴重的用家，而由於它的枕型相對沒有那麼特殊，使用起來基本上更不挑人，也更容易適應。

正確的睡姿對睡眠質素確實有著不容忽視的影響，而枕頭就是當中最關鍵的一環。假如經常睡得不好、醒來後肩頸酸痛，抑或睡眠時備受身邊人的鼻鼾困擾，不妨先由枕頭入手，調整睡姿，讓睡眠質素更佳。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/02)

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