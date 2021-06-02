電視機優惠｜$4380平玩55吋4K Android TV 入門價位都有中高配置

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-02 18:47

網絡的出現為生活帶來天翻地覆的變化，要數最大的改變，相信也莫過於影視娛樂變得更加豐富和多樣化，除了影視串流平台的流行，作為家庭核心電器的電視機亦重新定位，由以往只能收看電視節目，變成打機、聽歌、上網皆可的智能家電。儘管現時4K智能電視已經相當普及，價錢亦比以往親民許多，但今時今日想買得更為精明，當然要從性價比出發。最近市面上又有哪一款電視機性價比較高，值得有預算限制的大家入手呢？

一款性價比高的電視機，除了要價錢便宜，功能上當然也是愈多愈好。縱觀市面上的電視機，即使是同一尺寸，同樣是4K畫質，同樣是智能電視，價格為什麼如此懸殊？而選購平價電視機時，又有哪些功能差異需要特別注意？

1. 面板

電視機所用面板關乎到畫質的呈現，亦是電視機價格差異所在。即使解像度相同，但不同類型的面板於色域、可視角度、漏光控制這些細節上仍有不少差異。譬如目前最普遍的LED面板，是以發光二極管作為背光源，亮度、對比度、的色彩飽和度皆比LCD面板更佳；而貴價一點的OLED電視則是採用自發光技術，除了可視角度更廣，在呈現純黑色的表現力上亦比LED或QLED更優秀；而再進階一點的QLED電視則是亮度及色域更勝一籌，能夠還原最真實的影像色彩。

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2. 打機功能

現時的智能電視機在功能上的差別一般不大，除了面板以外，能否支援遊戲亦是決定價格差異的關鍵因素，事關支援遊戲的電視一般都要具備低輸入延遲時間，低螢幕反應時間、高屏幕刷新率，附有HDMI2.1插口，並要支援4K+HDR。假如電視機有齊以上特點，價錢貴一點自然也無可厚非。

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3. HDMI插口數量

現時大部份的智能電視機基本上都配備HDMI 2.0輸入，分別只在於數量的多與小，而接口數量多一點，價錢亦自然會貴一點。另外，有打機需求的亦要留意電視機是否支援HDMI 2.1接口，事關HDMI 2.1最高能夠支援最高10K的解像度、120Hz影像更新率等等。不過目前能夠支援HDMI 2.1的電視不算太多，因此價錢亦會較為高昂。

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4. 影像處理技術

除了面板以外，電視機的影像處理技術亦是決定畫質的一大因素。不同品牌的電視機即使採用同一面板，但當中運用的影像處理技術不同，最終呈現的效果也有很大的差異。對畫質有要求的用家，選購電視時亦不妨留意一下電視機的晶片規格，看看支援了哪一種影像補償技術、HDR規格、系統運行時是否流暢等等的細節。

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簡單來說，除非是恆常用打機的用家，否則單純用電視機來睇片煲劇的話，基本上也無需追求太新的款式及太高階的功能，很多平價型號，甚至是上一個年度的款式已經相當夠玩及抵玩。適逢最近有不少電視機代理商紛紛推出減價優惠，今次為各位有預算限制的用家，介紹一個性價比極高的品牌Skyworth，看看哪個型號最抵買，最值得大家入手。

Skyworth SUC7500系列（43"/55"/50")：入門價位中高配置

提到平價電視機品牌，除了TCL以外，創維Skyworth亦是不少人選用的牌子。它的電視機雖然在功能上不算太新太突破，但勝在價錢親民，功能齊全，性價比相當不錯。想平玩智能電視，SUC7500系列可以是非常值得考慮的一款，尺吋上有43吋、50吋、55吋可選，最平的43吋$3480已經有交易，而近年流行的大尺寸55吋，亦只售$4380，這個售價有齊原生Andorid TV、DTS Studio Sound、HDR，相當抵玩。

