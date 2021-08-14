小米｜可以洗髮、護髮、控油和按摩的梳？乾濕兩用　顏值超高！

所謂“頭髮是人的第二張臉”，它很大程度上會影響一個人的顏值和氣質。你是否也經常為頭髮打結、乾枯、出油等問題而煩惱？轉眼看向大街上的人來人往，別人的頭髮卻是打理得井井有條，光澤的髮絲，柔順的直髮、蓬鬆的大波浪，實在令人羨慕不已......



現今科技越來越發達，市面上推出了許多高科技護髮、美髮產品來拯救我們的頭髮。所以，不用擔心！別人擁有的你也能擁有！讓我們邀請救星上場——小米庫比電動頭部洗護按摩梳。

小米有品 - 庫比電動頭部洗護按摩梳 (顏色隨機)

這款洗護按摩梳適用於各種場景，集清潔、護髮、按摩于一體的神器。

在我們洗髮時，洗護按摩梳會利用震動深層清潔，長效控油的同時讓頭髮更蓬鬆；在我們日常梳髮時，它能舒緩疲勞及減少脫髮；在我們使用髮膜護髮時，它的聲波震動能按摩養護，促進精華加倍吸收。無論是洗髮、護髮，還是日常打理頭髮，都能一機搞定，讓頭髮洗護更到位，性價比超高！

聲波震動去除頭皮多餘油脂。它的低頻震動形成旋渦流體力，清潔手指無法觸及的深層頭皮污垢，省力又方便。另外，IPX7級整機防水，不用擔心機身濕水會短路，沐浴時間也可放心使用！

長效控油，讓頭髮持續蓬鬆。正常手洗頭髮兩天後，頭髮便會油膩扁塌；用這款洗護按摩梳可以讓頭皮控油更出色和長效，兩天後頭髮依然蓬鬆不油膩，再也不用每天洗頭啦！非常適合上班族和學生使用，平時太忙沒空每天打理或清洗頭髮，用這款洗護按摩梳就對了！

55根TPE材質梳齒，按摩頭頂各個穴位。55根軟膠梳齒點陣錯落排列，梳頭時可有效減少梳髮扯痛，避免頭髮掉落。梳齒採用優質TPE材質，可模仿手指按摩力度，刺激頭部穴位，促進血液循環，緩解脫髮困擾。洗護按摩梳以溫柔的方式呵護你的頭髮，時刻享受頭部按摩，舒緩壓力，日常必備！

SPA級健康養護。洗護按摩梳就像是化妝用的“粉餅”，隨時隨地為你的髮型“補妝”。SPA級呵護頭皮，隨身攜帶，有空就拿出來梳梳頭，讓頭髮煥發活力、炫出自信！

3種馬卡龍顏色，顏值擔當。

精心設計，品質超好。

產品參數。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/14)

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