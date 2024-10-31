雙11優惠2024｜01Mall低至28折！十大好用美妝/護膚/香水/瘦身

雙11優惠2024｜年尾超易銀包失守，特別是每年一度的雙11優惠！無論產品或價錢，都令人看得心動。不少女生都會這時大量入手護膚及美妝品，以一個較低的預算，為肌膚提供至奢華的體驗。《01Mall》亦有推出超強折扣優惠，以下盤點10大重點推薦，大家不容錯過！



雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品1. Clé de Peau Beauté 柔霧啞緻粧前乳霜 SPF25 PA++ 38ml

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$688，即45折）

為美肌打好基礎！這款妝前乳特別針對毛孔問題，有效撫平凹凸洞和肌膚粗糙等問題。蘊含無矽的啞緻配方，能夠吸走多餘油脂，同時發揮持妝和保濕功效。

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品1. Clé de Peau Beauté 柔霧啞緻粧前乳霜 SPF25 PA++ 38ml (01Mall)

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品2. ARMANI Beauty 胭脂 #30 offbeat

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$455，即68折）

採用獨特絲漾技術，糅合立體柔光科技，打造出絲滑觸感，展現柔焦效果。胭脂質感如絲輕柔，一抹為雙頰締造自然粉嫩氣色。

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雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品3. TOM FORD Beauty 白金管 #108 La Notte

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$490，即63折）

顯色度高的唇膏，質感輕盈軟滑，為雙唇打造強勢感覺。唇膏外殼以簡潔的白色，配合金色包邊，展現出輕奢的魅力。

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品3. TOM FORD Beauty 白金管 #108 La Notte (01Mall)

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品4. Aesop Olous Aromatique Room Spray 100ml

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$395，即79折）

透過療癒香氣俘虜不少男女的心，品牌的這款室內噴霧，使用清新的柑橘類，糅合舒適潔淨的雪松，結合白豆蔻，為清幽香氣帶來一絲的獨特感。

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品4. Aesop Olous Aromatique Room Spray 100ml (01Mall)

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品5. Laneige 細胞修復補濕睡眠面膜 60ml

立即入手：01Mall HK$111（原價HK$235，即47折）

蘊含高效修復細胞再生的森林植物酵母，有效為肌膚築起天然保護屏障，讓肌膚更顯飽滿和有彈性。可以在睡覺時使用，有助在黃金睡眠時間，提升肌膚抵抗力及新陳代謝，以重塑水光肌。

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雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品6. Torriden 5D微分子玻尿酸保濕面膜10片裝

立即入手：01Mall HK$111（原價HK$150，即74折）

日本話題度高的面膜，含有5種多元微分子玻尿酸，為肌膚提供大量水份，同時紓緩肌膚。面膜使用簡單，可在潔面後敷在臉上，並在15至20分鐘後取下，再輕拍肌膚至精華完全被吸收。

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雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品7. ANNA SUI 果漾聖代淡香水 50ml #Mellow Yellow

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$755，即41折）

由香水瓶身包裝開始，已充滿甜美感，以雪糕新地為外形，加上上面的一顆車厘子，充滿少女魅力。香水前調為糖檸檬、百香果果肉和山桃，氣味清甜，糅合桂花、茉莉和海棠花，可以平衡甜膩感覺，打造出舒適的香氣。

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雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品8. Danongwon 每日康普茶40條連水樽

立即入手：01Mall HK$111（原價HK$310，即36折）

既能變成氣泡茶飲，又能滿足健康需求的飲品。康普茶是種發酵飲品，含有多種幫助腸道健康的乳酸菌，同時抑制害菌，使腸道更加暢通。

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雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品9. 4711 白桃與芫荽古龍水 50ml

立即入手：01Mall HK$111（原價HK$390，即28折）

若然喜歡芫荽的話，這款香水不容錯過！將清新的白桃與芫荽的淡香結合，組合成與別不同的和諧香調，令人心曠神宜。

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品9. 4711 白桃與芫荽古龍水 50ml (01Mall)

雙11優惠2024｜01Mall重點美妝品10. TS6 私密全效益生菌 3盒

立即入手：01Mall HK$311（原價HK$894，即35折）

嚴選兩株私密益生菌，有助調整菌叢生態，平衡pH值，改善私密不適。配合美國專利高濃縮蔓越莓，能抑制念珠菌等私密惡菌生長，並將其排出體外。添加紅石榴及松樹皮萃取物，有助私密抗衰老，改善暗沉色素，回復粉紅嫩白及提升陰肌緊緻度。