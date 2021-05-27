Dyson深度報告+網民評測：V11無線吸塵機值唔值得買？附減價情報

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-27 18:21

Dyson作為無線吸塵機界的領頭羊，其實力和技術絕對是當之無愧。之不過，Dyson就猶如家庭電器品牌中的Apple，每年不斷推陳出新，旗下的吸塵機系列與型號多不勝數，消費者光憑肉眼實在難以察覺每款之間的差異，那麼Dyson無線吸塵機應該怎麼選？

從V6、V7、V8、V10，再到目前配置最頂級的「旗艦機」V11，Dyson一直都在持續改良與升級。而V11可說是Dyson 二十年來不斷努力鑽研所得的一大成果，尤其是升級版型號——Dyson V11 Complete Extra，堪稱集Dyson史上最強吸力、最全吸頭配置、最長續航時間及最新智能技術，能夠為用家帶來煥然一新的吸塵體驗。

那麼對於初次購買無線吸塵機的消費者而言，有著「旗艦機」之稱的V11 Complete Extra會是最佳選擇嗎？到底這只是虛有其名，還是名副其實？下文馬上來深入探討，文末還有最新減價情報，給大家一個參考！

★ 史上最全吸頭配置，王者中的王者：Dyson V11 Complete Extra 無線吸塵機 (香港適用)$4488（原價$5850）

【1】吸力不但強勁，並持續強勁

吸力向來都是選購吸塵機時的關鍵考量，而Dyson V11 Complete Extra的「永不衰減」大吸力正正就是Dyson最引以為傲的賣點之一。

之所以如此厲害，是因為V11採用了每分鐘高達125,000轉的Hyperdymium™ 旋速摩打，所產生的吸力亦由上一代的130 AW大躍進至185AW，足足提升了40%。同時，V11擁有經過改良的氣旋系統，讓氣流可以100％筆直的方式流入集塵桶，使空速最大化，從而減少灰塵堵塞的可能性，有助提高吸力，並保証吸力表現始終如一。

上：以往機種 / 下：V11

有網民以黑芝麻糊來模擬地面重度灰塵的狀況，在僅用中檔吸力的情況下，V11經已可以一次過徹底吸淨，就連地板的隙縫處也幾乎一塵不染，而吸過與未吸過的區域亦呈現出一道非常清晰的界線，可見其吸淨能力確實不容小覷。

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除了網民的簡單測試，較早前亦有報告研究過市面上的無線吸塵機，結果顯示V11的吸淨能力的確遠比其它大品牌出色，並獲得了4.5（滿分5分）的最佳成績。

【2】多重過濾，避免二次污染

室內的灰塵中含有多種過敏原，如塵蟎、花粉、真菌、細菌等，如使用了不當的清潔工具，反倒會令灰塵弄得到處都是，弄巧反拙，結果危害家人健康。

V11作為Dyson的旗艦型號，延續了上一代先進的6重過濾系統，從灰塵被氣流吸入的瞬間便會經過重重過濾，能有效除去99.97%小至0.3微米的微塵，再通過機身尾部釋出更潔淨的空氣，讓用家在吸塵時，也可以放心並暢快地呼吸，毋須擔心二次空氣污染。

【3】12款吸頭配件，全屋清潔無死角

經常做家務的人就會知道，吸塵並非想像中的輕鬆，不止是地板而己，天花板、沙發底、櫥櫃隙縫等等，到處都佈滿厚重塵埃，久不久就要清潔一次。而為了完成這些工作，我們要麼爬上爬下親力親為，要麼就是準備各式各樣的清潔工具，認真麻煩。

而Dyson V11 Complete Extra最大的優勢之一便是配備了Dyson史上最全面的吸頭配置，涵蓋2款主吸頭及10款吸頭配件。配件種類之多，方便用家應付各種清潔場景及棘手位置，提升清潔效率的同時亦節省勞動時間，如果單純用它來進行地面吸塵也真的是大材小用了！

