【小米8月優惠】3大必買家電推薦！75折買座檯式洗碗機　減足$600

差不多的產品，國牌「小米」總比其它品牌便宜一半，而除了平價之外，還不缺高端技術和智能元素，配合簡潔俐落的產品設計，讓小米在短時間內便收獲了一大批忠實「米粉」，同時亦改變了不少人對於國貨的刻板印象。



近幾年來，小米更積極發展大大小小的智能家電，那麼你又知道小米有哪些商品值得入手嗎？今次，編輯就幫大家整理了3款網上一致好評的小米家電，假如對小米感興趣的話，不妨留意下面帶來的8月最新網購優惠情報，你將可以低至75折的價錢把商品買到手！

▼ 2021最新！小米必買高CP值產品推薦！ ▼

【小米必買推薦1】小米 - OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機 CL-XW-Q4優惠價$1898（原價$2498）

隨著科技的進步，今時今日的洗碗機已經今非昔比了。技術方面，它不再費水費電；安裝方面，不再需要預留位置、不需要內嵌或改造廚房；價錢方面，亦比傳統的洗碗機經濟實惠得多。而上述所指的，其實就是小米的「OCOOKER 圈廚 - 免安裝檯式洗碗機 CL-XW-Q4」。

小米的「OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機」採用了比別人更創新的雙進水模式：

模式一：採用固定水管接口進水。要是家裡廚房的空間夠多，當然建議接駁固定水管，可以省卻接水的麻煩。

模式二：使用外置盛水容器完成進水。意思是將排水管放置至洗碗池內或另找水桶，再把裡面的水抽進洗碗機裡進行洗碗。

無論是使用哪個模式，全都毋須改造廚房，免安裝，插電即可使用，後續還可以隨時移動洗碗機，尤其適合租屋族、蝸居廚房使用。

上：模式一，下：模式二（什麼值得買）

功能方面，這款洗碗機提供五種清洗模式，包括：超淨洗、日常洗、超快洗、洗水果、節能洗。用家可以根據餐具碗碟的髒污程度及數量，透過機身上的觸控式屏幕，選擇對應的洗滌模式。另外，用來清洗水果蔬菜也很方便，操作過程簡單，容易上手。

至於清潔方面，也有相當的水準，皆因內部上下兩層都內置了高壓噴淋，一旦進入洗碗階段，上下會以360°旋轉包圍形式噴水，並環繞沖刷到每個角落，使污漬無處遁形。同時，水溫亦會加熱至70度，幫助殺滅細菌，其清潔效果絕對會比手洗更徹底、更細緻。

↓透過機身外面的大面積透視窗，整個洗碗實況一目了然。

網上也有不少用家測試過這款洗碗機的清洗能力。從下圖可見，未洗的碗碟表面油污極多，但經過洗碗機的清洗之後，碗碟立即變得乾淨如新，表面潔淨锃亮。

上：清洗前，下：清洗後（什麼值得買）

除了洗碗之外，洗碗機內裡特有高達70度的高溫熱風，能對洗後的碗碟進行全自動高溫烘乾及消毒，有效抑制細菌滋生，達到除異味、防霉、防潮之效。因此，洗後的碗碟毋須即時取出，直接放在裡面進行消毒和貯存就可以了。

經過多次實驗證明，手洗四套餐具碗碟的用水量約15L，然而這款洗碗機僅需5L水量即可清洗完畢，這與手洗相比，更省時省水。

雖然體積不比傳統的洗碗機大，但內容量亦算充裕，每次可以一次過放入四個碗、四雙款子、四個勺子、五個盤子、二個玻璃杯等，基本上可以滿足大多數家庭的日常洗碗需求。

總結來說，「OCOOKER 圈廚 免安裝檯式洗碗機」使用方便，毋須安裝，加上耗水量低，清潔力佳，又有烘乾、殺菌功能。有了它，以後就再也不用洗碗，長遠來說，的確能節省不少時間和力氣，非常建議入手。留意，目前網購售價為$1898（原價$2498），換言之可享75折優惠，慳足$600元！



【小米必買推薦2】小米 - Deerma 德爾瑪多功能蒸氣清潔機 DEM-ZQ600（國際版）優惠價$598（原價$798）

廚房重油垢、地面縫隙污漬等，都是家裡面數一數二最難清潔的區域，往往需要反覆擦拭清洗，整個過程耗時又費力，還不一定擦得乾淨。其實，只要選對清潔工具，以上清潔難題分分鐘就能輕鬆解決了。

近年來，小米推出過不少實用的家居清潔神器，當中不得不提的就是——「Deerma 德爾瑪多功能蒸氣清潔機 DEM-ZQ600」，它是利用蒸汽清潔原理，通過把清水加熱，來產生壓力和高溫，再利用高壓和高溫來噴出高達105℃的強蒸汽，滲入地面等深層縫隙，溶解祛除污垢，同時殺滅肉眼看不見的病毒細菌。

