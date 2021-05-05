2021無線吸塵機推介及比較 + 5月優惠整合　Dyson吸塵機減至$2099

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-05 18:34

對於現代家庭來說，無線吸塵機儼然成為生活中不可或缺的必需品。然而，目前市場上的無線吸塵機選擇繁多，價格不一功能各異，讓人眼花撩亂，那麼面對五花八門的商品，究竟該如何挑選是好？

什麼牌子最好？大吸力才是王道！

吸力一直都是選購吸塵機時的關鍵指標之一，大吸力不僅能夠提升清潔能力，同時也能縮短清潔時間。當提到大吸力，相信大多數人都會馬上聯想起Dyson，甚至會把Dyson 當作指標，與不同品牌的吸塵機作比較。事實上，早前就有報告研究過市面上的無線吸塵機，並就續航力、吸力維持、吸淨能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度各方面去進行測試，結果就發現Dyson 旗下2款吸塵機的吸淨能力的確遠比其它品牌出色，並獲得4.5（滿分5分）的最佳成績，也難怪Dyson 定價再昂貴，依然能夠收獲世界各地消費者的青睞。

全網至抵！Dyson 無線吸塵機低至62折！

你也想要體驗Dyson 無線吸塵機帶來的方便嗎？但礙於價格關係，遲遲未捨得入手？那麼不要錯過接下來奉上的Dyson V8、V10、V11及Digital Slim 4大熱門系列的減價優惠，這不但比官方售價便宜，甚至可說是全網至低入手價。 為方便大家暸解Dyson 無線吸塵機每款型號之間的區別和優勢所在，下文還會列出各型號的規格、配件、價錢，文末另有重點規格總整理，務求幫助大家快速地選出最滿意的型號！

Dyson V8、V10、V11、Digital Slim 比較

【1】Dyson V8 Fluffy Origin：減價$2,099（零售價$3,380）

★ 價格最低、性價比之冠、適合小蝸居！

雖然Dyson V8 Fluffy Origin是較早期的款式，但亦足已應付日常家務清潔。如果並不追求最新款，那麼V8 無疑會是4款之中最抵買的，一來價格最低；二來V8 作為Dyson的中階機種，已齊備Dyson 最引以為傲的賣點，包括專利數位馬達、專利放射狀氣旋及HEPA 全機過濾。所以從性價比來看，V8 的確仍然值得入手。

首先，V8 是由Dyson第八代的先進數碼摩打驅動，每分鐘能旋轉高達110,000次，可以產生115瓦的吸力，這意昧著V8 能夠篩分細小的碎屑和大顆粒物，加上兩種吸力清潔模式可選，因此不論是進行日常清潔，還是全屋大掃除，V8 都可以完美地完成清潔任務。

再者，V8 還有Dyson 獨有的「全機過濾系統」，這項功能與空氣清新機相似，能夠捕捉過敏源頭及微塵，再經過有效過濾，釋出更潔淨空氣，化解無線吸塵機會造成二次空氣污染的疑慮。

而且，V8 的續航力也不弱，可以提供長達40 分鐘無衰減的使用時間，與市面上許多只提供20 ~30 分鐘使用時間的吸塵機相比，明顯優異得多，這也是V8 至今仍有購買價值的原因之一。不過，正因為電池容量增大，其充電時長需要五小時。但方便的是，隨機會附贈多功能充電底座，不僅可用作存放機身和配件，更可為吸塵機充電，讓你隨時可用。

除了規格與功能之外，吸頭絕對亦是選購吸塵機時的關鍵考量之一，吸頭配件越多，清潔時的靈活性便越高。V8 隨機會附送4款吸頭，方便用家因應場景更換。而值得一提的是「電動除蟎吸頭」，它能針對床墊、被單、沙發、寵物窩裡的塵蟎進行重點式的深層清除，如此一來便可以直接少買一台除蟎機了。

▼ Dyson V8 Fluffy Origin 專屬吸頭 ▼

【2】Dyson V10 Fluffy Extra：減價$2,899（零售價$3,999）

★ 吸力大躍進、全新底部轉換頭、續航力60分鐘！

Dyson V10 Fluffy Extra屬Dyson 高階機種，保有V8 的全機過濾系統，可有效吸除99.97%小至0.3微米的微塵，並經過認證適合哮喘與過敏人士使用。 另外，V10 亦在吸力、空氣過濾能力、續航力各方面作出重點改善，使其效能提升不少。

