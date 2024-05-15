胸圍推薦2024｜3個清洗重點延長耐用度！6大升CUP、收副乳熱門款

胸圍推薦2024｜夏日經常出汗，因此更常要更換內衣，以減少細菌滋生。很多女生清洗心愛的胸圍時，都會怕變形或損毀，其實只要清洗正確，便能延長胸圍的壽命。有日本內衣品牌便曾分享清洗內衣的3個重點，不知大家都做對了嗎？



胸圍清洗重點1. 手洗增加耐用度

根據PEACH JOHN的教學，若想胸圍更為耐穿，最理想的方式必是手洗。方法亦非常簡單，只需在盤內注入水或溫水，再混合中性洗衣液，然後用雙手適度地按壓或搖動，以將污垢洗掉。完成後再換成一盤清水清洗，由於洗衣液殘留會導致物料變黃，因此需確保胸圍徹底清洗。最後將胸圍放在乾毛巾上印乾便可。

胸圍推薦2024｜若想胸圍更為耐穿，最理想的方式必是手洗。(IG@yua_mikami)

胸圍清洗重點2. 胸圍如何機洗？

若然想更快捷一點，也可選擇以洗衣機清洗。在放進洗衣機前，注意要將胸圍扣扣起，將不同色系和類型分開，並擺入洗衣網袋內。對於洗衣模式，可選擇手洗程式約3至5分鐘，並倒入中性洗衣液清洗，完成後脫水約20至30秒便可。

胸圍清洗重點3. 清洗後晾曬方法也很重要！

清洗胸圍後，由於積聚的水分會增重，若然像平時一樣掛起，橡筋帶或會被拉長和變鬆，曬乾後也易變形。因此在清洗後，需要調整罩杯隆起的部分，同時避免掛起易變長的肩帶，以倒轉夾起的方式曬乾。

此外，以下精選6款精緻胸圍，款式設計清涼通爽，適合在夏天時穿戴！

胸圍推薦2024｜熱門款1. PEACH JOHN Nice Body Bra HK$300

相信大家對這個日本品牌並不陌生，而且這款更是得到女星三上悠亞推薦！胸圍為皇牌款式，設計將焦點放於胸與腰的寬度比例，在罩杯內藏柔軟襯墊，讓視覺上提升豐胸效果，同時採用軟身鋼圈，讓穿著時更感舒適。近期加入粉嫩色調，使整體感覺更加少女迷人。

胸圍推薦2024｜熱門款1. PEACH JOHN Nice Body Bra (PEACH JOHN官網)

胸圍推薦2024｜熱門款2. Her own words Solution Airy REmatrixpad & REsiltech Wing Non Wired Bra HK$398

輕薄透氣的特質，特別適合在夏天時候穿戴。胸圍使用REmatrixpad洞洞呼吸杯，裡面有著過千氣孔，可助減少悶熱感覺，即使沒有鋼圈，依然充滿承托力，加上REsiltech高彈軟條側翼，較一般的更穩定不勒、無壓支撐，更為提升舒適度。同時採用高側翼設計，可以撫平副乳及側贅肉。

胸圍推薦2024｜熱門款2. Her own words Solution Airy REmatrixpad & REsiltech Wing Non Wired Bra (Her own words提供)

胸圍推薦2024｜熱門款3. Chantelle Impression Plunge T-Shirt Bra HK$680（Sheer）

胸圍可在日常穿戴，使用輕盈可卸的胸墊，來提升穿戴時的舒適度，同時罩杯上亦綴以蕾絲，以強調胸部的弧形線條，盡顯性感和優雅的魅力。特別採用知性的粉色調，不僅可增添知性，而且近膚色調可添低調感，即使外面穿較薄上衣，也不會透現出明顯的顏色。

胸圍推薦2024｜熱門款3. Chantelle Impression Plunge T-Shirt Bra (Sheer官網)

胸圍推薦2024｜熱門款4. Wacoal 無縫罩杯胸圍 HK$420

採用3/4無縫罩杯，結合彈性蕾絲，穿戴時會更貼服包覆，而鋼圈上亦留空2厘米，做到高脇邊包容效果，有效修飾贅肉和副乳，同時不會造成不適。胸圍罩上全以蕾絲設計，簡約得來，亦帶甜美和華麗感覺，看來充滿少女魅力。

胸圍推薦2024｜熱門款4. Wacoal 無縫罩杯胸圍 (Wacoal官網)

胸圍推薦2024｜熱門款5. Mode Marie 無敵美G胸圍 (冰川灰) HK$475

很多台灣女生都注重美胸，喜歡營造豐滿感覺，因此當地不少內衣品牌，胸圍都設有集中設計，而且專業修飾副乳，打造出漂亮的身材曲線。這款以超美的冰川灰色，展現出夏日清涼感覺，兩側亦特別以高脅版型，有效側壓拉提、包覆副乳。

胸圍推薦2024｜熱門款5. Mode Marie 無敵美G胸圍 (Mode Marie官網)

胸圍推薦2024｜熱門款6. MIRO W- Rokko Day Bra (灰色) HK$650

來自日本的品牌，採用日本透氣彈性物料，讓胸圍達致高承托的功效，同時肩帶觸感柔軟不擠壓，在保持挺拔集中胸型的同時，亦感到舒適自在。胸圍亦設有前扣，可加強下胸承托，加上兩側的闊邊剪裁，有效改善副乳，讓身材更為勻稱。