這台蒸汽清潔機提供多達5款刷頭，可以應用於不同的家居場景之中，等於以一個價錢購買五種家電，一部機即可包攬全屋清潔任務。

刷頭包括：

1) 蒸汽拖把——採用旋轉式地刷配合複合纖維拖布，可用於清潔木質地板、大理石地板、及各種地磚，以及涼席。

2) 毛刷刷頭——採用高密度刷毛，可針對瓷磚縫、水槽縫、角落等難觸及的位置清潔刷洗。

3) 除菌清潔刷頭——可為床單、布沙發、窗簾、寢具等織物深層殺菌，讓高溫蒸汽滲透每一根纖維，蒸滅織物裏的細菌及微生物。

4) 蒸汽玻璃刮——既可用於窗戶清潔，亦可用來刷洗各種材質光滑的物件，譬如浴室鏡子等。

5) 廚房清潔刷頭——以高溫蒸汽配合纖維百潔頭，可用於清潔廚房、抽油煙機、灶頭等頑固油垢。

以上五款刷頭皆可與隨機配備的連接管、波紋管自由組合使用，以延伸清潔範圍，亦可從直立式變換為手提式使用，不論是要清理縫隙、角落、高處，也能輕鬆完成。

使用時只要對準想要清潔的位置，一按一噴，再用抹布輕輕擦拭，就能毫不費力地把污漬去除。過程中亦毋須使用到任何化學清潔劑，因此也毋須擔心會有任何化學成分殘留，對健康和安全更有保障。

作為一款發熱式家電，安全方面當然亦要格外留意。這台蒸汽清潔機具備五道安全裝置，譬如有防乾燒、防漏電設計。在機件上亦採用了耐腐蝕及耐高壓的加厚鋁合金，配合雙層絕緣電線，確保由內到外阻絕所有安全隱患。

想要減輕日常家務的負擔？不妨試試改用這款能夠包攬全屋清潔的「Deerma 德爾瑪多功能蒸氣清潔機 DEM-ZQ600」，其清潔效果著實是比傳統的清潔方式更佳，相信能為你省下更多的家務時間及力氣。留意，目前網購售價為$598（原價$798），換言之可享74折優惠！



【小米必買推薦3】小米 - 小浪智能衣物消毒乾衣機35L（香港英文版）優惠價$1098（原價$1398）

考慮到家人的衛生與健康，不少媽媽都習慣把外衣和內衣分開洗，襪子、內襪、寶寶衣物單獨洗。然而，每天要洗的衣物一籮筐，乾衣的速度總趕不上穿衣，加上衣物晾在室內，假如碰上連綿雨天，陰乾的衣物很容易就成了黴菌滋生的溫床，繼而出現衣物發霉、發臭的情況。

遇到這種情況，自然而然就會想到乾衣機。不過，普遍的乾衣機價格昂貴，體積龐大，許多家庭都未必有多餘的預算或空間去添置一部。正因如此，小米就推出了價格更經濟，體型更嬌小的選擇，而以下介紹的「小浪智能衣物消毒乾衣機35L」，就特別適合有預算限制，或居住蝸居的家庭。

這台智能乾衣機具有三重消毒殺菌功能：

第一重：UV紫外線抑菌

在烘乾的過程中，機器會發出紫外線對衣物進行袪菌除蟎，使衣物得到徹底消毒，趕走病毒及異味。

第二重：巴氏殺菌法

巴氏殺菌法是利用了細菌不耐熱的特點，透過保持適當的高溫和時間，將其殲滅，達到一網打盡的滅菌效果。

第三重：臭氣消毒

臭氧O3是一種由紫外線UV燈附件的空氣被氧化而生成的無色氣體，具有抑菌、除臭、殺菌等功能。

經過檢測發現，以上三重殺菌方法可殺滅99.99%的大腸桿菌和金黃色葡萄菌。過程毋須使用任何化學除菌液，故除了適合為貼身衣物消毒，也可以為寶寶的衣物殺菌。當然，衣服、毛巾、襪子也不在話下。

搭載360度循環熱風，採用75℃恆温烘乾，相比傳統乾衣機是靠滾動、攪扭來「甩乾」衣物，小浪乾衣機對於衣物的磨損更低，乾衣的同時衣物也能保持柔順蓬鬆。

乾衣機的底部加設了香薰盒，用家可以放入自己喜愛的香精（或附贈的香精）。當機器工作時，香氣分子便會隨氣流進入衣物纖維，形成加香工序，使烘乾後的衣物變得香噴噴的。

採用高圓筒式的設計，佔地面積不大。外型亦貫徹小米一向的設計風格，整機以白色為主調，能輕鬆融入各種裝修風格的家居。而且毋須安裝，插電即用，非常方便。

↓ 採用合蓋式設計，一鍵輕觸，自動開蓋關蓋。

家裡準備一台「小浪智能衣物消毒乾衣機35L」，洗好的內衣褲、毛巾，甚至是寶寶的衣物，都可以放進去直接進行烘乾和消毒，穿上身自然更加舒服自在，有利健康！留意，目前網購售價為$1098（原價$1398），換言之可享78折優惠！



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/03）

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