淘寶家品｜抖音爆紅！小米新出¥199黑科技冷氣被 自動降溫超涼爽

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-23 18:15

想在夏天裡一夜好眠，對於大多數人來說，冷氣是萬萬不能少的。之不過，對於容易流汗、體質怕熱的人來說，即使開了冷氣，蓋上被子之後總覺得太悶太熱，導致半夜常常會被熱醒，但不蓋被子吧，又會覺得冷颾颾的，也擔心會著涼感冒。如果直接把冷氣溫度調低，吹久了又容易頭痛不適，還耗費多餘電力。面對如此情況，到底如何是好？你也有類似的煩惱嗎？其實，夏天吹冷氣睡覺也是有小撇步的。

夏天想要安心入睡，關鍵是要選對被子！

受到夏日高溫的影響，人體在躺臥睡眠的狀態下，約50%的體表會失去了有效的散熱能力。此時，如果被子的透氣性差，就容易使人悶熱出汗、不易入睡、頻繁夜醒，從而造成睡眠品質嚴重下降；相反，如果被子的透氣性高，人體在睡眠時便能保持舒適、乾爽，這對於提升睡眠品質大有益處。所以，在燥熱的夏季裡，選對一張既透氣又保暖的被子就顯得尤其重要了！

可最奇怪的是，明明已經把厚重的羽絨被換上薄薄的冷氣被，為什麼半夜還是會被熱醒？

其實，傳統的冷氣被只具備基本的保暖作用，根本無法滿足人們「冚被怕熱，唔冚被怕凍」的剛需。更何況，被並非只有厚薄之分，要衡量被的透氣性、舒適度，關鍵還是要視乎該被本身製成的物料，這對其質量有著決定性的作用。

講到底，如何才能從市面上林林總總的冷氣被中，選出最適合自己的呢？

今年3月，小米有品旗下的品牌—繪睡就推出了一款號稱能夠為人體降溫的「冰淇淋夏涼被」，儘管當時尚未踏入夏天，但已憑藉其獨特的涼感、黑科技及高顏值擄獲了許多內地消費者的愛戴，成為小紅書、抖音等多個平台上的網紅爆品。

小米有品 繪睡夏涼被

然而，夏涼被其實就是冷氣被的一種，早已不是什麼新產物，那為什麼繪睡的夏涼被能夠在短時間之內，於眾多同類產品之中脫穎而出？

★ 蓋上反而涼快了，一條會降溫的被：小米有品 繪睡夏涼被活動價¥199起

「繪睡夏涼被」最厲害之處在於一觸即涼、涼而不冰，兼且同時吸汗，幫助人們在悶熱的夏夜裡能夠舒舒服服地入睡，即使半夜醒來也不會渾身黏笠笠，猶如在床鋪上安裝了一台小空調一樣，隨時在調節著最佳的溫度與濕度。

為燥熱難入睡的人，帶來降溫作用

之所以如此厲害，全因為繪睡是一個倡導舒適睡眠和健康睡眠的生活方式品牌，他們從源頭出發，探索出更柔滑、更清涼的舒睡物料，在高導熱性的錦綸面料中，植入了導熱性同樣出色的奈米級雲母顆粒，雙重涼感結合之下，使被子的導熱性大大提升，在與肌膚接觸的瞬間就能激活涼感，達到快速降溫的效果，與一般的夏涼被形成鮮明的降溫效果對比。

其獨特的降溫作用，讓我們可以把冷氣設定在26 ~ 28 ℃，如此一來，房間不僅可以維持於適當的溫度，還可以達到省電節能效果，順便為荷包省下不少電費錢。

根據人體舒適度制定的恰當涼感

不止是一觸即涼，繪睡還把夏涼被的涼感值拿捏得恰到好處。而這不是綽頭而己，事實上在涼被界中，Qmax值就是用來衡量面料涼感度的專門指標，假如Qmax值大於0.3並少於0,4，那就是既舒適，又適宜大多數人使用的涼感被；一旦超出了0.4範圍，那就會過於冰涼，弄巧反拙。反觀繪睡的夏涼被，它完美地將Qmax值控制於0.366的舒適區間，真正實現了「涼而不冰」的清涼體感。

柔軟度是棉的4倍

不同於普通的夏涼被、冷氣被，繪睡夏涼被在舒適度方面也更勝一籌，摸上手不粗糙不硬，反而是出乎意料的柔軟。事關它採用的纖維細度僅有頭髮絲的1/50，配合相當於100支貢緞棉紗的貼身衣物專用的針織織法，於是便成就了如絲質般順滑、綿柔的親膚觸感。

（什麼值得買）

加上被身特別輕盈、透氣、貼身，蓋上身上既無壓迫感，亦不會像羽絨被一樣輕到如「浮」於身上，無論如何翻身，它都會輕柔地包裹著你，難怪有許多買家都一致大讚其面料特別舒服，甚至有買家指今年才知道原來有這種材質的被子，覺得相見恨晚！

（什麼值得買）

雙面設計，一面涼一面柔

繪睡夏涼被採用了雙面設計，一面涼感吸汗，適合夏天蓋；另一面則由天然竹漿纖維織成，帶來溫柔的觸感，即使是裸睡也不會冷，尤其適合春秋時節使用，用家可以根據溫度隨時切換。

另外，繪睡夏涼被嚴選高品質染料，舞添加任何化學有害物質，包括無螢光、無異味、不掉色。更重要的是，繪睡夏涼被歷經了上百次的水洗測試，不論是機洗或手洗都不成問題，易乾且不變形、不跑芯，大可放心使用。

至於顏值亦是繪睡夏涼被的一大賣點。總共帶來了五種冰淇淋色系的清爽配色，沒有任何老土花巧的圖案，可以百搭各種家居風格，輕鬆打造夏日清新卧室。

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+ 3 + 3 + 3

同樣是夏涼被、冷氣被，但原來不同品牌之間的產品質素真的是大相徑庭。劣質的被子不但不親膚，在與肌膚磨擦時還會越蓋越熱，令人黏膩不自在，無法好好入睡，根本就不適合皮膚敏感、愛出汗、怕熱的人使用。

如果你也有同樣的困擾，不妨可以試試這款網上口碑極好的繪睡夏涼被，畢竟晚上要睡得好，第二天才能有充足的精神工作。而關鍵的是，繪睡夏涼被的價錢還十分經濟實惠，現時小米有品旗艦店活動期間，只售¥ 199起（原價¥ 289）！如欲購買可以按此藍色連結，或下面「立即購買」按鈕前往淘寶產品頁面！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/23）

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