手機mon貼｜一文學識點揀保護貼 淘寶Mon貼推薦 比街舖價平一半！

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-16 18:00

今時今日的手機價錢絕不便宜，只不過長時間使用，多小心也難免會有失手的時候，即使不是趺壞手機，趺爆Mon要維修也令人非常心痛。想保護手機免受傷害，除了使用保護性強的手機殼，貼上螢幕保護貼亦是指定動作之一。

市面上的螢幕保護貼的選擇繁多，當中不但細分為玻璃貼、水凝貼、高清貼、鑽石貼等不同材質，而規格上亦有9D款式、10D款式、9H硬度等選擇，這些數值代表的是什麼意思？不同的材質又有什麼分別？

▼鋼化玻璃膜／鑽石膜／鏡面膜▼

螢幕保護貼主張要分為玻璃貼與塑膠保護貼兩類，前者使用玻璃製作，於淘寶常見的「鋼化玻璃膜」、「鑽石貼」、「鏡面貼」等等指的其實都是玻璃貼，它的優點在於硬度高、防刮力強、透光度高，手感上亦貼近真實的屏幕，而經「鋼化」後的玻璃貼更可承受劇烈的衝擊力，減少螢幕碎裂的機率，並大大增加韌性，不過缺點是難以完全貼合並包覆手機邊緣，而且會殘留油漬及指模。

▼塑膠保護膜／水凝膜／軟性膜▼

相反，塑膠保護貼則使用PET、TPU或ARM物料製作，常見的「軟性膜」、「水凝貼」都是塑膠保護貼的一種，它在柔軟度方面要比鋼化膜更優勝，柔軟的特點可以令其與曲面手機完全貼合。譬如以「水凝膜」為例，由於它的材質介乎於塑膠和橡膠之間，因此無論是延展性、貼合性、彈性都相對較高，可貼合手機邊緣之餘更可自動修復保護貼上的輕微花痕，不過透光性以及防跌程度則相對比鋼化玻璃膜弱。

▼9D、10D、9H的分別▼

淘寶上幾乎九成的鋼化玻璃膜都會標上9D、10D、9H等的數值，當中標榜的9H指它的硬度，而9D、10D則是指邊緣的弧度，不過以上的數字基本上只是商品宣傳工具之一，事關正常的鋼化膜只有直角邊、2.5D和3D，2.5D的貼合面是平的，而3D的貼合面是彎曲的，而在實際使用上，3D已經可完全覆蓋並貼合曲面屏幕的邊緣。

而保護貼上另一常見的9H、10H數值，指的其實是玻璃膜的硬度Hardness。但要注意的是，9H、10H的硬度並不是指莫氏硬度中的9或10，而是鉛筆規格中的硬度。而但凡是玻璃膜、鋼化膜之類的保護貼，它的硬度必定是能達到9H，並且與一般玻璃無異。儘管這種硬度具有一定的防護力，哪怕是鑰匙、刀子等硬物也不容易刮花螢幕，不過當遇到莫氏係數更高的砂石時，便有可能刮花螢幕表面。

簡單來說，保護貼上標明的9D、10D、9H數值其實都只是噱頭的一種，選購時千萬不要因為以上數值而高價買貼，而是根據自己的需求選擇所需的保護貼的材質，譬如講求手感、清晰視覺效果的建議可選玻璃貼；只求完全包覆手機表面的，水凝貼會是較適合的選擇。假如還有額外的需求如隱私需要、打機用途等等，則可在材質外再考慮防偷窺設計、防指膜抗油等元素。

儘管香港有不少「貼Mon」服務，螢幕保護貼的選擇亦很多，但由於大部分的價錢都不太划算，而且貨源大多也來自深圳，因此有不少人會選擇從淘寶入貨，不過淘寶的螢幕保護貼到底該怎麼選？

網民力大讚性價比高、各品牌手機適用：閃魔旗艦店

淘寶上的手機配件店為數不少，而以手機Mon貼聞名的「閃魔旗艦店」，就是其中一個非常受中港台用家歡迎，而且獲得不少網民推介的品牌。

「閃魔旗艦店」主打手機配件，店內提供了多款手機保護貼供用家選擇，包括全屏玻璃膜、曲面水凝膜、高清膜、防偷窺膜、磨砂膜、藍光膜、綠光膜等，而在機型方面，「閃魔」基本上已把市面上常見的手機品機統統涵蓋，無論是蘋果手機、三星手機、小米手機、華為手機、OPPO手機、VIVO手機等都可在店內找到合適的保護貼。

「閃魔旗艦店」不時受網民推介，原因在於它的性價比非常高，而且它的保護貼質素亦在同價位品牌中更為優勝及耐用。以經網民評測多款保護貼後，得分最高的閃魔鑽石保護貼為例，雖然它同樣以「9D、9H」等數值作招徠，不過撇除以上元素，單看保護貼的設計，它其實是一款可以做到1:1滿屏全覆蓋的曲面玻璃貼，它的設計不僅可完全覆蓋螢幕表面並貼合曲面邊緣，而且保護貼的邊緣位置亦經過高溫強化，對邊角位置的保護力更強之餘，亦減少碎邊機會。

除此之外，「閃魔」的保護貼亦大多經過升級的鍍層處理，除了可以加強抵御日常劃痕，亦可以更有效地防止指紋及油份殘留，保持清晰的視野，並且令觸控更順滑清精準。

部分款式亦會在聽筒位置加入防塵網，防止微塵進入並於積聚，以提高手機聽筒壽命。

「閃魔旗艦店」的保護貼約¥30左右，隨貼附送「貼膜神器」，有助用家對準位置精準地貼上保護貼，避免因重貼而出現氣泡。

價錢平均¥15、網民曾評排名高：綠聯數碼旗艦店

有內地網民曾評測淘寶上多款手機保護貼，而繼「閃魔旗艦店」後，「綠聯數碼旗艦店」亦是備受推薦的手機配件店舖，皆因相比起閃魔，綠聯保護貼的質素不俗之餘，價錢亦相對更為便宜，性價比更高。

「綠聯數碼旗艦店」提供了多款玻璃貼供用家選擇，包括全屏玻璃膜、防偷窺玻璃膜、磨砂玻璃膜、藍光玻璃膜、綠光玻璃膜等，機型主要集中在iPhone及華為手機，選擇雖然不及閃魔豐富，但勝在價錢只需約¥15一塊。

綠聯iPhone鑽石玻璃膜同樣可1:1全覆蓋並貼合手機曲面邊緣，邊框採用細邊設計，具有隱形及不擋視野的效果。同時，保護貼亦經過鋼化加固處理，雖然厚度僅0.33mm，不過經過1.2米撞擊及25KG的壓邊測試後，保護貼仍然完好無損，不碎屏亦不碎邊，具有一定的保護力。

保護貼經電鍍處理後，同樣有效防止指膜殘留。加上高透的材質，透光率可達到93%，減少貼上保護貼後模糊失真的情況出現。

購買綠聯的保護貼同樣會贈送一份「貼膜神器」，操作起來相當簡單，而且有不少買家反映貼合度優秀，即使是新手自行貼膜也不會出現氣泡。

在淘寶上購買手機配件除了價錢便宜，相比其他貨品亦較少會出現「中伏」情況，假如想自行為手機貼上保護貼，不妨考慮以上推介的兩間店舖吧！如欲購買，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/16)

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