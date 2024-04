膠原蛋白揀選懶人包！分子小易吸收才有效 附選購貼士+膠原飲推薦

【2024膠原蛋白飲推薦】自25歲後皮膚開始失去彈性,肌膚容易變得暗沉粗糙,出現皮膚下垂、臉頰凹陷等初老徵狀。想保持彈潤水感肌,不少人都會選擇進食膠原蛋白飲。不過市面上的膠原蛋白補充品多不勝數,到底如何挑選?哪種劑型的效果最好又最適合你?怎樣進食膠原蛋白才有效?以下為你一一拆解迷思及推介2款大獲好評的開架膠原蛋白飲!



膠原蛋白會流失 食豬腳也無法補回!

對於人體而言,膠原蛋白如同支架一樣,有助支撐肌膚及鎖水之餘,更可促進新陳代謝,修復皮膚組織及防止皺紋出現,令肌膚保持緊緻有彈性,延緩衰老。但是膠原蛋白會隨著年紀漸長,特別是在25歲後,受不良生活習慣及紫外線侵害等因素,而逐漸流失。即使塗抹護膚品,都不能滲透至真皮層,只可做到表面滋潤肌膚、短暫的保濕效果。至於進食含膠原蛋白的食物,如:豬腳、魚皮等,其分子結構過大,人體亦無法吸收。

膠原蛋白屬於人體結締組織中的重要蛋白質,主要由纖維母細胞 (fibroblasts) 構成,存在於皮膚和關節等身體不同部位,具有維持皮膚外形及結構的作用。(品牌提供)

吃出少女蘋果肌!必知4個膠原蛋白小知識

為肌膚注入保濕膠原,可減少細紋產生,撫平皺紋,提升彈性。(IG@mayuhotta)

如何選擇膠原蛋白?這2點最關鍵

揀選膠原蛋白重點1:選擇極小分子第三代膠原胜肽



第三代膠原三胜肽,分子極小高吸收!(品牌提供)

補充膠原蛋白關鍵是身體能吸收多少!一般膠原蛋白的分子量太大,約10萬至30萬Da (道爾頓),身體難以分解吸收。相反,分子越小的膠原蛋白越能讓身體快速地吸收,因此建議選擇第三代膠原胜肽,分子極小高吸收,有助刺激皮膚細胞增生膠原蛋白、彈力蛋白及透明質酸。

揀選膠原蛋白重點2:選擇有臨床實驗的膠原蛋白



選購膠原蛋白時,要仔細了解品牌有沒有臨床實驗及其他認證,確保其來源是經過嚴格品質監控之外,亦更有效證明吸收及服用效果。

膠原蛋白飲推薦|日本超人氣品牌︰feat. Bright Collagen HK$299 / 14包

購買方法:萬寧|feat.香港

日本人氣feat. Bright Collagen,選用2種小分子膠原蛋白,吸收率大幅提升!(品牌提供)

OL上班一族即使工作再繁忙,都需要好好照顧自己身體。想入手便攜、易收藏又有效的膠原飲,不妨考慮於日本製造、深受日本女生喜愛的feat. Bright Collagen。

feat. 為近年日本高人氣的開架保健品品牌,旗下產品曾獲日本評測雜誌「LDK the beauty」推薦,很多日本女生稱讚feat. Bright Collagen包裝可愛兼功效顯著,而且它沒有腥味,味道像檸檬飲料,十分清新爽口。今年feat. 更進軍香港,4月初正式在萬寧上架4款產品,以後不用再到日本撲貨!

feat. Bright Collagen之所以受到日本女生追捧,最主要是因為產品選用了500 Da 及 2000 Da小分子膠原蛋白,吸收率提升40倍,實證有效提升皮膚彈性及減少皺紋。

另外,不少研究指出,維他命C有助提升體內膠原蛋白合成量,因此feat.額外添加了特製維他命C晶球,科研證實可於體內緩釋8小時**,可令容易流失的維他命C長時間留在體內,功效更持久,進一步提升膠原蛋白合成量,大大改善肌膚彈性和光澤度,緊緻抗皺,令肌膚加倍彈、潤、白。

屬於粉劑型的feat. Bright Collagen,加進常溫飲料或直接倒進口內服用皆可,而且是獨立包裝,方便隨身攜帶,特別適合經常需要出差、去旅行人士。

日本女生大讚feat. Bright Collagen 有效。(品牌提供)

膠原蛋白飲推薦|貴婦級抗老︰Revive 維再生 Firmatrix醫療級膠原三胜肽 HK$468 / 8支

購買方法:萬寧|Revive維再生

Firmatrix醫療級膠原三胜肽, 極小分子膠原三胜肽飲,有助肌膚緊緻保濕! (品牌提供)

想快速補充膠原蛋白的話,Revive維再生新推出的Firmatrix醫療級膠原三胜肽是不二之選。臨床試驗證實,每日一瓶,只需7天就可極速煥膚⁺,全方位改善十大皮膚問題。更榮獲三項國際級大獎:瑞士金獎、韓國金獎、台灣金獎,絕對是信心保證。

一瓶蘊含5000mg極細分子的深海魚鱗膠原三胜肽,採用雙酵水解技術提取出500 Da (道爾頓)極細分子,比一般膠原蛋白吸收率高出 480%^,保濕度高出 84倍*。配方更加入余甘子、水晶洛神、透明質酸、輔酶Q10及神經醯胺5大抗醣鎖水成分,有助激活膠原蛋白合成,幫助重組及緊密膠原纖維,支撐皮膚底層;抑制AGEs與黑色素生成,強效抗醣化,絕對是輕熟齡肌抗老必備!再加上是巨峰提子味,容易入口,可以輕鬆飲用。

^In vitro Efficacy Evaluation of MAXI Collagen

*MAXI Collagen Hydrating Activity in Genetic Analysis. Figure 2. The gene expression of SMPD1.

⁺MAXI Collagen至尊膠原之七天速效美肌功效評估

**Weihai Eurasia Foodtech Co. Ltd. (2020), Certificate of Analysis in vitamin c 85% SR Pellets with Curcumin.