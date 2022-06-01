夏天防蚊蟲全攻略 大人細路化身抗蟲特工隊

夏天除了為大地帶來雨水，同時都帶來了可怕的蟲蟲，而當中最恐怖的莫過於「小強（蟑螂）」；而令媽媽們最煩惱就是蚊蟲。特別是夏天很多戶外活動，如果沒有做足防範措施，阿仔阿女回來對腳很容易就被咬成兩杯紅豆冰似的，心痛死媽媽了。作為媽媽，我們都想全力保護孩子，媽咪小編發現原來做好部署，就可全面防蟲。

四種不能穿的吸蚊顏色

在美國華盛頓大學的研究顯示，研究人員以病媒蚊「埃及斑蚊」（Aedes aegypti）進行追蹤實驗，發現紅色、橙色、黑色或青色（cyan，綠藍色）最為惹蚊。如上述所說，孩子應穿著淺色、寛鬆及材質通爽的長袖衣物進行戶外活動。而近年常見使用有長效防蚊成份的衣服及浸洗液，都係另一種可考慮方案，同時另市面上更有專門為蠶豆症及幼兒而設的防蚊、蟎、蚤、蟲浸洗液可滿足特別需要。

其實亦可從飲食方面入手，多吃柑橘類水果，特別是含有效驅蚊成份諾卡酮的西柚，而番茄及豆類具有硫胺素（thiamine），當中有獨特的酵母氣味，令昆蟲非常討厭，自然就遠離孩子。最有效的，莫過於嚴選具有防蚊成份避蚊胺 (DEET)的產品，它們能夠作出長達5-8小時的長效保護，建議家長應使用DEET濃度10%以下的產品。

選對產品全面抗蚊蟲

今個暑假，媽媽一於做「蟲蟲特工隊」，將牠們全面趕盡殺絕，下面是媽咪小編有效防蚊防蟲產品的心水推介。

防蚊首選：彩豐行出品的香茅香薰精油防蚊沐浴露，蘊含香茅香薰精油，具驅蟲、殺菌及抗氧化功效，同時可溫和潔淨肌膚上的污垢、汗液和殘留油脂，並保留水份，價錢適中，感覺清爽。

防蚤：梵美樂出品的長效家具防蚤滅蚤噴霧採用英國專利獨特持久的跳蚤技術，同時具有驅蟎功能，適用於各種紡織品，安全無毒、無色無味、不含DEET等敏感成份，蠶豆症(G6PD)人士、嬰兒、寵物都能安全使用，有效期長達3個月或3次洗滌。

防蟎：節亮手持床上紫外線UVC除蟎儀，採用每分鐘達12800次的強力雙頭高頻率拍打，加上16KPa大吸力及下沈式設計，緊密貼合床褥表面，能強效吸除塵蟎，達致深層除蟎。