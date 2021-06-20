4大熱賣無線吸塵機比較及點評！Dyson一定最好？哪款性價比最高？

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-20 18:15

家居清潔向來是門大學問，對於每天疲於工作的打工仔來說，更是一項苦差。明明週未經已騰出時間進行家居勞動，可不消幾天，數不完的髮絲、囤積的灰塵、掉落的零食碎屑，甚至還有肉眼無法看見的塵蟎，通通都在磨滅我們對勞動的熱誠，難道是要天天大掃除，才能維持家的基本整潔？

雖然，清潔的確是費時間費力氣的工作，但選對一款好用的清潔工具，就能提升效率、節省時間，變得事半功倍。而在眾多清潔工具之中，無線吸塵機似乎就是時下的主流。反之，掃把、拖把、有線吸塵機等傳統清潔工具就逐漸被淘汰。不過，目前市埸上的無線吸塵機五花八門、百家爭嗚，究竟該選哪個牌子好呢？

（gettyimages）

Dyson作為無線吸塵機界的領頭羊，旗下產品的實力可是有目共睹的，即使定價不菲，但仍憑藉高科技、高性能、高顏值擄掠世界各地消費者的心。自首代無線吸塵機面世迄今，Dyson亦陸陸續續推出過不同系列的吸塵機，而目前較為熱門的，就有Dyson V8、V10、V11及Digital Slim這四大系列。

接下來，編輯將為這四大系列吸塵機進行比較及點評，到底誰才是性價比之王？誰吸力最強？誰實用性最高？誰最小巧輕盈？請看下文：

開始深入暸解各系列之間的差異前，不如先來看看它們的共通優點：

1. 專利氣旋系統，提供無衰減吸力

傳統吸塵機的工作原理很簡單，就是持續地吸入氣流，這導致吸塵機工作的時候，集塵袋會因為灰塵而阻塞，使氣流無法通過，導致吸力逐漸衰減。而Dyson就針對此點，研發了品牌獨有的氣旋系統，利用強大的離心力將空氣和灰塵分離，使灰塵甩入集塵袋內，解決氣孔堵塞問題，吸力自然可維持「永不衰減」。這項技術還能比其他品牌吸入更多微塵，就連微小細菌也不放過。

2. 專利數位馬達，提供超強吸力

不論是吸塵機、風筒、風扇，Dyson的專利數位馬達向來都是品牌最引以為傲的技術之一。這種馬達會比傳統馬達更小巧、更輕盈、更節約能源，同時卻又能夠保有強勁的吸力。以目前旗艦機V11為例，其馬達轉速已經達到了每分鐘125,000轉。

3. 全機過濾系統，讓空氣更清新

一般的吸塵機在工作時，無法及時吸附飄散在空中的灰塵，而這些灰塵就有可能成為漏網之魚，回到空氣中產生二次污染。Dyson厲害的是，採用了常見於專業空氣清新機中的過濾系統，故能捕捉空氣中的微塵、細菌、過敏源，再經過重重過濾，確保排出的空氣都是乾淨潔淨，完美防止二次空氣污染。

4. 搭配專用吸頭，清潔不僅限於地板

目前Dyson的主力吸頭為軟質碳纖維滾筒吸頭，專為吸硬質地板而設，可同時吸走微塵及較大的碎屑。亦適用於木地板、瓷磚、地毯等材質之上。

Dyson無線吸塵機的設計不僅限於清潔地板，搭配各種專用吸頭，便可迅速地從直立式轉換至手持式吸塵機，任何難以觸及之處，包括上至天花板、櫃頂、雪櫃頂、冷氣機，下至地板、沙發底、隙縫，以及門窗、棉被、窗簾等，都能輕鬆地完成清潔，使全屋清潔無死角。當然，型號不同，所附送的吸頭配件亦不盡相同。

5. 全新集塵筒清空設計

要清空塵筒只需簡單一步，過程無需接觸灰塵，不怕髒手，善後更快速。

6. 充電收納二合一，隨取隨用

隨機會附贈多功能充電底座，可以直接懸掛在牆上，方便用作存放機身和配件，同時也可為吸塵機充電，讓用家隨時可用。

暸解了Dyson的特色之後，再來看看V8、V10、V11及Digital Slim之間的區別吧！

隨著Dyson不停的研發與改良，每個系列的吸塵機所搭配的馬達、電池、功能、配件也會有所差異。在選購之前，不建議一昧追求「買新不買舊」，尤其是蝸居、小戶型家庭，我們可以重點從吸力、續航力、配件、重量方面去考慮。以下會針對上述各方面，說明清楚各系列的差別及優勢所在：

★ 價格最低、性價比之冠、適合小蝸居的『Dyson V8 Fluffy Origin 無線吸塵機』

吸力： 115 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶： 0.54 L 重量： 2.6 kg 充電時間：5小時 價錢：減價$2,188（零售價$3,380）

雖然Dyson V8 Fluffy Origin並非最新款式，但亦涵蓋了上述所提到的Dyson獨有優點，而價錢卻是四者當中最便宜的，加上此款也附有共4種吸頭配件，相信足以應付日常家務清潔。所以綜觀來看，會是性價比最高，最經濟實惠的選擇，非常值得入手！

