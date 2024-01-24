年糕優惠2024｜7大經典賀年糕點盆菜推介 低至$105！

每逢新春佳節，不少人都會挑選傳統賀年糕點送給親朋好友，以表達對他們的祝福，寄寓著團圓和幸福的象徵。而市面上亦已經陸續推出各類精緻糕點，當中人氣賀年糕點品牌「蘇太名醬」、「鴻福堂」及「老行家」都分別推出經典風味與嶄新口感的蘿蔔糕、芋頭糕、黃金糕等，更有親友聚會必入嘅豪華盆菜！立即把握01網購優惠，為送禮預早做足準備啦！



蘇太名醬

新春將至「蘇太名醬」特別呈獻一系列新年傳統糕點，為摯愛親朋聊表心意，款款糕點嚴選上等食材，並以傳統的製法烹調，總有一款能帶來滋味驚喜！

1. 福喜臨門「喜品」賀禮

福喜臨門「喜品」賀禮 (內附四款不同500g糕點)

踏入新的一年，「福、祿、壽」全添「喜慶」，福喜臨門「喜品」賀禮可以一次滿足一眾喜愛品嚐不同種類糕點之人仕。禮盒中有4款不同糕點，包括加入日本瑤柱精華的鮮香臘味蘿蔔糕、香濃層次口感的臘味芋頭糕、香滑黏綿的椰汁黑庶糖年糕，及爽口清香的桂花馬蹄糕。集合經典風味與嶄新口感，立即盡早預訂啦！

福喜臨門「喜品」賀禮 (內附四款不同500g糕點) (原價：$378)

優惠價：$358（最多可使用7,100積分，抵消$71現金）

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2. 蘇太名醬 -「名醬 承荃」星級糕點禮盒

「名醬 承荃」星級糕點禮盒

蘇太名醬聯同汪明荃女士推出星級賀年禮盒，每盒賀禮包括臘味蘿蔔糕(900克) 及蘇太殿堂級XO醬 (190g) 。包裝上「汪啊姐」執筆獻上“吉詳“兩字，祝願各位矯健如龍，瑞意吉祥，配同粵劇元素包裝，喜慶氣氛十足。

「名醬 承荃」星級糕點禮盒 (原價：$328)

優惠價：$318（最多可使用6,300積分，抵消$63現金）

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更多蘇太名醬新春糕點▶https://bit.ly/4b8qb0c

鴻福堂

鴻福堂今年精製多款不同口味、香港製造的賀年糕品，全部嚴選既矜貴又健康的食材，無添加味精及防腐劑，為大家帶來一個滋味的農曆新年。當中賀年糕禮券套裝更抵買，鹹甜糕點打造雙重美味，絕對是賀年送禮之選！

3. 【賀年糕券A】鴻運椰糖年糕禮券及金腿瑤柱蘿蔔糕禮券

【賀年糕券A】鴻運椰糖年糕禮券及金腿瑤柱蘿蔔糕禮券 各1張

鴻運椰糖年糕： 採用全新天然椰糖配方，清甜的椰糖融入新鮮椰漿，入口煙韌軟滑，甜而不膩，是賀年送禮的清新之選。

金腿瑤柱蘿蔔糕：以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢，口感豐富。

【賀年糕券A】鴻運椰糖年糕禮券及金腿瑤柱蘿蔔糕禮券 各1張 (原價：$374）

優惠價：$210（最多可使用42,00積分，抵消$42現金）

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4. 【賀年糕券】沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券

【賀年糕券】沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券(1張)

特選沖繩海鹽加入清甜的原粒芋頭，配以頂級瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖濃郁芋香，口感十足。

【賀年糕券】沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券(1張) (原價：$202)

優惠價：$118（最多可使用2,300積分，抵消$23現金）

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5.【賀年糕券】燕窩楊枝甘露糕禮券營養糕

【賀年糕券】燕窩楊枝甘露糕禮券

以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，創新口味完美配搭。

【賀年糕券】燕窩楊枝甘露糕禮券 (原價：$102)

優惠價：$105（最多可使用2,100積分，抵消$21現金）

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老行家

主打鮑魚及燕窩等高級上等食材，在賀年糕點同樣加入優質食材，款款古法手工製作，啖啖足料，送禮及與家人分享都倍添矜貴！

6. 鮑魚臘味蘿蔔糕禮券

鮑魚臘味蘿蔔糕禮券

嚴選優質白蘿蔔為主料，撘配上炒香的臘腸、臘肉、瑤柱、香菇和頂級蝦米，啖啖淸甜籮蔔肉配上臘味，再加上使用原隻鮑魚，每口極盡奢華享受。

鮑魚臘味蘿蔔糕禮券 (原價：$238)

優惠價：$178（最多可使用3,500積分，抵消$35現金）

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7. 富貴奶皇黃金糕禮券

富貴奶皇黃金糕禮券

以傳統無添加古法蒸製，加入新鮮椰漿及手工切粒頂級鹹蛋黃。椰香配上鹹蛋黃的鹹香，味覺層次倍增。黃金糕軟硬適中，微微黏口，甜而不膩。

富貴奶皇黃金糕禮券 (原價：$238)

優惠價：$178（最多可使用3,500積分，抵消$35現金）

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更多精選老行家新春賀年食品▶https://bit.ly/4975zUa

新年除左糕點，點少得盆菜！

同場加映：張公館 「鮑參翅肚 · 金牌盆菜」

張公館 - 鮑參翅肚 · 金牌盆菜 （四位用）

「盆滿缽滿，豐衣足食」，聚餐必備盆菜之選！張公館「鮑參翅肚 · 金牌盆菜」選用南非10頭鮑、日本遼參、紅燒鮑翅、12頭花膠片及大澳大金蠔等18款矜貴食材，獨家秘製，用料十足！立即預訂，一家人共冶一爐品嚐傳統的好滋味，共享幸福溫暖！

包括以下18款矜貴食材（參考菜單）:

- 南非10頭鮑

- 日本刺參

- 紅燒鮑翅

- 12頭花膠片

- 大澳大金蠔

- 原粒瑤柱脯

- 糖醋大蝦

- 貴妃雞

- 學利魚蛋

- 秘製燒腩肉

- 發財髮菜

- 潮洲滷水蛋

- 南乳蘿蔔

- 精選枝竹

- 爽口豆卜

- 極品花菇

- 薑汁西蘭花

- 堂灼旺菜



鮑參翅肚 · 金牌盆菜 （四位用） (原價：$2,388)

01會員優惠價：$1,888 + 500「01積分」

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