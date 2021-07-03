蒸汽熨斗｜傳統 VS 手提熨斗點揀好？3款性價比高蒸汽熨斗推介！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-07-03 18:00

近年，市面上推出了手提式蒸汽掛熨機，相比起傳統的蒸汽熨斗，這種手提式的設計在使用上更加方便，而且體積小巧，很快便成為了不少都市人的選擇，但受歡迎就一定是最好的嗎？在傳統熨斗和手提式掛熨機之間又該如何作出選擇？

不妨看看以下三款性價比高的熨斗，從傳統熨斗到手提式蒸汽掛熨機，總有一款符合你的需要。

飛利浦 Philips STH3020/16 3000 Series 手提式蒸氣掛熨機

如果你想節省家中空間，又想外出也能輕鬆將衣物除皺的話，這款 Philips 手提式蒸汽掛熨機就再合適不過了。它的體積小巧，折疊後可以節省更多收納空間，即使在家和外出旅遊使用都非常適合。

即使體積比傳統熨斗迷你，在功能上卻絲毫不會被比下去。按下開關後，只需要30秒，指示燈就會亮起，提示你可以開始熨燙。掛熨機的加熱速度很快，哪怕在趕時間的情況下，也能快速為你整理好衣物。

這款掛熨機有1000瓦功率，每分鐘能夠連續輸出高達20克的蒸汽。更重要的是，使用掛熨機代表不再需要熨衣板，不但能夠節省空間，還能夠節省準備熨燙過程的時間，減卻了很多麻煩。而且，這款蒸汽掛熨機可以在所有衣物和物料上使用。金屬熨壓板能安全地按壓在任何衣物上，不但不會熨壞衣物，還會提升熨燙的效果。

疫情之下，保持衣物的潔淨變得異常重要，而這款手提式蒸汽掛熨機就具有殺菌的功能。它能殺滅99.9%的細菌和100%塵蟎，除了普通衣物外，還能夠熨燙窗簾和床單。殺菌之外，還可以為衣物去除異味，讓衣物煥然一新。長久下去，能夠減少洗衣服和熨衣服的次數，節省電力，延長衣物的使用壽命，非常環保。

飛利浦 Philips GC2997/46 PowerLife 2400W 蒸氣熨斗

如果你對熨衣服的需求更高，例如需要熨燙西裝等衣物，那麼平熨式的蒸汽熨斗就更加適合你了。雖然需要加上熨衣板一起使用，但卻能收穫更佳的熨衣效果。

這款Philips 蒸汽熨斗的功能非常強勁，有2400瓦快速加熱功能。它亦有垂直蒸汽噴射功能，能夠每分鐘噴出160克的蒸汽，每分鐘持續輸出40克的蒸汽。不但能幫你輕鬆撫平衣物上頑強的褶皺，還可以去除懸垂衣物上的皺褶。Philips的蒸汽熨斗更可以配合自來水使用，內置的除鈣裝置可以去除熨斗中積聚的鈣化物。熨斗附有除垢功能，可以確保機器時刻發揮最佳的表現。

Philips的這款熨斗設有防漏水系統，能夠讓熨斗在低溫的模式下撫平細微的褶皺，不用擔心水滴會弄髒衣物。而且，熨斗還有Philips獨家的SteamGlide底板，能夠在任何物料上順滑地移動。它的底板有5層塗層，易於清潔，又能夠防粘、防刮，而底座則使用了防腐蝕的物料，可以讓產品的壽命更加長。

這款熨斗的安全性亦非常強勁。它的電線經過嚴格的質量測試，耐用和安全程度都達到最高的水準。當熨斗直立擺放時，如果閒置超過8分鐘，它就會自己關掉。而當熨斗底板閒置在熨衣板上，只需要30秒它就會自動關閉，實在是安全又放心。

Braun TexStyle 5 蒸氣熨斗 TS505

當有大量衣物要熨燙時，熨斗的重量就顯得十分重要。而這款由德國品牌Braun設計的TexStyle 5蒸汽熨斗就可以說是一個非常合適的選擇了。

熨斗採用了人體工學設計，手柄以開放式設計取代，令整個熨斗的重量減少了20%之多。輕巧的重量大幅提升了使用上的舒適度和移動熨斗的靈活度，即使有大量衣物需要熨燙，也不會感到疲憊。

這款Braun的熨斗有精準噴射的功能。它頂部三角形的蒸汽區域可以輕鬆去除衣物死角裡的頑固褶皺，難以到達的區域的褶皺也能被撫平。蒸汽量被提高到每分鐘150克，即使是去除懸掛著的衣物和窗簾的褶皺也毫不費力。

TexStyle5熨斗採用了Eloxal抗刮底板，材質比不鏽鋼還要堅硬2倍，能夠有效熨平衣物。熨斗還有300毫升的大容量水箱，能夠長時間熨燙。而且，熨斗的電線長達2米，在實際使用上更加方便靈活，不用遷就電線的長度。

無論是手提式還是平熨式熨斗，選擇時記得因應自己的需要而作出決定呀！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/02)

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