【香氛蠟燭】釋放壓力媲美冥想效果　讓踢走負情緒要靠蘋果同橙？

每天工作8小時以上，帶着疲憊的身軀回到家，可能只有數小時「me time」便要入睡，又要迎接翌日的工作，每天不斷重覆，壓力不斷堆積。 工作如此辛苦，總要找方法去釋放，可能簡單的，在家中點一些香氛蠟燭便足夠你放鬆心情，用正面能量迎接新一天。

你會用甚麼方法舒壓？（missjni@instagram）

我們的壓力從工作、生活、感情而衍生出來，每個人都有不同的解壓方法，作為女生可能在家中「煲劇」、做做瑜伽，便可舒壓，但有沒有想過點起香氛蠟燭不但令香味、氣氛提升，而且可以達到去除緊張不安情緒，釋放壓力，外國便有不同的學者去研究這方面的訊息。

相信蘇麗珊跟不少女生一樣，會選擇在家中使用香氛蠟燭放鬆心情。（ceciliaso@instagram）

蠟燭不單是香味， 火光也能令人放鬆

根據CNN的報道，耶魯大學一項就溫度的研究，指拿着溫暖的飲料，可以提升慷慨和關懷的感覺，而且溫暖的光芒，如蠟燭的火焰，更可提高創造力，看着火焰更會令心情放鬆並且可降低血壓。《The New York Times Magazine》也曾引用耶魯大學心理學教授Gary E. Schwartz的研究指，人類的血壓的變化可以因為某些氣味而改善心理，而且可媲美冥想的功能，Schwartz教授又稱蘋果的氣味是最為有效，當參與研究的健康志願者聞到蘋果的香味時，他們的血壓平均下降了3 - 5個度數（points），證明他們因蘋果味得以紓壓。

挑選蠟燭時，可選擇一些用天然蠟和精油製作而成的香氛。（Alisa Anton／Unsplash）

英國一名心理學家Chryssa Chalkia指，平時需要與病患從思想，身體和心靈上溝通，而她每一次都會在治療室中點起香氛蠟燭，透過香味去讓病患感到舒適和放鬆，從而打開他們的心靈並進行討論。Chryssa又指香氛蠟燭的用法已使用數個世紀，因為科學已證實嗅覺是可以連繫到大腦中的記憶和情緒，在《Aromatherapy: A Complete Guide to the Healing Art》一書中，便提出使用香氛蠟燭和精油可以改善抑鬱症等心理健康問題，研究也指不同的香味有不同的功效，有些可減少恐懼和焦慮的感覺。

看看以下9種香味，你需要哪一款：