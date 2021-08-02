淘寶店推介｜高質素床單套裝均價$200平過香港 網民大讚質地舒服

每天拖著疲憊的身軀回到家中，一頭栽進柔軟的睡床呼呼入睡，可以說是一天之中最讓人感到幸福的時間。此時床單和被套的重要性在可就不言而喻了。畢竟人的一天有三分之一的時間都是在睡眠中度過，床品選得好不好，關乎的不僅僅是美觀的問題，還會對入睡的心情、睡眠的質量產生難以想像的影響。那麼好的床品究竟應該如何挑選？假如從外觀、舒適度、價錢上作多方面考慮，又有什麼值得推薦的選擇？



床單和被套與我們肌膚有著長時間的親密接觸，除了選擇自己喜歡的款式，也不妨留意床品的物料材質和紗線密度，它們與舒適度可是離不開關係。

【1】物料材質

市面上的床品物料種類繁多，有純棉、真絲、亞麻、珊瑚絨、磨毛、聚酯纖維等。一般來說，以棉，麻，蠶絲，天絲等物料製成的床品，無論在質感、手感，還是舒適度上都會比起化學纖維更為優秀，它們不止成份天然，同時還擁有質地柔軟，親膚透氣、不起靜電等的優點。

棉是最傳統的床品材質，質地柔軟親膚，四季可用。

假如再細分下去，以絲質物料製成的床品會是當中最舒適度最高的一款，它們不僅柔軟親膚，質地也相當輕盈，同時還擁有極致的絲滑感，但唯一的缺點就是昂貴，它的價錢幾乎是棉和麻的5倍。

絲質集各大材質的優點於一身，既有棉的舒適性、滌綸的強度、也有絲質獨有的絲滑垂墜感。

簡單來說，價如想四季通用，追求簡單舒適的可以選擇純棉、針織棉的床品；想夏季降溫的可以選亞麻和真絲；而重視質感和膚感的則可以選擇絲質床品。



【2】紗線密度

所謂的紗線密度，其實就是我們在買床單時經常會聽到的「600針」、「900針」等的數值。床單的針數最常以「英吋」作單位計算，當紗線數量越多，則代表每英吋的紗線排列密度越高，床單的觸感也就更順滑、更柔細，而一般300針以上的床單已經可以稱之為高密度，即使裸睡也不成問題。但由於針數計算方式可以有許多，因此單靠針數高低來決定床單的優劣也並非完全可取凡方法。

所以，此時候就看物料的紗支了。紗支數指的是紗線的粗幼，數字越大代表紗線越細，條數越多，亦即是代表床單的觸感越柔滑细腻，一般60支已經算是上品，而80支或以上已經是極精品的選擇。

雖然床單的柔滑度確實與價錢有著直接的關係，但貴也不一定代表適合自己，而是要在性價比、物料、觸感，款式各方面皆也達到最佳平衡。

不過，但凡有在香港買過床單的。相信都知道香港床品價格不菲，單是純棉床品已經售幾百元一套，而高針高支數的床品更隨時索價二三千元。假如想以更便宜的價錢入手高質素的床品，轉戰淘寶也是非常值得考慮的做法，事關淘寶的床品價格不但實惠親民，花色選擇亦比香港豐富不少，很多網民在購買後也有不錯的評價。



這次編輯就整合了4間由內地淘寶達人推薦的床品店，看看它們的價錢、質素、外觀是否真的值得大家入手。

【1】縵柔泥巴館——款式百搭、床單四件套最平¥268起

縵柔泥巴館的床單屬於北歐風格和簡約風格，設計以純色、格紋、條紋為主，無論是款式還是色彩也比較柔和耐看，乍眼一看便讓人覺得乾淨整潔，舒適清爽。而床品的材質、級數、組合的選擇也相當豐富，既有純棉、水洗棉、針織棉等床品，亦有適合夏天使用的天絲、以及適合冬天使用的磨毛和絨類款式。

單是綿質床品，已經有新疆棉、長絨棉、純棉磨毛等多種選擇，級數由最普通的100%純棉，去到60支、80支，甚至100支的純棉也一應俱全。

100支長绒棉四件套採用100%更然棉料製作，紗線粗細為100支，密度為200 x 95，雖然只是棉質床品，但100支的質感摸起來就有如絲綢般非常柔軟順滑。

60支的天絲床品採用了60支天絲製作，物料不僅透氣親膚，還帶有絲絲涼感，如果你特別怕熱，又容易出汗，轉用這款天絲材質的床品，保証能還你一夜好眠。

值得一提的還有這款雙面的床單和床笠，其中一面採用了全棉物料，而反面則使用了有保暖效果的水晶絨，冬天的時候可以翻到絨面貼身蓋著，一觸即暖，而天氣稍微暖一點的時候就可以翻到全棉那面使用，非常貼心。

床品四件套包括了床單、被單和一對枕套，無論是單人床，還是不同尺寸的雙人床，都可以在這裏找到相應的尺寸。不少買家購買後也表示床品質素相當不錯，洗滌時既沒有脫色的問題，洗過後仔能夠保持床品柔軟，蓋在身上非常舒適。

