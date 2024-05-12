氣墊粉底推薦2024｜塑造偽素顏：Gucci妝感細緻、ARMANI柔焦無瑕

氣墊粉底推薦｜便攜又實用的氣墊粉底，可說是女生手袋或化妝台必備美妝。氣墊粉底不僅粉底液和粉餅的優點，還能輕鬆塑造出清透裸妝，近年不少美妝品牌都紛紛推出不同妝感和功效的產品，包妝更是越出越精緻！這次《01女生》精選多款2024年不能錯過的氣墊粉底，包括Gucci Beauty、ARMANI beauty、GIVENCHY等，大家在入手時不妨參考看看！



氣墊粉底1. Gucci Beauty Cushion de Beauté 氣墊粉底 HK$620

漂亮的化妝品總是有讓女士們無法抗拒，作為禮物最合適！Gucci Beauty的Cushion de Beauté氣墊粉底能塑造自然透亮的日常妝容，散發優雅氣息。這款方便隨身攜帶的氣墊粉底採用24小時持久保濕配方，細緻呵護肌膚，瞬間塑造水潤亮澤妝效。此外含有抗氧化成分 Lipochroman 和蝴蝶灌木萃取的抗污染複合成分，則保護肌膚抵禦外來侵害，成分更與蝴蝶灌木萃取相輔相成，有效阻隔藍光侵害，而配分還具備SPF20 PA++礦物防曬功效，可減少陽光對肌膚的損害。

氣墊粉底1. Gucci Beauty Cushion de Beauté 氣墊粉底 HK$620（品牌提供）

氣墊粉底2. ARMANI beauty ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒：HK$240；粉底補充裝HK$440

ARMANI beauty的絲光輕透氣墊修護粉底，獨有破格精華粉底配方，自然修飾肌膚瑕疵及膚色不均、遮蓋毛孔、達到全日柔焦無瑕的完美妝效。而早前再度推出全新粉盒「高訂裸粉粉盒」，彷彿為底妝產品換上戀愛感滿載的裸粉服飾，在裸粉皮紋盒面配上銀色的品牌經典標誌，貫徹高訂精品的細緻感。

氣墊粉底2. ARMANI beauty ARMANI TO GO絲光輕透氣墊修護粉底 NUDE MANIA高訂裸粉粉盒：HK$240；粉底補充裝HK$440（品牌提供）

氣墊粉底3. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++ HK$660

Givenchy Prisme Libre高級訂製稜鏡系列產品，自推出以來都是備受歡迎，其中全新的高級訂製稜鏡柔光氣墊，更是將將光感底妝與養膚配方合二為一，帶來貼心便攜的柔光氣墊粉底。產品提供清新輕盈的底妝效果，24小時柔光妝感、持久不脫色、保濕護膚。此外更結合了89%護膚成分組成的配方，從塗上粉底開始，肌膚瞬間滲透光澤，實現上妝同時養膚，塑造出均勻、通透、柔光的肌膚。

氣墊粉底3. GIVENCHY 高級訂製稜鏡柔光氣墊SPF45 PA+++ HK$660（品牌提供）

氣墊粉底4. NARS WITH LOVE 限量系列水光氣墊粉底盒：HK$120；粉底補充裝HK$420

NARS的水光氣墊可透過自由疊，增加遮瑕度，但同時能保持時刻透氣自然，打造出無濾鏡天使光環肌。品牌早前更推出全新限量版WITH LOVE限量版粉底盒﹐讓化妝時心情更好。

氣墊粉底4. NARS WITH LOVE 限量系列水光氣墊粉底盒：HK$120；粉底補充裝HK$420（品牌提供）

氣墊粉底5. VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION高訂輕透氣墊粉底 HK$680

VALENTINO BEAUTY 的Go-Cushion Green Stravaganza高訂輕透氣墊粉底運用Light-LastingTM科技，可透過層疊增加遮瑕度，同時仍能保持輕爽及全天候持妝，不會有任何黏膩感。氣墊粉底配方注入Roma-Light ComplexTM超微細珍珠成份幫助捕捉及折射光線，營造明亮的霧光妝效。