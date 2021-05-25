淘寶｜仲用發霉浴簾？網民激推隱形折疊浴簾 蝸居乾濕分離神器

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-25 18:14

浴室有必要做乾濕分離嗎？試想像一下，假如你家浴室的地板充滿積水，牆壁生垢長黴，坐上馬桶後屁股竟然全溼，想照鏡子卻發現霧氣蒙蒙，這樣的浴室你還願意久留嗎？

其實，以上一切正正就反映了乾濕分離的重要性。畢竟，浴室本來濕氣就重，假如沐浴區與馬桶區離得近，卻缺乏乾濕分離設計，那麼日常使用便會相當不便，不僅進門永遠都是溼漉漉的，而且還很容易滑倒，久而久之更會滋生黴菌、細菌，帶來健康隱患。

再小的浴室也要乾濕分離！

浴室需要做乾濕分離，這幾乎經已成為共識。而較為穩妥的做法，便是安裝玻璃浴屏，把洗漱區、馬桶區與沐浴區徹底隔斷開。可無奈的是，香港地寸金尺土，普遍人家裡的浴室都非常狹小，姑勿論安不安裝浴缸，連個安裝浴屏的空間也沒有，在這種情況之下，許多人唯有選擇使用浴簾來實現乾濕分離了。

（unsplash）

雖然，一塊簡單的浴簾也能達到一定程度的乾濕分離效果，但缺點還是挺多的，一來看起來不美觀、不俐落；二來浴簾很容易在洗澡時黏在身上，很不舒服；三來還非常容易發霉，尤其是浴簾的下半部，常常佈滿霉斑，以致於每用幾個月，都被迫要換一塊新的浴簾，相當麻煩又浪漫金錢。

（網絡圖片）

那麼如果不用浴簾，又有沒有其它更好的方法來實現乾濕分離？

答案當然是有的！而比普通浴簾更好看、不黏人、不易發霉，兼且尤其適合蝸居，任何浴室都能使用的就是——「隱形折疊浴簾」！

其實，隱形折疊浴簾並非什麻新產物，但它在香港的普及度的確不高，不過最近就有港人在Facebook群組上分享了自己從淘寶購入的隱形折疊浴簾，而該帖一出，竟引來大批網民留言求link，看來乾濕分離的確是許多現代人的共同煩惱了。

（Facebook Page@淘寶開心share）

該帖主更指出，雖然隱形折疊浴簾不算平價，最初自己也只是抱著試試的心態，但使用兩個星期後覺得實在不錯，最重要的是收起時十分美觀。他更在帖中曬出多張照片，而從照片中可見，此浴簾的確與一般的浴簾截然不同，那麼到底實際上又有什麼何人之處？

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隱形折疊浴簾顧名思義就是可以折疊，因此不用的時候，可以直接把浴簾收回去，其靈活性極高。

更關鍵的是，收起後的浴簾會自動吸附，掛在一側的牆體上，完全不佔空間，幾乎如「隱形」一樣，這比起一般的浴簾，看起來更整齊美觀，使浴室在視覺上寬敞不少，不會帶來壓抑和擁擠的感覺，實屬蝸居浴室的乾濕分離利器。

而當洗澡時，便可以拉開浴簾，打造一個全遮擋的私人沐浴空間，保護穩私之餘，同時也保護馬桶、洗手台、鏡櫃不被淋濕。

再加上底部的硅膠擋水條，還能防止水花蔓延，讓每次洗澡後，外面地板都是乾爽的狀態，起到很好的乾濕分離作用，其效果絕對不亞於安裝玻璃門。

普通的浴簾用久了難免會發霉，長出黑色的小點點，反觀隱形折疊浴簾就沒有這類困擾，事關它採用的是活性纖維面料，屬防水、防霉的材質，能確保浴簾更耐用、不易顯髒，洗完澡後可以直接收起，比起一般的浴簾更好打理。如果想要延長其使用壽命，那麼也可以每10 ~ 15天打開晾乾 3 ~ 4小時，從而降低生鏽機率。

如何挑選合適的尺寸？

選購浴簾首重留意尺寸！測量尺寸看似麻煩，但方法其實很簡單，只要測量兩邊牆面之間的距離，把所得的長度加上10 ~ 20 CM即可。舉例來說，如果牆面之間距離為100cm，那麼浴簾就可以選擇寬度為100 ~ 130CM內的。而目前淘寶店上的尺寸選擇頗多，相信能符合大多數家庭的浴室。當然，也可以自行聯系客服訂製浴簾尺寸。

如何安裝？

安裝方法也同樣簡單，女性也可以輕易組裝，過程不用往牆上鑽孔，不怕破壞牆面。只要直接利用3M膠貼黏貼固定即可，而膠貼亦做了防水處理，非常牢固，後續毋須擔心掉膠的問題。

（什麼值得買）

總共有三款顏色可選，包括磨砂黑色、珍珠白色及亮光銀色。做工相當精緻，由航空鋁金合打造而成，邊角位置亦採用了軟膠封口，確保安全不會劃傷，再加上圓滑的拉手，不論拉開或關上都十分順手。

整體而言，這款隱形折疊浴簾的外觀的確可以媲美家居窗簾，比起一般的浴簾更具設計感，能替浴室提升品味，帶來煥然一新的樣貌。更多真實效果可以參考以下買家秀照片：

+ 4 + 4 + 4

浴室不僅僅是如廁、沐浴的地方，更多的是讓我們洗去一天的疲勞，使身心放鬆的治癒空間。所以，即使是再小的浴室，也要做好乾濕分離，而隱形折疊浴簾似乎就是蝸居浴室的最好選擇了。儘管它的價錢較一般的浴簾貴，但不易發霉、耐用、耐髒的獨有特性，卻是一般浴簾無可比擬的，這能讓我們省略掉後續需要不斷更換新浴簾的煩惱和金錢，長遠來說還是十分划算的！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/25）

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