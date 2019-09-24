好用至空瓶玫瑰花水　乾性肌記者實試：超易推開貼服粉底不浮妝！

有人會說，美白與緊緻肌膚是女生一年365天都要做的事情；但事後回想，做好保濕的第一步，為皮膚打好基礎才是最重要，不然逐後塗再貴、再有用的護膚產品也不會吸收。

有部份人總是天生麗質一樣，只是每日塗上基本的面霜就足夠滋潤皮膚，妝容仍夠貼服，往後亦不會輕易出現浮粉的情況，但筆者從來都不是這類人，只能夠羨慕別人。然而，也因為皮膚較乾燥的關係，喜歡嘗試不同的保濕產品，到美妝品店購物也會特别著重留意保濕產品，比起美白、緊緻等功效，必然會先選擇保濕，尤其是帶有玫瑰成份的！因為聽說含有玫瑰成份的護膚產品保濕程度更甚，特别達到滋潤肌膚的效果。

【乾肌女生適用】空瓶才是最強大的說服力



近日發現自己家中有着眾多玫瑰花水和爽膚水的空瓶，好用的產品絕對是會用到見底，對於筆者來說，兩樣產品都不能缺少，配合使用過後亦發現皮膚狀態似乎沒有以往的乾燥。空瓶才是最強大的說服力，未知以下由筆者用到空瓶的產品又能否幫助到同樣是乾肌的你？

【空瓶記】多用途保濕：花水

以前並沒有使用花水的習慣，但經一次試用過後完完全全愛上了！不但可以用來即時達到保濕功效，幫助及後吸收其他護膚品，也會於化妝期間把花水噴在Beautyblender令上粉底的過程更順利，妝容變得貼服，亦會在上碎粉前先噴上一層花水，令定妝效果更好，故一支花水用途多多，很快就會用完一支！

Jurlique玫瑰衡肌花卉水

Jurlique玫瑰衡肌花卉水 HK$230／50mL；HK$330／100mL（程佩敏攝）

對Jurlique的護膚產品印象不俗，當中用到空瓶的玫瑰衡肌花卉水也是皇牌產品之一，以品牌自家培植獨有的玫瑰萃取物製成。一噴出花水，臉部即時一陣涼爽感覺，而且玫瑰花香味甚濃，即使使用過後香味仍停留於臉上，像是紓緩繃緊肌膚之餘也能帶來醒神感和好心情。

花水的保濕程度高，把它當作肌底液使用，毛孔問題也似乎大為改善；至於上妝時只需噴約一至兩下的花水份量於Beautyblender，已能足夠令粉底更容易於全臉推開，令妝容變得更細緻持久。不過，當直接噴於肌膚上使用，則試過許多次出現澀眼的情況，細看它的成份才發現有列明酒精，故對於不喜歡使用含有酒精護膚品的女生，或許未必適合了。但對於筆者而言，更重要的是其保濕程度卓越，故已準備回購。

Wild Organic有機奧圖玫瑰保濕嫩膚噴霧

Wild Organic有機奧圖玫瑰保濕嫩膚噴霧 HK $218／100mL；HK $388／250mL（程佩敏攝）

老實說，之前未用過這品牌的產品，於是特意搜尋了一下有關資料，發現這是來自香港、澳洲製造的有機天然品牌，而這支有機奧圖玫瑰保濕嫩膚噴霧更是皇牌之一。雖然香味未至於濃郁，但噴在臉上不會出現澀眼的情況，保濕程度亦算高，很快就為皮膚補足水份，使用後肌膚變得飽滿，不過也許是太快吸收的關係，當噴在Beautyblender使用時，所用的份量亦變多。

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【空瓶記】保濕與柔化角質：爽膚水

一直都有於洗臉後沿用爽膚水的習慣，深信爽膚水可於洗臉過後幫助柔化角質，而更重要的是能夠幫助洗臉過後繃緊的肌膚即時回復狀態。

Melvita有機玫瑰緊緻精華爽膚水

Melvita有機玫瑰緊緻精華爽膚水 HK$250／100mL（程佩敏攝）

向來有種心理作用，總認為水狀的爽膚水產品未夠保濕，較喜歡像精華液的質地，故Melvita玫瑰爽膚水，質地介乎於爽膚水與精華之間，更合心意。只需輕力按兩下份量就足夠全臉使用，亦散發出一陣的玫瑰幽香。而其成份採用有機玫瑰、花水、精露、三葉草等，滋潤度十足，惟塗於臉上過後會帶有一種輕微的黏笠感，需等待一會時間才會完全吸收。亦正因為這原因，筆者亦會把爽膚水倒於化妝棉上作濕敷，皮膚保濕狀況慢慢有明顯改善。而且品牌推出小支裝更適合帶去旅行時使用。

DermaElements喚醒肌膚保濕水

DermaElements喚醒肌膚保濕水 HK$650／120mL（程佩敏攝）

起初認識DermaElements，絕對是基於針對不同肌膚問題的皇牌產品：原液，不過原來保濕水也同樣具顯著的功效。保濕水含有玫瑰幹細胞成份，故記得當時還未開始使用前，也絕不會對它的保濕程度有任何懷疑，產品也是筆者愛的濃稠質地，類似精華液一樣，而且吸收能極高水準！一把保濕水推開即能瞬間內完全吸收至皮膚內，而且過後肌膚狀況也十分清爽，毫無黏笠感。由於幾秒時間內就能吸收，令皮膚變得水潤，續後無論是使用其他護膚品或上妝效果以至臉部乾燥的情況都有效改善。值得一提的是，保濕水沒有任何香味，適合平日不愛使用含有香味護膚品的女生。