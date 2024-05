胸圍推薦2024｜3個清洗重點延長耐用度！6大升CUP、收副乳熱門款

胸圍推薦2024|夏日經常出汗,因此更常要更換內衣,以減少細菌滋生。很多女生清洗心愛的胸圍時,都會怕變形或損毀,其實只要清洗正確,便能延長胸圍的壽命。有日本內衣品牌便曾分享清洗內衣的3個重點,不知大家都做對了嗎?



根據PEACH JOHN的教學,若想胸圍更為耐穿,最理想的方式必是手洗。方法亦非常簡單,只需在盤內注入水或溫水,再混合中性洗衣液,然後用雙手適度地按壓或搖動,以將污垢洗掉。完成後再換成一盤清水清洗,由於洗衣液殘留會導致物料變黃,因此需確保胸圍徹底清洗。最後將胸圍放在乾毛巾上印乾便可。

若然想更快捷一點,也可選擇以洗衣機清洗。在放進洗衣機前,注意要將胸圍扣扣起,將不同色系和類型分開,並擺入洗衣網袋內。對於洗衣模式,可選擇手洗程式約3至5分鐘,並倒入中性洗衣液清洗,完成後脫水約20至30秒便可。

清洗胸圍後,由於積聚的水分會增重,若然像平時一樣掛起,橡筋帶或會被拉長和變鬆,曬乾後也易變形。因此在清洗後,需要調整罩杯隆起的部分,同時避免掛起易變長的肩帶,以倒轉夾起的方式曬乾。

此外,以下精選6款精緻胸圍,款式設計清涼通爽,適合在夏天時穿戴!

相信大家對這個日本品牌並不陌生,而且這款更是得到女星三上悠亞推薦!胸圍為皇牌款式,設計將焦點放於胸與腰的寬度比例,在罩杯內藏柔軟襯墊,讓視覺上提升豐胸效果,同時採用軟身鋼圈,讓穿著時更感舒適。近期加入粉嫩色調,使整體感覺更加少女迷人。

輕薄透氣的特質,特別適合在夏天時候穿戴。胸圍使用REmatrixpad洞洞呼吸杯,裡面有著過千氣孔,可助減少悶熱感覺,即使沒有鋼圈,依然充滿承托力,加上REsiltech高彈軟條側翼,較一般的更穩定不勒、無壓支撐,更為提升舒適度。同時採用高側翼設計,可以撫平副乳及側贅肉。