而最大差別在於吸力方面，先從數字上來看，V10 由V8 的115瓦特吸力，大躍進至150瓦特吸力，這歸因於V10 採用了改良後的氣旋系統，其氣流可以100％筆直的方式流入集塵桶，使空速最大化，減少了灰塵堵塞的可能性，從而有助提高吸力。反觀早幾代型號，由於氣流需要經過小小轉彎，故吸力較V10 遜色。再加上V10 提供了三段吸力變化，清潔效果固然更加快速、高效，能夠輕鬆應對大戶型家居的深度清潔工作。

至於續航力方面，V10 添加了7芯NCA鋰離子電池，因此運行時間最長可達到60分鐘，相較V8 多了20分鐘，同時充電時間亦縮短了1.5小時，只需3.5小時即可充滿電。

V10 亦進一步優化了聲學，通過聲學材料來吸收震動時產生的噪音，達到先前型號未有的降噪效果，方便用家於夜間使用，不怕打擾家人休息。

V10 一樣擁有主要用來吸硬質地板、木地板的軟質碳纖維滾筒主吸頭。除此以外，隨機附贈多四款特殊吸頭。而與V8 不同的是，V10 新增了全新底部轉換頭，好處是可以一鍵調整吸頭角度，清潔時毋須彎腰，即可深入僅高7cm、1m深的床底、梳化底吸塵。

▼ Dyson V10 Fluffy Extra 專屬吸頭 ▼

【3】Dyson V11 Complete Extra：減價$4,399 （原價$5,850）

★ 頂級配置、智能調整吸力、智能 LCD 螢幕、2個主吸頭加10大配件！

Dyson V11作為Dyson的旗艦型號，加入了更多實用功能及設計，比前代更聰明、更人性化、更高效，配置方面實屬頂級。假如預算充裕的話，V11 始終會是首選。

首先，V11 不只延續了V10 的高續航力、靜音設計與過濾系統，還新增了人性化的「智慧監測」功能。通過機身上的LCD 屏幕，用家可以更直觀和更清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。而當出現故障時亦有動態演示、更換指引，解決問題變得更簡單。有了LCD 屏幕，用家更可以隨時在自動、節能或強效3種清潔模式之間快速切換。

除了附有與V10 同一型號的軟質碳纖維滾筒吸頭，還加上了能自動因應地板材質調整吸力的高扭矩吸頭。這款新的吸頭，內建了動態負載感應器（DLS），每秒監控吸頭電阻360次，可即時根據地面阻力回饋以自動調整最佳的吸力功率，讓用家可在地毯及硬地板之間來回進行深層清潔，中途毋須手動切換清潔模式或更換吸頭，非常方便。這不但大幅提升清潔效率，也可以節約電量以延長續航時間。

其次，為了擁有更好的清潔表現，V11 採用了新款 7 芯鋰電池，以及最新最快的Hyperdymium™ 旋速摩打，摩打中的葉輪比前代的更薄更細長，能夠增加與空氣表觸丟表面積，轉速每分鐘高達125,000轉，產生高達185AW的強勁吸力。因此，其吸力不僅比前代增加20％，也是四代之中最強大的一款。

至於電池方面，V11 新增了可換電池的設計，雖然另購電池也是一項費用，但就可以額外帶來雙倍的使用時間，用家可以自行考慮有沒有需要。即使沒有另購電池，V11 也可提供60分鐘無衰減吸力的使用時間，表現相當不俗。

值得一提的是，V11 Complete Extra 附送的配件相當齊全，包括2個主吸頭和10個配件，基本能夠應對各種使用場景。當中新加入的LED 隙縫吸頭，顧名思義是用於清潔難以觸及的狹窄空間，但勝在配備了LED燈，能夠清楚照亮需要清潔的地方，讓微塵無處可躲。另外，還有高處清潔轉接頭及低處清潔轉接頭，專門清潔高處或低處，讓用家能夠靈活而有效地清潔家中所有棘手位置，使全屋清潔無死角。

