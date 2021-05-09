2021原箱飲品優惠　可樂汽水果汁乜都有　買滿$300免費送貨上門！

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-10 10:37

踏入五月，又來到一年之中最炎熱的季節了。香港夏天的氣溫隨時飆至30°C以上，沒有一點秘密武器也難以抵抗如此猛烈的溫度攻擊。而天時暑熱之下，除了待在室內涼冷氣，來一杯透心涼的飲品亦是直接有效的消暑妙方，即使是再燥熱的神經，也會因為涼入心底的凍飲而瞬間平復下來。況且在這樣的季節裡面，特別容易食慾不振，此時再普通的汽水或果汁也會覺得格外好喝，使人頓時神清氣爽。所以說，沒有什麼事情比起夏天大嘆凍飲更令人身心舒暢，如果有，那肯定就是夏天邊涼冷氣邊嘆凍飲了！

屋企飲品經常缺貨？唔想去超市掃貨咁麻煩？

想要隨時想飲就飲，那就要把家裡的冰箱都填滿飲品。可最麻煩的就是，需要定期到超市入貨，這過程不但花時間又花體力。如果家庭成員多的話，剛填滿的冰箱可能很快又被清空，最終逃不掉每星期到超市補貨的命運。再者，不論是枝裝飲品抑或罐裝飲品，只要多買幾件就足以重得令人喊累，再加上夏天炙熱的陽光，光是想像經已彷彿看到自己汗流浹背的畫面了。

網上落單唔使排隊，慳時間慳體力！

不想再浪費時間和體力嗎？最簡單直接的方法當然就是安在家中上網訂購，一來省時間省體力，二來還可以在網上慢慢比價、慢慢挑選。而關鍵的是，網購的價錢分分鐘比起超級市場、便利商店，甚至乎街邊士多更加便宜，假如原箱購入的話，每件價錢平均除開來還比逐件購買划算得多，長遠來看，肯定能夠省下一大筆的支出，而且還不用隔三差五就補貨一次，可以說是「一舉多得」！

超低價入手原箱飲品！

網購平台《01mall》為大家搜羅了多款原箱飲品網購優惠，當中不僅有大人小孩都愛喝的可樂、雪碧、梳打水，亦有8、90後的童年回憶Qoo，包括白提子汁、桃汁、蘋果汁、黑加侖子汁等，另外還有喝起來無負擔的健康飲品。總而言之，飲品種類非常多元化，相信一定能找到你平時最愛喝的那一款！提提你：現時購物滿$300即可享有包郵送遞服務，連運費也能一併省下！

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【1】可口可樂 - 加系可口可樂無糖汽水

★ 原箱優惠：330ML x 24罐 特價$104（原價$152）平均$4.3/罐

【2】玉泉 - 梳打水

★ 原箱優惠：330ML x 24罐 特價$113（原價$149）平均$4.7/罐

【3】玉泉 - +C有氣檸檬味汽水

★ 原箱優惠：500ML x 24枝 特價$138（原價$177）平均$5.75/枝

【4】飛雪 - 礦物質水

★ 原箱優惠：770ML x 24枝 特價$78（原價$132）平均$3.25/枝

【5】Singha - 勝獅梳打水

★ 原箱優惠：325ML x 24枝 特價$78（原價$132）平均$4.3/枝

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/09）

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