疫苗接種必睇：宜先做身體檢查? 需包哪些項目? 附體檢推介及優惠

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-16 18:30

由於政府早前已表明全港的疫苗接種中心只會營運至9月底，近日有不少市民均希望把握時間，趕在8月底前接種第一針劑次。惟新冠疫苗接種計劃自開展以來，有關於接種疫苗後出現的不適案例一直屢見不鮮，儘管大部份均為常見的副作用，但為求安全，打針前亦建議先了解清楚自己的身體狀況，以及有關於接種疫苗的須知事項。自己的身體狀況是否適合接種疫苗？接種前需要先做身體檢查嗎？坊間有甚麼檢查計劃可檢查隱性身體問題？假如患有慢性病，病情穩定是否就可以接種？下文整理多點疫苗接種前須知，並介紹選擇身體檢查計劃時需要留意的重點項目。

接種前必睇！不宜接種疫苗人士包括……

從目前的案侈看來，接種新冠疫苗後產生不良反應的事故中大多涉及長者及長期病患者。而除了這兩類人士，根據衛生署最新公布的指引，以下的人士亦不建議或不適合接種疫苗：

• 對疫苗或其他滅活疫苗中的任何成分有過敏史 • 過往發生過疫苗嚴重過敏反應者 (如急性過敏反應、 血管神經性水腫、呼吸困難等) • 患有嚴重神經系統疾病者 (如橫貫性脊髓炎、格林巴利綜合症、脫髓鞘疾病等) • 未受控制的嚴重慢性病患者 (如「三高」及糖尿病人士) • 長期心臟有問題人士 • 懷孕期或哺乳期婦女

另外，假如出現以下情況，亦要延遅接種疫苗，或在接種前先咨詢醫生：

• 患有嚴重疾病或伴有高燒的感染 • 處於慢性疾病的急性發作期 • 患有出血性疾病、有血小板減少症，容易出現瘀青或正在使用預防血凝塊的藥物 • 正使用具有免疫抑制作用的藥物 • 正在接受治療式使用藥物

慢性病患怎樣才算病情穩定？

慢性病患的接種風險雖然較健康人士高，但相對地假如患上新冠肺炎，他們出現嚴重嚴重疾病的機率也會相對較高，因此衛生防護中心便建議如慢性病病情已康復、穩定、緩解或受控便應接種疫苗以作保護。但怎樣才為之病情穩定？

政府雖然未有給予指引，但據專家顧問表示，如血壓（上壓）長期處於160、有嚴重冠心病或嚴重心臟衰竭者，又如血糖值超過10或血壓很高，就應先控制疾病才打疫苗。如慢性病患者不清楚自己病情是否受控，接種新冠疫苗前都應先諮詢家庭醫生。

接種疫苗前宜先做身體檢查？近半慢性病患者不知已患病

撇除接種疫苗後常見的副作用，譬如針處疼痛、疲乏、頭疼及肌肉疼痛、發燒、畏寒等問題，大部分有有關疫苗的嚴重反應都是關乎接種人士的健康狀況或有長期慢性病患。與急性疾病不同的是，慢性病在演變成疾病之前一般都不一定有明顯病徵，也不會立即致命，而是不知不覺地潛伏在側。

譬如俗稱「三高」的「高血壓」、「高血脂」及「高血糖」，它們三者的初期症狀都並不明顯，而值得留意的是，根據衞生署於2017年11月發佈的「香港人口健康調查」，全港15至84歲的人士當中，當中逾一半人出現最少一項「三高」病徵，近半或以上受訪者更並不知道自己已患有該疾病，而是透過該調查的健康檢查才首次發現自己患病。

2017「香港人口健康調查」報告（衛生防護中心）

與此同時，隨著因接種疫苗而前往身體檢查的人士攀升，有醫生亦表示近日有不少人因身體檢查而揭發出患上隱性心血管疾病，需做通波仔手術治療。

由此可見，大眾往往都習慣在身體不適時才前往求醫，但有些病並不一定有明顯病徵。假如隱形的「三高」患者在不知情的情況下接種疫苗，一旦出現「血栓」，後果就可大可小了。因此無論是否慢性病患者，有肥胖、吸煙、酗酒，甚至對自己健康狀況有疑慮的人士，想降低接種風險，理想做法就是先檢查身體，然後再交由醫生評估報告，決定是否接種疫苗。

2017「香港人口健康調查」報告（衛生防護中心）

疫苗接種身體檢查需包括哪些項目？

從目前來看，心血管疾病可以說是嚴重不良反應的主要成因，因此在接種疫苗前的身體檢查中，「三高」等指數就尤其重要，在選擇相關體檢計劃時亦應包括血壓、脈搏、總膽固醇、高密度膽固醇（HDL）、低密度膽固醇（LDL）、血葡萄糖（空腹）、糖化血色素等檢查項目。

針對疫苗接種需求，坊間有不少醫療機構均推出了相關的體檢服務供市民選擇，以下由莊柏醫療推出的「安心注射疫苗計劃」便涵蓋了73項項目，包括血脂分析組合、糖尿組合、腎功能、甲狀腺指標、貧血組合、血型、小便常規及大便常規檢查，項目頗為全面，適合16歲以上人士，曾定期接受健康檢查，或第一次接受健康檢查的人士在注射疫苗前了解身體狀況。

莊柏醫療：安心注射疫苗計劃

疫苖是新冠肺炎的一道護身符，確保這道護身符能夠發揮最大功效，在完成接種第二針劑次的兩星期後，便可測試體內有沒有「中和抗體」，評估接種疫苗後身體的免疫效果，一旦受到病毒感染，亦可減低病發後的嚴重性。

莊柏醫療：新冠病毒疫苗中和抗體測試

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