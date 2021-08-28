月餅2021｜中秋月餅推薦 千層、酥皮、冰皮任你選 榴蓮愛好者必看

一年一度的中秋節又快到了，你挑好月餅過節了嗎？傳統月餅吃厭了想試試新口味？月餅選擇太多不知道怎麼選？那麼，你絕對應該繼續看下去！



這次，小編精心為大家挑選了幾款美味可口的月餅，快來看看吧！

鴻福堂 II FORBIDDEN 貓山王榴槤冰皮月餅(4個裝)｜電子兌換券

採用貓山王榴槤肉。這款月餅100%採用馬來西亞彭亨州超過18 年樹齡以上的貓山王榴槤肉製成，確保每一口果肉都有最佳的香濃風味，飽滿可口，榴蓮愛好者必試！

冰皮由巴西莓Açaí製造。外層冰皮採用具抗氧化和豐富纖維的超級食物(Superfood) ——巴西莓Açaí製造，每口皆是清新又香甜的無添加滋味，彈牙軟糯，一試難忘！

英國插畫家Katie Scott設計包裝。月餅的包裝外盒由英國著名插畫家Katie Scott設計，其設計獲得了iF設計獎和金點設計獎，高雅獨特，非常漂亮，節日送禮更顯大方得體。

月餅由新加坡直送，絕對新鮮！

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鴻福堂 II FORBIDDEN 貓山王榴槤法式千層月餅(6個裝)｜電子兌換券

3款口味。盒內的月餅共3款口味，每款各2個。口味分別為抹茶、咖啡、芒果，再配以果王「貓山王榴槤」製作而成，月餅香味濃醇，內餡飽滿，讓你每一口都回味無窮。

內餡層次細膩。月餅擁有香口鬆脆的法式千層內餡，再加上月餅上的朱古力牌採用法國頂級Valrhona Guanaja 70%黑古力，口感豐富，層次細膩，超級美味！絕對為本年必試新品，千萬不要錯過！

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【早鳥優惠】馬師傅 潮州酥皮雙拼月餅茗茶禮盒 (4個裝)｜門市換領

2款口味。月餅禮盒含有2款口味的月餅，分別是綠豆蓉蛋黃和芋泥蛋黃。每款口味各2個。

多重口感。月餅以酥皮作為外皮，鬆化酥香，內裏包裹著綠豆蓉或芋泥，蛋黃甘香，豆蓉幼滑可口。潮州美食之一，讓您與家人享受中秋的潮州美味，共享佳節。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/28)

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