SUC7500採用無邊框設計，機型十分纖薄，無論是掛牆或是配合線型機架擺放都頗為慳位，不佔多餘地方。

面板上採用的是LED液晶螢幕，解像度為 3840 x 2160，屏佔比達95%。

雖然SUC7500是屬於較為平價4K UHD電視機，但它内置了由Skyworth自主研發的Chemeleon Extreme 2.0 處理器，並預載了Pure HDR及 S-Motion兩項技術，通過AI技術優化影像畫質及色彩表現，令對比、流暢度及銳利度得以提升。

Chemeleon Extreme 2.0的AI技術可將畫面中的影像與網絡禎資料庫的資源進行對比修正，在判別物體的細節後為影像消除噪點，還原物體細節，並改善邊緣的銳利度，令整體影像看起來更為清晰。

而為了配合影音串流平台如YouTube、Netflix採用的AV1格式，SUC7500亦進一步支援AV1解碼，加上S-Motion功能，令畫面整體流暢度提升不少。

聲音效果向來都是平價電視機略為遜色的一環，而SUC7500就為此加入了Dolby Audio及DTS Studio Sound雙解碼，開放多聲道輸出，並預載了Wonder Audio Live聲場技術，透過AI演算法來識別對白及環境場景，以帶來更突出分明，彷如身臨其境的聲音效果。

作為智能電視機，SUC7500並沒有研發一套自家Smart TV 系統，而是採用了Android 10，穩定度更佳之餘，內建的Google Play商店亦提供了數千種應用程式，包括YouTube、Netflix、Prime Video等影音串流平台，讓用家可以透過電視機享用多樣化的多媒體功能，並使用語音搜尋等方法操作電視。

除了可透過語音和遙控器來控制電視，SUC7500亦採用了自主研發的手機App控制平台，支Android及iOS手機代替控遙器操控電視，既可以手機文字輸入搜尋內容，亦可投屏手機畫面。

雖然是平價電視機，不過SUC7500亦提供了三組HDMI輸入及兩組USB輸入，無論在軟件還是硬件都相當完善。

Skyworth Q20 系列智能電視：平玩65寸大螢幕、高動態畫質芯還原主體細節

自從4K和HDR技術愈來愈普及，可以帶來更佳觀影體驗的大尺寸電視機也愈來愈受大眾歡迎，以往電視愈大，價錢也自然愈貴，但隨著大尺寸逐漸成為主流，現時60寸、65寸的電視價格已經比以往親民許多，就譬如Skyworth的Q20系列智能電視，65寸大螢幕$5980已經有交易，同樣的價錢在大牌子就只能購買到一部43寸的電視，對於尺寸有要求的，這一款絕對是抵玩之選。

Skyworth 65Q20 採用 LED螢幕，解像度為 3840 x 2160，系統上同樣採用Android TV系統，開機時機內已預載了YouTube、Netflix等主流的影音串流平台。除了可自行下載應用程式，用家亦可使用語音搜尋、手機遙控、Chrome Cast等相關功能。

65Q20採用的高動態畫質芯片可獨立調校畫面上的每一幀影像，內置的精密平滑圖像處理器及降噪處理器可如SUC7500一樣，為影像消除噪點，精準還原主體細節及提升色彩表現，令視界更闊更清。

與此同時，65Q20亦採用了Wonder Audio及魔音技術，透過AI演算法來識別對白及環境場景，打造具有立體環繞感的聲音效果。

65Q20同樣提供了三組HDMI輸入及兩組USB輸入，雖然機能上屬於基本的入門款，但如果想要體驗大尺寸4K畫質，但同時卻有預算考慮的話，65Q20僧會是一台CP值相當高的4K電視。

除了以上兩款較為熱門的尺寸與型號，Skyworth同樣有推出不少適合放於睡房中的小尺寸電視機，適逢優惠期間，最平一款智能電視機只需$1780即可入手，有興趣的可按此連結到《01mall》 瀏覽選購。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/02)

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