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場景一：低矮空間

以往清潔床底、沙發底時，我們往往都要彎腰跪下或蹲下，導致每次清潔完後都累得要命。可有了這款「底部轉接頭」，就能輕鬆應對各種低矮空間，為日常清潔工作帶來了極大的便利性。

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場景二：高處位置

除了低處之外，高處也屬於日常看不見，但卻滿佈灰塵的位置。使用「縫隙軟毛（寬嘴）兩用吸頭」，再借助可大角度扭曲至130°的「櫃頂轉換頭」，便能對門框、雪櫃頂部、冷氣機出風口等位置進行清潔。

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即使站在地上也可以掃除高處的髒污，非常方便。

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場景三：床舖

看似乾淨的床頭、枕頭、被單，其實藏匿成千上萬的塵蟎及過敏原。搭配「電動床褥除蟎吸頭」使用，簡簡單單就能吸出許多平時肉眼看不見的髒東西，效果驚人！

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場景四：布藝傢俱

大面積的布藝傢俱（窗簾、沙發等）清潔起來十分麻煩，如利用「寬咀織物吸頭」便可提升清潔效率，三兩下工夫就大功告成，而且還不傷纖物表面，帶來出色的深層清潔效果。

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場景五：隙縫

日積月累之下，隙縫位置（如沙發背後、櫃子隙縫等）通常都囤積了不少灰塵與毛髮，而普遍吸塵機的主吸頭也無法到達如此狹窄的邊角，此時我們可以利用「LED窄縫吸頭」來深入隙縫，照亮這些陰暗角落，使灰塵無所遁形。

【4】智能掌控，顛覆傳統清潔方式

Dyson一直堅持以智能技術來改變傳統的清潔方式，這正正就體現於V11的主吸頭上。V11 Complete Extra 不僅有「軟質碳纖維滾筒吸頭」，另外還新增了內建動態負載感應器（DLS）的「高扭矩吸頭」，可即時根據地面材質、阻力來自動調整最佳吸力功率，讓用家在地毯及硬地板之間來回進行深層清潔，免去了清潔中途需要頻繁更換吸頭和清潔模式的麻煩，大幅提升清潔效率，同時亦可節約電量以延長續航時間。

智能技術不止體現於吸頭之上，V11還新增了人性化的「智慧監測」功能。通過機身上的LCD 屏幕，用家可以更直觀、更清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。

而當出現故障時亦有動態演示、更換指引，讓解決問題變得更簡單。通過LCD 屏幕，用家還可以隨時在自動、節能或強效3種清潔模式之間快速切換，一鍵操作更省心。

【5】Dyson 最長續航時間

Dyson在提升吸力、性能的同時，也沒有忽略對電量的要求。V11 新增了可換電池的設計，雖然另購電池也是一項費用，但就可以額外帶來雙倍，即120分鐘的使用時間，用家可以自行考慮有沒有需要。然而，即使沒有另購電池，V11也可以提供60分鐘無衰減吸力的使用時間，表現相當不俗。

不過，正因為電池容量增大，其充電時長需要4.5小時。但方便的是，隨機會附贈多功能充電底座，不僅可用作存放機身和配件，更可為吸塵機充電，讓你隨時可用。

【6】清倒塵筒，一步到位

一台優秀的吸塵機除了要有強大吸力，灰塵的傾倒設計也是關鍵因素之一。V11採用一鍵式提拉設計，只要輕輕一推即可完成垃圾傾倒，不髒手的同時也有效減少灰塵飛揚的問題。

從各方面來看，V11 的提升還是十分明顯的，特別是可視化、清潔力、續航力及配件等方面都帶來了壓倒性的優勢，的而且確非常值得入手。更何況，目前Dyson V11 Complete Extra的售價更從$5850降至$4488，相當於76折，可節省下將近$1400，這個價錢相比上一代V10也沒有貴太多，如果手頭預算充裕，那麼V11毫無疑問會是最理想的選擇！

工欲善其事，必先利其器，所言非虛，假如你也想要體驗智能技術帶來的方便，不妨考慮改用一款能讓清潔工作變得事半功倍的工具吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/27）

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