Philips智能門鎖｜推拉式VS執手式？7月限時優惠 節省安裝費$750

你是否還在使用傳統的鎖頭？又是否曾經試過因忘記帶鎖匙而無家可歸？快點試試智能門鎖吧！隨著科技的發展，智能門鎖的功能愈來愈多元化，它不但能解決忘記帶鎖匙的煩惱，且能保障您的安全，絕對值得入手！



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以下是Philips兩款智能門鎖的性能：

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1. 全自動鎖體。智能門鎖採用全自動鎖芯，無需額外操作，鎖舌即可在您關門後自動彈出。如果門沒有正確鎖定，鎖芯將發出警報，提醒您門鎖的狀態。此外，全自動鎖體在成功識別後，您可以直接通過推或拉把手來開門，大大簡化門鎖的使用步驟，為您帶來快速方便的進出體驗。

2. C級防盜鎖芯。鎖芯是控制鎖開啟的主要零件，就好比是鎖具的心臟。C級鎖芯採用多項防盜技術，配合獨特的彈子與葉片結構設計，具有防技術與暴力開啟的安全性能。

3. 面板優質。採用汽車製造同級別材質，加厚合金，鐵甲外殼；IML工藝，防水防潮防指紋。

4. 雙重驗證解鎖。在雙重驗證模式下，用家可以使用任意兩種組合驗證方式，分別有指紋、密碼和卡片，作為解鎖解決方案，為家居安全提供雙重保障。

5. 連接電話App。 無線聯網功能可令您遠端管理門鎖的使用情況，並且時刻監察門鎖狀態。用家還可隨時查看門鎖的使用日誌，實現智能門鎖的個人化管理。

6. 六大開鎖模式。

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1.多種智能解鎖方式。智能鎖除了擁有傳統的數字解鎖和鑰匙解鎖以外，還擁有指紋解鎖和卡片解鎖，十分方便。再也不用擔心忘記帶鑰匙而開不了家門啦！此外，任意兩種組合驗證方式。用家可以選擇雙重驗證模式，當中可隨意切換解鎖模式，為家居安全提供雙重保障。

2.表面防止手指印。智能鎖表面採用IML拉絲工藝，防水防潮，防止手指印，表面硬度高，光滑耐磨，持久如新。這除了美觀之外，還能防止不法之徒透過指紋痕跡破解密碼，安全性高。

3. 微笑指示燈。不同顏色的指示燈，能夠讓你更直觀地、一目了然地看到關鎖或開鎖的狀態。藍色燈亮起時，表示系統已經喚醒，可進行身份識別認證；綠色燈亮起時，表示身份認證完成，成功開啟門鎖；紅色燈表示成功上鎖，或是提示驗證失敗和報警提示。

4. 自動三防鎖體。智能鎖擁有斜舌，用於防風、防卡片靜音關門；主鎖舌，用於防撞、防撬和防爆；感應器，用於識別門鎖是打開還是關閉的狀態。自動三防鎖體讓你使用更安心和放心，絕對是家庭的安全衛士！

5. C級防盜鎖芯。它採用多項防盜技術，配合獨特的彈子與葉片結構設計，防技術開鎖時間270分鐘以上，互開幾率小於或等於0.0004%。加固門鎖安全性，提高家庭防盜等級。

6.多重報警功能。如智能鎖偵查到異常，便會響起警報。不法之徒企圖開鎖是，警報聲就能讓屋內的人或鄰居察覺異常，及時報警，避免財產損傷和人命傷亡。

優惠只在7月進行，心動不如行動！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/16)

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