【2】MIDO HOUSE銘都家居旗艦店——主打高級物料、床單四件套最平¥289起

接下來的這間店雖然是四間中價錢最貴的一間，但品質卻可以說是當中最佳。假如你是敏感皮膚，特別注重床品的用料和品質，那這間銘都家居旗艦店便是非常適合你的選擇。它主打高端物料床上用品，不僅設計精緻、質量上乘，同時也是很多航空公司和酒店的專用床品供應商。

銘都家居旗艦店走美式簡約風格，床品的花色主要以純色、條紋、方格為主，用色簡潔清新，圖案不單調也不花哨，還有一些小細節的設計，加上物料的光滑感，單看外表也已經能夠想像到觸感是如何的順滑和貼膚。

除了簡約的款式，銘都家居旗艦店偶然也會和其他品牌聯名合作，譬如近期它們就和大英博物館推出了Hello Kitty聯名款床品，主題為埃及冒險系列，床單上繡上了守護神造型的Hello Kitty圖案，繡工精細之餘，圖案的大小和顏色的配搭也相當適中，絲毫沒有花巧感和俗氣感，無論是大大小小的Hello Kitty迷相信都能被它折服。

至於在床品用料方面，銘都家居旗艦店不僅選用了色澤和品級較佳的新彊南彊棉花為原材料，紡織成100支超細紗線，同時還把兩根單紗捻合成雙股紗線，並在製作時加入前處理酶解技術和熱軋光技術，令織物更加細滑柔軟、手感厚實。

雖然是棉質床品，但它的光澤度和柔滑感在乍看之下就有如絲綢一樣。溫柔輕巧的觸感，讓人彷彿被雲朵包裹著一般，讓睡眠也充滿了精緻感。

用色方面也相當講究，選色時用上了專的PANTONE色號進行校驗，而印刷染時則採用了源自台灣的專業技術。

所謂細節決定高度，除了觸感和用色講究，床單的綁帶和紐扣也經過升級，邊角位置用上棉質綁帶，而紐扣也由8個增加至15個，同時間距也縮短至15cm，防止被芯移位外露。

雖然它的品質比起其他店的床品更上乘，但它的價錢其實並沒有貴上多少，一套100支的統棉床品也只是由¥299起，而100支的天絲床單也只需¥599，比起香港市售的實在便宜不少，非常值得大家入手。

【3】月光集——風格清新活潑、床單四件套最平¥194起

月光集是淘寶上非常知名的一間老店，它的床單被套款式選擇眾多，不過相比起縵柔泥巴館的簡約大氣，這間店的風格就偏向清新活潑，既有小清新的純色床品，也有少女感滿滿的花卉款式，同時還可找到簡約的日系無印風格。這家床品的圖案和色調雖然大膽活潑，但選色時卻用上了低飽和度的色系，乍眼看去非常柔和舒服，讓心情愉悅不少。

店內銷量最高的油畫風花卉系列，以溫柔浪漫的法式花卉圖案，配上低飽和度的粉黃和粉紅色調，讓花卉圖案不再俗不可耐，非常溫柔又耐看。

至於在材質方面，月光集主打的是純棉床品，棉類主要使用新疆長絨棉，新疆棉擁有光澤感和絲滑度兩大優點，可以紡出非常細膩的紗。除了普通的純棉款，店內還有60支和100支這些級數較高的款式可選。

印花床單皆使用活性印染工藝製作，顏色鮮艷亮麗之餘，無論怎麼洗滌也不會褪色和變形。

【4】安睡寶旗艦店—床品專門店、床單四件套最平¥181起

安睡寶旗艦店的風格同樣以簡約和純色為主，雖然款式不多，但床品看起來的感覺都相當清爽潔淨，而且品質亦非常可靠。

店內主打的是純棉床品，用料上選用了日曬充足的大朵棉花作為原料，然後再以全棉染色紗線色織成床單，經過水洗定型處理後，床品會呈現出自然皺褶，看起來特別乾淨清爽，充滿日系氣息。

除了普通純棉床品，安睡寶還有更細密60支及100支的床品可以選擇。除了綿料講究，設計上亦有不少貼心小細節，譬如被單設有11點綁帶，能把把被單和被芯牢牢捆綁，減少移位問題出現。

雖然安睡寶的床單花色不及前面的間店舖豐富，但值得一提的是，店內除了床單被套，還有許多不同功能的枕芯和被芯出售，譬如抗菌棉被、涼感被、白鵝絨保暖被、蠶絲被、羊毛被等。

枕芯的選擇同樣豐富，有適合長者使用的純蕎麥枕頭、有專為低枕人士設計的超薄枕頭、有使用美國杜邦技術的抗菌枕頭，也有能夠貼合人體曲線，保護頸椎的人體工學枕。而且價錢也非常合理親民，一間店已經可以買齊所有的床品。

床品每日都需要與我們的肌膚親密接觸，不論是外觀，還是舒適度都是非常重要，也值得我們好好投資。而值得推介的床品當然不止以上這些，大家不妨到淘寶親自發掘一下吧！



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/01)

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