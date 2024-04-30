膠原蛋白揀選懶人包！分子小易吸收才有效 附選購貼士+膠原飲推薦

【2024膠原蛋白飲推薦】自25歲後皮膚開始失去彈性，肌膚容易變得暗沉粗糙，出現皮膚下垂、臉頰凹陷等初老徵狀。想保持彈潤水感肌，不少人都會選擇進食膠原蛋白飲。不過市面上的膠原蛋白補充品多不勝數，到底如何挑選？哪種劑型的效果最好又最適合你？怎樣進食膠原蛋白才有效？以下為你一一拆解迷思及推介2款大獲好評的開架膠原蛋白飲！



膠原蛋白會流失 食豬腳也無法補回！

對於人體而言，膠原蛋白如同支架一樣，有助支撐肌膚及鎖水之餘，更可促進新陳代謝，修復皮膚組織及防止皺紋出現，令肌膚保持緊緻有彈性，延緩衰老。但是膠原蛋白會隨著年紀漸長，特別是在25歲後，受不良生活習慣及紫外線侵害等因素，而逐漸流失。即使塗抹護膚品，都不能滲透至真皮層，只可做到表面滋潤肌膚、短暫的保濕效果。至於進食含膠原蛋白的食物，如：豬腳、魚皮等，其分子結構過大，人體亦無法吸收。

膠原蛋白屬於人體結締組織中的重要蛋白質，主要由纖維母細胞 (fibroblasts) 構成，存在於皮膚和關節等身體不同部位，具有維持皮膚外形及結構的作用。（品牌提供）

吃出少女蘋果肌！必知4個膠原蛋白小知識

為肌膚注入保濕膠原，可減少細紋產生，撫平皺紋，提升彈性。(IG＠mayuhotta)

如何選擇膠原蛋白？這2點最關鍵

揀選膠原蛋白重點1：選擇極小分子第三代膠原胜肽



第三代膠原三胜肽，分子極小高吸收！（品牌提供）

補充膠原蛋白關鍵是身體能吸收多少！一般膠原蛋白的分子量太大，約10萬至30萬Da (道爾頓)，身體難以分解吸收。相反，分子越小的膠原蛋白越能讓身體快速地吸收，因此建議選擇第三代膠原胜肽，分子極小高吸收，有助刺激皮膚細胞增生膠原蛋白、彈力蛋白及透明質酸。

揀選膠原蛋白重點2：選擇有臨床實驗的膠原蛋白



選購膠原蛋白時，要仔細了解品牌有沒有臨床實驗及其他認證，確保其來源是經過嚴格品質監控之外，亦更有效證明吸收及服用效果。

膠原蛋白飲推薦｜日本超人氣品牌︰feat. Bright Collagen HK$299 / 14包

購買方法：萬寧｜feat.香港

日本人氣feat. Bright Collagen，選用2種小分子膠原蛋白，吸收率大幅提升！（品牌提供）

OL上班一族即使工作再繁忙，都需要好好照顧自己身體。想入手便攜、易收藏又有效的膠原飲，不妨考慮於日本製造、深受日本女生喜愛的feat. Bright Collagen。

feat. 為近年日本高人氣的開架保健品品牌，旗下產品曾獲日本評測雜誌「LDK the beauty」推薦，很多日本女生稱讚feat. Bright Collagen包裝可愛兼功效顯著，而且它沒有腥味，味道像檸檬飲料，十分清新爽口。今年feat. 更進軍香港，4月初正式在萬寧上架4款產品，以後不用再到日本撲貨！

feat. Bright Collagen之所以受到日本女生追捧，最主要是因為產品選用了500 Da 及 2000 Da小分子膠原蛋白，吸收率提升40倍，實證有效提升皮膚彈性及減少皺紋。

另外，不少研究指出，維他命Ｃ有助提升體內膠原蛋白合成量，因此feat.額外添加了特製維他命C晶球，科研證實可於體內緩釋8小時**，可令容易流失的維他命C長時間留在體內，功效更持久，進一步提升膠原蛋白合成量，大大改善肌膚彈性和光澤度，緊緻抗皺，令肌膚加倍彈、潤、白。

屬於粉劑型的feat. Bright Collagen，加進常溫飲料或直接倒進口內服用皆可，而且是獨立包裝，方便隨身攜帶，特別適合經常需要出差、去旅行人士。

日本女生大讚feat. Bright Collagen 有效。（品牌提供）

膠原蛋白飲推薦｜貴婦級抗老︰Revive 維再生 Firmatrix醫療級膠原三胜肽 HK$468 / 8支

購買方法：萬寧｜Revive維再生

Firmatrix醫療級膠原三胜肽， 極小分子膠原三胜肽飲，有助肌膚緊緻保濕！ (品牌提供)

想快速補充膠原蛋白的話，Revive維再生新推出的Firmatrix醫療級膠原三胜肽是不二之選。臨床試驗證實，每日一瓶，只需7天就可極速煥膚⁺，全方位改善十大皮膚問題。更榮獲三項國際級大獎：瑞士金獎、韓國金獎、台灣金獎，絕對是信心保證。

一瓶蘊含5000mg極細分子的深海魚鱗膠原三胜肽，採用雙酵水解技術提取出500 Da (道爾頓)極細分子，比一般膠原蛋白吸收率高出 480%^，保濕度高出 84倍*。配方更加入余甘子、水晶洛神、透明質酸、輔酶Q10及神經醯胺5大抗醣鎖水成分，有助激活膠原蛋白合成，幫助重組及緊密膠原纖維，支撐皮膚底層；抑制AGEs與黑色素生成，強效抗醣化，絕對是輕熟齡肌抗老必備！再加上是巨峰提子味，容易入口，可以輕鬆飲用。

^In vitro Efficacy Evaluation of MAXI Collagen

*MAXI Collagen Hydrating Activity in Genetic Analysis. Figure 2. The gene expression of SMPD1.

⁺MAXI Collagen至尊膠原之七天速效美肌功效評估

**Weihai Eurasia Foodtech Co. Ltd. (2020), Certificate of Analysis in vitamin c 85% SR Pellets with Curcumin.