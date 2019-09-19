實測安全有效美白精華清單　開架品牌高性價比首選只需$189

不論任何季節，美白產品一定在女生的護膚清單中。想知道市面上哪款美白精華值得選購，不妨參考一下水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）就26款暢銷美白精華進行的專業評測，當中並列為高性價比的頭 3 位的更是開架品牌。

市面上充滿林林總總的美白精華，哪款真正安全有效？（Kevin Laminto/unsplash）

水中銀於從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏、萬寧及網上平台選購了24個品牌，共26款美白精華樣本作產品安全檢測，售價最貴的專櫃產品與最便宜的開架產品價格相差逾12倍。水中銀根據測試結果，推薦出14款安全而且功效顯著的美白精華，而 OLAY 水感透白光塑精華露、HADA LABO肌研白潤浸透美白精華素及 L'OCCITANE 歐舒丹白皇后亮白精華素表現較其他樣本優勝。

各個樣本的價格差異很大，小資女生可留意被列為高性價比的頭3位，分別是HADA LABO 肌研白潤浸透美白精華素、L'OREAL 歐萊雅活力緊緻光學嫩膚活肌修護精華及 PROYA 珀萊雅4D膠原蛋白雕塑精華液。

水中銀於從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏、萬寧及網上平台選購了24個品 牌，共26款美白精華樣本作產品安全檢測，售價最貴的專櫃產品與最便宜的開架產品價格相差逾12倍。（VCG）

按圖看被評為安全及功效顯著的14個樣本：

+ 10 + 9 + 8

敏感皮膚的女生要特別注意美白產品的成分會否容易刺激皮膚，皮膚科專科醫生許紹基醫生指出，敏感皮膚應避免含有熊果素 ( Arbutin ) 、果酸 ( Alpha hydroxy acids )、高濃度維他命C、水楊酸 ( Salicylic acid ) 、人工香料及某些防腐劑等高刺激性成分的美白產品。相反，維他命C衍生物及植物提取物等成分則性質溫和並不易造成刺激，適合大部分女生的膚質。