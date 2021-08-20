2021山本空氣炸鍋功能再升級！4L大容量　健康無油煙　震撼價46折

近年，愈來愈多人開始注重養生，這反映了人們健康意識的增強。談到養生這個話題，必然與飲食習慣有不可劃分的密切聯繫，吃進肚子的東西健康有益，身體才能充分吸收當中的營養，以維持我們的身體健康。反之，進食一些無益的食物，如油炸食品，容易引起消化不良、上火、便秘等等身體的不良反應，而且熱量非常高......



想吃油炸、焗烤食品，又擔心長胖和對身體不好？山本Shanben空氣炸鍋為你解決這個煩惱，一起來製作健康無油煙的“油炸食品”吧！

全新升級香港版：山本Shanben SB-6918-HK 第七代家用空氣炸鍋原價$899/優惠價$418

四大模式。擁有四大烹飪模式，分別是燒烤、煎炸、烘焙和甜點，只需要準備好材料和選擇模式，坐等美食便可。一鍋搞定，手殘黨也能成功製作美味佳餚，超級方便！

360度循環加熱和九葉風扇急速加熱。這款空氣炸鍋擁有360度熱風高速循環加熱和九葉強勁風扇，快速全方位受熱均勻，滲透食物大幅度提高。食物的每個部份都能受熱平均，不用擔心會出現局部未熟的情況。空氣炸鍋在運作過程中，鍋中的空氣能代替熱油，無需添加任何食油就能製作出“油炸食品”，低油脂、低熱量、不發胖！

隱藏式安全發熱管。空氣炸鍋設有隱藏式發熱管自帶防護網罩，發熱更均勻之外，還十分安全，防燙防傷，使整個使用過程更放心。非常適合一家大小使用，無需擔心安全隱患！

大容量。這款最新的空氣炸鍋擁有4L超大容量，無需分開多次烹飪食物，大容量內膽滿足一家所需。有時家裡有客人到訪也能輕鬆應對，方便又省時！

操作簡單。空氣炸鍋操作簡便，沒有繁瑣的步驟，只需旋轉鍋身轉盤便可輕鬆使用。鍋身有兩個轉盤，分別是時間按鈕設置和溫度按鈕設置，前者可選擇0-30分鐘定時，後者可選擇80-200度控溫，老人、小孩也能輕鬆操作。

不粘鍋。空氣炸鍋擁有不粘塗層，讓食物在烹飪的過程中不粘鍋，一些自帶粘性的面類食物也不會粘，超級貼心。不粘鍋使事後清潔更容易，十分人性化！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/20)

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