淘寶｜網民分享¥12洗衣機清潔劑 空機洗出黑色「紫菜」畫面恐怖

洗衣服的目的是為求乾淨整潔，但你知道衣服也有可能愈洗愈髒嗎？問題並不在於洗衣粉的份量、所用的種類、品牌、有沒有下柔順劑、洗衣方法對不對等，而是因為洗衣機！家中的洗衣機長則一星期洗一次衣，短則天天都要使用，長期清洗大量髒衣，衣物上的毛線、頭髮、灰塵、污垢、人體皮屑等都會積存在洗衣機之內，衣物洗不乾淨事小，殘留的髒物細菌更隨時使皮膚問題如濕疹、敏感加速惡化，在無形中威脅健康。



洗衣機骯髒程度不容少覤！

那洗衣機到底有多骯髒呢？美國亞利桑那大學就曾經對洗衣機進行廣泛研究，並檢測約100部使用過的洗衣機，其後發現洗衣機中帶有大腸桿菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等各種細菌，如不定時清潔，半年後洗衣機的細菌含量便會超標81.3%，若長達3年時間也無清潔洗衣機，細菌的數量更可隨時高達70多萬，亦即是廁所馬桶的530倍！

這些細菌不僅肉眼看不見，用一般清潔方法也難以消除，其後每次洗衣服時，機內的細菌便會依附於衣物之上，造成交叉感染、異味等問題。所以即使洗衣機的滾筒看上去「立立令」也不等同於乾淨，隨時暗藏邋蹋，進而影響個人健康。

洗衣機清潔時的污垢（網民分享圖片）

若衣物已經開始洗不乾淨、多番洗滌也有揮之不去的異味，甚出現如紫菜一般的飄浮物，那就代表你的洗衣機已經到了非大洗不可的程度了。不想到時候花錢找專人清潔，專家便建議用家每月為洗衣機進行簡單保養。



網民分享¥12洗衣機清潔劑

除了運用民間智慧，以梳打粉及白醋清潔洗衣機，有很多人為求方便，也會使用專門為洗衣機而設的清潔劑來進行徹底大清潔。最近就有不少網民於Facebook群組分享他們在淘寶購入的清潔劑，直言是「跟住谷友介紹買」，但用完後才發現「原來我部洗衣機咁污糟」、「真係好彩買咗佢」。

而從照片可見，洗衣機在清潔時的確是佈滿濃稠的黑色污水，而污水內更漂浮著紫菜般的污垢，骯髒程度好比下水道一樣，令人驚怕。所以說，定期清洗洗衣機確實是保障健康的必須之舉。

看完以後，相信大家已經急不及待想好好清潔家中的洗衣機了吧？編輯這次就在淘寶找來了網民推薦的同款清潔劑，它的清潔力如何，單看圖片相信已無容置疑，大家有需要的不妨試試。



老管家洗衣機槽清洗劑——深入清潔洗衣機、殺菌除味、防止衣物交叉感染

市面上常見的洗衣機槽清潔劑可分為「含氯型」及「含氧型」兩大種類，而這款「老管家」的清潔劑，就是是屬於含氧型清潔劑。它的原理是利用鹼的特性來讓污垢鬆脫，並透過大量泡沫來去除污垢，清潔力比起含氯型的清潔劑更為高效，而且氣味亦相對沒那麼強烈即使是黏性很強的污漬，都能夠瞬間被清洗乾淨。

除了清潔機內的污垢，清潔劑在經過第三方檢測機構測試後，亦證實可殺滅高達99%的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。而解決了細菌的問題，衣物異味的問題自然也迎刃而解。

市面上的清潔劑一般只適用一個類型的洗衣機，而這款清潔劑則可對應大部分洗衣機款式，包括滾筒式洗衣機（前置式）、波輪式洗衣機（上置式），以及半自動洗衣機。使用時只要把清潔劑放進洗衣機內，以適當溫度加水運轉，其後讓清潔劑在機內浸泡約二小時，然後以洗衣機的標準洗滌模式以清水空機運轉一次，便完成整個清潔過程。

▼滾筒式洗衣機使用方法▼

▼波輪式洗衣機使用方法▼

不過提提大家，假如從沒清潔過家中的洗衣機，賣家便建議大家可把清潔劑用量增加到6至8片，以增強清潔力。與此同時，清潔的時候也務必要拆下洗衣機的垃圾糟，否則污垢就難以浮出水面，增加清理的時間。

▼按圖看更多買家分享使用效果▼

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除了洗衣機槽而定期清潔，洗衣機的膠圍亦是霉菌滋生、導致衣物出現異味的元兇之一。事關洗衣機的膠圈非常容易滯留水分，當水氣久久不散，長期下來便會使膠圈發霉，禍及機內衣物。而這種霉跡是沒法透過洗衣機槽清潔劑一併清洗的，需要以牙刷及梳打粉、或專業的除霉劑單獨處理。



ONEFULL洗衣機膠圈除霉啫喱——除霉率達99%、各種膠邊及縫隙皆可使用

假如霉跡存在已久，單用牙刷及梳打粉也未能徹底去除，不妨試試以下這款除霉啫喱，它同樣獲不少網民推薦，拿來「看門口」亦是不錯的選擇。

ONEFULL除霉啫喱以次氨酸鹽、氫氧化鈉、凝膠劑、抑霉劑等成份製作，能夠深入霉菌根源，從而達到99%徹底除菌和持續防霉的效果。

雖然名為洗衣機膠圈除霉啫喱，但它的用途其實並不限於洗衣機，所以家中容易發霉的位置，包括冰箱膠邊、馬桶邊、水糟邊，甚至是瓷磚的縫隙也可使用。

只要把除霉啫喱塗抹在發霉位置，待3至5小時再以濕抹布擦洗或以清水清潔，便能把膠邊上的霉菌一併清走，而假如霉菌仍未被清理乾淨，只要重覆使用、增加用量、或延長放置時間就可以了。不過要留意的是，除霉啫喱時膠邊必須要擦乾擦淨，保持在乾燥的狀態，才能讓除霉劑發揮作用。

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衣物每天穿在身上，關係到的其實不只是我們的儀容整潔，對於個人健康，更有難以想像的影響。令衣物清洗後潔淨如新，除了使用抗菌的洗衣液外，大家也別忘了要定期清洗洗衣機。如欲購買以上產品，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。



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