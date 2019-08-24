炎夏潮濕的天氣令面上容易出油，長期待於冷氣房中又令肌膚變乾，想補妝卻怕愈補愈差，令脫妝位置顯得更斑駁。與其糾結於補不補妝，不如記下這簡單兩步，只要一分鐘便可還原妝容。

1. 鼻翼出油 補妝前小技巧：噴濕粉撲印走殘餘底妝

面上因出油而令底妝變得斑駁相信是妝容上最常出現的問題

面上因出油而令底妝變得斑駁相信是妝容上最常出現的問題，很多女生遇到出油問題便會立刻以粉餅補妝，結果令面上溶妝問題更嚴重。其實處理溶妝，首先要抹走面上殘餘的底妝。以紙巾代替吸油紙溫和吸走浮起的油脂，可以避免皮膚被一下子吸走油分，增加出油的情況。吸油後，以噴濕了的粉撲輕印脫妝邊緣帶走殘餘底妝，同時保濕肌膚，令之後補上的粉底更貼服，這點很重要，要是直接使用乾粉撲，容易出現底妝龜裂，不勻，結果「唔補好過補」。帶走殘餘底妝後，最後以氣墊粉底以少量多次的方式補妝。相比粉底液與粉餅，氣墊粉底是個方便而且容易使用的好選擇。

按圖看針對鼻翼出油的補妝教學：

2. 唇釉掉色 補妝前小技巧：厚塗潤唇膏再印走

再持久的唇釉於進食過後也會出現掉色的情況，而啞緻的唇妝卻容易令嘴唇出現脫皮，若直接於乾裂的嘴唇塗上唇釉只會令唇妝變得更斑駁。理想的補妝方法是於唇上塗上一層厚厚的潤唇膏，等待數分鐘後以紙巾印走浮於表面的唇釉，此舉不但可卸走殘餘的唇妝，同時滋潤雙唇。補妝前以氣墊粉底先為唇周遮瑕，再塗上唇釉。

按圖看針對唇釉掉色的補妝教學：