酒店SPA推薦｜東涌世茂喜來登酒店：母親節限時65折歎香薰按摩

【香港酒店SPA推介2024/放假好去處】即使工作再忙碌，都需要為自己預留Me time時間好好休息，照顧心靈及身體健康。想暫時遠離煩囂都市，位處大嶼山、擁有一覽無遺山海景的香港東涌世茂喜來登酒店(Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel)會是你避世之選。適逢酒店水療中心喜 ‧ 源 SPA推出限時優惠，以獨家65折享受指定按摩療程，更附送15分鐘頭肩頸按摩、Lobby Lounge美點飲品等。另外，亦可盡享室外游泳池、桑拿浴室及健身中心等設施，CP值極高。立即把握母親節限時65折優惠，和你的摰愛一同沉浸式地享受舒適愜意的養生體驗。



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入門價歎星級酒店SPA 包健身水療設施全日通行証

不論你是想感受不同的按摩手法、享受香氣圍繞的香薰按摩、或是舒緩頸梗膊痛不適，甚至是想一個地方做齊按摩、健身、桑拿及下午茶，香港東涌世茂喜來登酒店「喜 ‧ 源 SPA」都可以一次過滿足你多個願望！

「喜 ‧ 源 SPA」裝潢以柔和溫暖的天然木材和石材為主，營造出輕鬆寧靜的感覺，讓你感受療癒的一刻。更設有多個按摩療程，配合不同按摩技巧、香薰用品，促進血液循環，同時緩解緊張的肌肉，減壓放鬆。

適逢母親節，大家可以獨家優惠價HK$960（原價HK$ 1,478），享受3選1按摩療程，當中包括傳統瑞典式按摩、香薰按摩及深層組織按摩。完成按摩療程後，更可以享受一件Lobby Lounge 蛋糕及指定飲品一杯。另外，享受療程當日更可免費使用室外游泳池、桑拿浴室及健身中心等設施，一站式歎貴婦級享受。

「喜 ‧ 源」按摩推介｜1. 香薰按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘+送15分鐘頭肩頸按摩) 優惠價HK$960 (原價$1,478)

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想體驗多重感官享受，可以揀選香薰按摩。技師會根據你的需求和喜好，精心挑選100%有機Neal's Yard Remedies 香薰油，進行放鬆及治療性全身按摩。香薰按摩療程結合淋巴引流技術，滋養肌膚之餘，亦可幫助釋放多餘的水分及毒素，達致身體平衡。另外，亦會附送15分鐘頭肩頸按摩，真正做到療癒身心。

完成後，可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品，Lobby Lounge開放時間為上午8時至下午5時。

「喜 ‧ 源」按摩推介｜2. 深層組織按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 +送15分鐘頭肩頸按摩) 優惠價HK$960 (原價$1,478)

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工作壓力大、作息不定時，導致精神壓力和肌肉繃緊，這個時候你最需要深層組織按摩，由內至外紓緩疲倦身心。深層組織按摩為全身進行強力按摩，有助放鬆肌肉，緩解深層壓力，技師會混合多種按摩技巧以舒緩常見不適，如頸部僵硬、腰痛和酸痛、繃緊肩膀等勞損問題，特別適合上班一族緩解酸痛。另外，亦會附送15分鐘頭肩頸按摩。

完成後，可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品，Lobby Lounge開放時間為上午8時至下午5時。

「喜 ‧ 源」按摩推介｜3. 「喜 ‧ 源」傳統瑞典式按摩配Lobby Lounge美點 (60分鐘 +送15分鐘頭肩頸按摩) 優惠價HK$960 (原價$1,478)

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漫長的工作過後，最好就是來一場針對性的深層按摩，逐一撃退疲倦。傳統瑞典式全身按摩揉合深層力度和各種瑞典式按壓手法，可有效舒緩肌肉緊繃、減輕壓力，並改善血液循環，達至身心恢復能量和平衡，十分適合講求養生的你。另外，亦會附送15分鐘頭肩頸按摩。

完成後，可享用一件Lobby Lounge蛋糕及一杯指定飲品，Lobby Lounge開放時間為上午8時至下午5時。

「喜 ‧ 源」



地址：香港東涌世茂喜來登酒店3樓

開放時間：每天上午10時至下午8時

預訂/了解更多：致電2535 0078 或 電郵 sh.hkgsc.hskp@sheraton.com (必須提前24小時預訂)

