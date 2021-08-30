淘寶｜網上大熱收納法！網民示範用¥16小工具 妙招收納海量毛公仔

玩具是小朋友童年的好伙伴，不過對於家長們來說，卻是令人頭痛的大難題。有了孩子以後，家中的客廳不但變成了玩具戰場，各種毛公仔、模型車、樂高積木天天散落一地，而且玩具的數量還只會隨年累月不斷增加，不消數年時間，就已經把家中的可用空間全都榨乾榨盡，讓人非常煩惱。面對數量多且亂糟糟的玩具，家長們到底可以用什麼方法把東西都整理妥當呢？



整齊企理的家居環境是舒適生活的基礎，無論家居面積孰大孰小，收納都是相當重要的任務。然而相比起大人的物品，收納玩具的難處就在於玩具的種類非常多元化，單是毛公仔已經形形色色，大小尺寸各不相同，這樣一來在視覺上不但顯得格外凌亂，而且也因為形狀不一而不好收拾。其實不光是小朋友，不少大人們也有不少珍藏多年的毛公仔，扔掉又不捨得，但假如放在床邊當裝飾，又容易沾上塵埃，要清潔起來也不甚方便。

除了把毛公仔放進收納箱外，近日網上便流行起一種名為「娃娃桶」的毛公仔收納方式，只要借助一些小工具，很簡單地便能夠把大量的毛公仔統統收納起來，除了防塵防髒，完成後的「娃娃桶」還可起到裝飾和點綴的作用，非常值得大家借鑑。

「娃娃桶」乍看之下不難製作，不過為求方便，不少網民都會於淘寶直接搜購相關的材料包，實行自己組裝，免除麻煩。而最近香港也有不少網民仿傚這種做法，並於Facebook群組分享他們從淘寶購買並製作的「娃娃桶」，而收納效果也確實不俗。

而除了「娃娃桶」外，有醒目的網民亦分享了另一種非常簡單的收納方法。只要利用以下這一種常見的多層掛袋，便可以將心愛的毛公仔一一收納在內，一來既可把自己的珍藏整齊地展示出來，二來亦起到防塵防髒的作用，既慳位又實用。

假如家中的毛公仔數量繁多，以上兩種方法其實相當值得大家借鑑和參考。不過方法學到了，當然也需要小工具的配合。是次編輯便在淘寶找來了網民同款收納產品，分享給有需要的大家。



【1】可旋轉娃娃收納桶——防潮、防髒、防塵、超大容量收納、底部配搭旋轉托盤

雖然娃娃桶的材料簡單，網上亦有不少製作教學，但真要動手DIY起來，步驟其實也不算少，而這款半成品材料包就提供了需要用到的各種材料，包括已量好尺寸的PET膠片、上蓋和底座，製作時無需使用任何額外的工具，無需雙面膠，只要簡單幾個步驟便能夠把娃娃收納桶安裝完畢，相當簡單方便。

為了加強穩固性，膠片每隔 7 cm便設有一組卡扣，安裝時只要把膠片捲起來並把卡扣一一扣上，便能夠完成桶身部分。而由於卡扣的距離較密集，整體結構也相當牢固，不怕承載不了公仔的重量。

而底座部份則可以使用賣家附送的納米膠貼，貼上後與膠片組合起來，就可以簡單完成基本安裝。其後放入毛公仔，趣緻可愛的娃娃收納桶便完成了！

娃娃桶有多種尺寸可選，包括適合輕量收納的26cm直徑，和適合大量收納的35cm直徑兩種。

而高度則由50cm至180cm不等，容量最大的180cm高配35cm直徑款式，最多便可收納約90隻毛公仔，收納量相當驚人，無論家中有多少毛公仔也不怕收納不來了。

想方便移動，購買時還可把底盤升級成可移動底座或旋轉底座，這邊的毛公仔看厭了，還可以把它轉到另一邊，對小朋友來說相信也非常好玩。

▼按圖看更多網民製作的娃娃桶▼

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【2】密封防塵儲物掛袋——收納各式小物、善用門後空間更慳位

即使蝸居的面積有限，只要懂得善用門後的位置收納雜物，其實一樣可以為家中開拓出不少可用空間，就譬如網民分享的多層掛袋，它除了可以用來收納手袋以外，還能夠用來儲藏毛公仔、各式各樣的小玩具、小朋友的小物件等，相當實用。

Facebook「淘寶開心Share」群組圖片

這款掛袋採用了懸掛式設計，整個掛袋厚度只有約11cm，無論懸掛在門後或衣櫃內均可節省不少位置。掛袋的厚度雖薄，但每一格均有41cm x 32cm的充足空間讓用家擺放物品，不論想收納毛公仔、高身的手袋、帽子等等的服飾小物，空間都綽綽有餘，亦不怕物品因擠壓而變型，一舉兩得。

掛袋的兩側各有一條雙向拉鏈，無論在左方或右方均可取物，在使用時更為方便就手。而雙向的拉鏈亦方便用家取物時不用屢屢彎下腰，由下而上拉開拉鏈，設計相當靈活便利。

掛袋配備一個原木衣架及一對扁平的掛勾，提供兩種使用方法。除了可以如一般衣架方式懸掛在杆上，亦可將衣架上的掛勾拆除，換上扁平掛勾，將其懸掛在門後使用，方便應用於家中不同的位置。

▼按圖看更多網民示範圖▼

有了這些收納小物，相信以後即使物品雜亂也能夠一一整理妥當。除了以上的介紹，淘寶其實還有不少CP值非常高的收納物品，大家不妨到淘寶逛逛吧！有意購買以上用品可按藍色連結，或「立即購買」按鈕前往購買頁面。



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