從各方面來看，V11 的提升還是十分明顯的，特別是可視化、清潔力、續航力及配件等方面都帶來了壓倒性的優勢，非常值得入手。更何況，目前售價從$5850降至$4399，相當於75折入手，節省下將近$1500。

▼ Dyson V11 Complete Extra 專屬吸頭 ▼

【4】Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18：減價$3,438（零售價$4,680）

★ 最小巧、最輕盈、贈送8大吸頭配件！

Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18為去年發佈的全新商品，同樣保有先進的全機過濾系統和靜音設計，並特別在體積及重量上重新改良，而改良後的機身體積較旗艦型號V11 減少 20%、重量減輕 30%。除了機身之外，主吸頭的體積和重量亦都較以往型號減少了40%。大大縮小後的體積和重量不但方便收納，單手手持也不感負擔，特別適合臂力不足，或者繁忙的上班族用家，下班回家後隨手拿起吸塵機，即可維持家中整潔，過程既省力又輕鬆。

Dyson在追求輕量化的同時，亦沒有犧牲其吸力效能。Digital Slim Fluffy Extra，用上與旗艦型號V11同樣技術的Hyperdymium™ 摩打，能以高達120,000rpm的速度旋轉，產生100瓦特吸力。雖然吸力是比V11 小一點，但亦能夠吸起比人體毛髮細小達100倍的，微細至PM0.3的懸浮粒子，吸力絕對是不容小覷。

與V11相同的是，Digital Slim Fluffy Extra亦擁有智能顯示即時報告功能，用家可以通過LCD屏幕顯示，暸解吸塵機的目前表現，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。

Digital Slim Fluffy Extra 與V11 一樣可以更換電池（需另購電池），但續航力就較V11 短，充滿電後可以持續使用40分鐘，相對而言會更適合小戶型家庭，應付日常清潔不成問題。

值得一提的是，Extra 為 Dyson Digital Slim 系列中，附送配件最多的型號，總共有8種不同吸頭配件。雖然配件不比V11 Complete Extra多，但價錢就相對吸引一點，減價後只售$3,438（原價$4,680），比V11 便宜$961。

▼ Digital Slim Fluffy Extra 專屬吸頭 ▼

Dyson 無線吸塵機怎麼選？

總的來說，Dyson 無線吸塵機的系列與型號選擇雖多，但其實並沒有哪一款一定就是「最好」，基本上他們家新推出的吸塵機都是在上一代機種的基礎之上加以改良，譬如是新增靜音設計、智能顯示屏幕、增添特殊吸頭等等。然而在日常清潔時，未必需要用上這些功能、設計或吸頭，此時我們可以參考吸力、續航力、重量等主要規格，再根據自家生活環境和預算去衡量，自然就能評估出最符合需求的一款了。

選購建議

簡單來說，預算充裕的話，Dyson V11 Complete Extra 無疑會是最佳選擇，畢竟「Dyson旗艦機」的稱號也並非浪得虛名的。至於有預算考量的小戶型家庭，就可以優先考慮CP值最高的Dyson V8 Fluffy Origin。如果略厭V8 續航力不足，那麼吸力更強的Dyson V10 Fluffy Extra 會更符合你要求。最後，Dyson Digital Slim Fluffy Extra 明顯就更適合重視輕盈的用家，它超級輕巧的機身，相信能為你帶無負擔的清潔體驗，處理日常清潔也不成問題。

▼Dyson V8 Fluffy Origin基本規格 ▼

吸力： 115 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶： 0.54 L 重量： 2.6 kg 充電時間：5小時 價錢：減價$2,099（零售價$3,380）

▼Dyson V10 Fluffy Extra基本規格 ▼

吸力： 150 AW 續航力：約60分鐘 集塵桶：0.54 L 重量： 2.5 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$2,899（零售價$3,999）

▼Dyson V11 Complete Extra基本規格 ▼

吸力： 185 AW 續航力：約60分鐘 集塵桶：0.54 L 重量： 2.9 kg 充電時間：4.5小時 價錢：減價 $4399 （原價$5,850）

▼Dyson Digital Slim Fluffy Extra基本規格 ▼

吸力： 120 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶：0.3 L 重量： 1.9 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$3,438（零售價$4,680）

如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/06）

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