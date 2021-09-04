Philips最新高科技智能鎖　人臉識別一掃即開　9折+免$750安裝費

你是否曾經試過因忘記帶鎖匙而無家可歸？隨著科技的發展，智能門鎖的功能愈來愈多元化，它不但能解決忘記帶鎖匙的煩惱，且能保障您的安全，絕對值得入手！



近年，Philips推出了不少電子產品，在智能鎖方面的研發更是做得越來越好。這一次，Philips最新推出人臉識別智能鎖——Philips Easykey DDL702FD，超高科技，智享無接觸式開門體驗！

【最新型號】Philips Easykey DDL702FD 人臉識別智能鎖 - 曜石黑

3D人臉識別，零操作解鎖。指紋傳感器隱藏於手柄內側，當您握住手柄時，手指可自然落於指纹傅感器之上，在指紋識別認證後，直接推動手柄開門。隱藏式指紋頭兼具人體工學設計的同時，還能有效保護傳感器免受多餘的損壞，廷長使用壽命。

智能探測高效節能。當物體逐漸近並在門前停留時，配備的超聲波感應模塊將通過反饋的信號數據進行計算並迅速做出判断，若識别到人的靠近，將喚醒人臉識別模塊工作。試驗數據表明，超聲波感應模塊能耗僅為傳統紅外線感應的10%，高效節能，持久續航。

內置Wi-Fi模塊，輕鬆接入網絡。通過内置Wi-Fi模塊連接網絡後，綁定Philips智能鎖APP可随時查看門鎖記錄和密鑰信息，不受距離限制。在APP上還可遠程授權發送密鑰，親友來訪，而你不在家也無需擔心譲他們在門口等待。

自動上鎖。採用全自動鎖體，關門後無需多餘操作，鎖體自動打出鎖舌，完成上鎖，避免因馬虎等原因而忘記上鎖的情況發生。門未完成上鎖時，鎖體會發出警報，提醒你門鎖狀態，時刻守護你的居家安全！

紅外、觸摸傳感器，手落即開。把手上設計有觸摸傳感器和紅外傳感器，當手摸到觸摸傳感器並且紅外傳感器檢測到遮擋物，即可啟動開鎖。

紅古銅和曜石黑兩色可選。

【最新型號】Philips Easykey DDL702FD 人臉識別智能鎖 - 紅古銅

【最新型號】Philips Easykey DDL702FD 人臉識別智能鎖 - 曜石黑

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/30)

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