★ 吸力、續航力通通大躍進的『Dyson V10 Fluffy Extra 無線吸塵機』

吸力： 150 AW 續航力：約60分鐘 集塵桶：0.54 L 重量： 2.5 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$2,899（原價$3,999）

Dyson V10 Fluffy Extra在吸力、空氣過濾能力、續航力各方面都作出了改善，使其效能提升不少。首先吸力從上一代的115瓦特，大躍進至150瓦特吸力，再加上新增的三段吸力模式，清潔效果更加快速、高效。

至於續航力方面，V10添加了7芯NCA鋰離子電池，因此運行時間最長可達到60分鐘，相較V8 多了20分鐘，同時充電時間亦縮短了1.5小時，只需3.5小時即可充滿電。

除了有與V8一樣的特殊吸頭，另外還新增了底部轉換頭，方便用家一鍵調整吸頭角度，清潔時毋須彎腰，即可深入僅高7cm、1m深的床底、梳化底吸塵。

★ 頂級配置、附10大萬能配件的『Dyson V11 Complete Extra 無線吸塵機』

吸力： 185 AW 續航力：約60分鐘 集塵桶：0.54 L 重量： 2.9 kg 充電時間：4.5小時 價錢：減價$4,488（原價$5,850）

擁有「旗艦機」之稱的Dyson V11 Complete Extra，實力完全無庸置疑。加入了更多實用功能及設計，比前代更聰明、更人性化、更高效，配置方面實屬頂級。假如預算充裕的話，V11 始終會是首選。

V11新增了人性化的「智慧監測」功能，通過機身上的LCD屏幕，用家可以直觀和清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。而當出現故障時亦有動態演示、更換指引，解決問題變得更簡單。

除了軟質碳纖維滾筒吸頭，還加上了能因應地板材質調整吸力的「高扭矩吸頭」。這款新吸頭內建了動態負載感應器（DLS），可以即時根據地面阻力回饋以自動調整最佳的吸力功率，方便在地毯及硬地板之間來回進行深層清潔，中途毋須手動切換清潔模式或吸頭。不但大幅提升清潔效率，也可以節約電量以延長續航時間。

而為了擁有更好的清潔表現，V11更採用了新款7芯鋰電池以及最新最快的Hyperdymium™ 旋速摩打，轉速每分鐘高達125,000轉，可產生高達185AW的強勁吸力。因此，其吸力不僅比前代增加20％，也是四代之中最強大的一款。

值得一提的是，V11 Complete Extra 附送的配件相當齊全，包括2個主吸頭和10個配件，基本能夠應對各種使用場景，讓用家能夠靈活而有效地清潔家中所有棘手位置，使全屋清潔無死角。按下圖放大看更多吸頭配件用法：

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★ 最小巧、最輕盈的『Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機』

吸力： 120 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶：0.3 L 重量： 1.9 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$3,438（零售價$4,680）

Digital Slim Fluffy Extra SV18保有Dyson的品牌優點，以及V11的 LCD屏幕，特別在體積及重量上重新改良，在手持模式下僅重1.5kg，搭配主吸頭後整機重量為1.9kg，這與前一代V11 系列相比，體積減少了 20%、重量減輕 30%，是Dyson目前最輕的一款無線吸塵機。

大大縮小後的Digital Slim 不但方便收納，女士單手都可以單手輕易舉起，這使得Digital Slim在清潔時更加靈活暢順，輕輕鬆鬆就能打掃房間任何死角，大大提升日常清潔效率，尤其適合女性用家及繁忙的上班族用家。

（小紅書）

除此以外，Dyson還重新設計了這款吸塵機的主吸頭，其重量較以往減輕了40%。雖然整體變小了，但絲豪不影響清潔效能，皆因主吸頭的底部新增了2個凹槽，這使吸頭能輕鬆覆蓋不易觸及的邊邊角角，將細小微塵與體積較大的顆粒碎屑同時捕捉，在硬質地板（如木地板、瓷磚）之上，具有相當優異的清潔表現。

（小紅書）

按下圖放大看Digital Slim SV18附贈的吸頭配件：

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▼ 四大系列基本規格大比併 ▼

型號最新：Digital Slim > V11 > V10 > V8 吸力最強： V11 > V10 > Digital Slim > V8 續航力最長：V11 = V10 > Digital Slim >V8 集塵桶容量最大：V11 = V10 = V8 >Digital Slim 重量最輕：Digital Slim > V10 > V8 > V11 充電最快：Digital Slim = V10 > V11 > V8 價錢最平：V8 > V10 > Digital Slim > V11

選購建議

簡單來說，預算充裕的話，Dyson V11 Complete Extra無疑會是最佳選擇，畢竟「Dyson旗艦機」的稱號也並非浪得虛名的。至於有預算考量的小戶型家庭，就可以優先考慮CP值最高的Dyson V8 Fluffy Origin。如果略嫌V8 續航力不足，那麼吸力更強的Dyson V10 Fluffy Extra會更符合你要求。而Dyson Digital Slim Fluffy Extra就更適合重視輕盈的用家，它超級輕巧的機身，相信能為你帶無負擔的清潔體驗，處理日常清潔也不成問題。

如欲購買，可以按藍色連結或上面「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/20）

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