Jo Malone坊間流傳混香配方　記者實測哪氣味一試難忘｜My Choice

不知你會否靠味道記住一個人，又或想透過香味吸引別人呢？ 筆者小時候曾是一個非常討厭香水的女生，總覺得庸俗，不明白朋友為甚麼慳飲慳食，也要入手一支Chloé Eau de Parfum。直到遇上Marc Jacobs Daisy，一「聞」鍾情，淡淡的茉莉花香味，清新又怡人。香味的確讓人心情愉悅，更是一個記憶點，漸漸明白 不是不喜歡香水，只是還未找到最愛。 但女生天生妒忌之心強，不喜歡與人撞衫，連香水最好也不要相同，對於特別又耐聞的氣味並不易找，筆者最近便聞見Jo Malone London流傳混香配方，決定找來試試，創出專屬香味。

香港女生最愛品牌之一Jo Malone London剛推出全新Poppy & Barley Cologne 。（gatoinvi__blanco@Instagram）

Jo Malone London的香水一向深得香港女生歡迎，經典English Pear & Freesia Cologne更是不少人擁有的第一支香水，清俗脱雅，甜味適中，在混香配方中當然不能缺席。

而品牌也在9月，推出了全新Poppy & Barley Cologne，香味擷取充滿英倫特色的罌粟花和大麥馥郁芳香，兩者的糅合，讓人有一種身在英國的農村，看着金黃色的大麥，手拿着粉色罌粟花，瀰漫英倫氣息，也正好在秋季時使用。而且新調味有別筆者對Jo Malone London清新水果味的印象，今次卻帶着濃濃的花香味，在混香配方中，Poppy & Barley Cologne的可塑性更是最高，可以與2種不同的香味配搭，令人十分期待。

筆者今次找來Jo Malone London 7 種不同的香水測試：Poppy & Barley Cologne、Honeysuckle & Davana Cologne、Myrrh & Tonka Cologne Intense、English Pear & Freesia Cologne、Wild Bluebell Cologne、Basil & Neroli Cologne，以及Nectarine Blossom &Honey Cologne。（林珈希攝）

【傳來洗澡後的香味​】Poppy & Barley Cologne X Honeysuckle & Davana Cologn

Poppy & Barley Cologne X Honeysuckle & Davana Cologne，適合喜歡濃濃花甜味的女生。（林珈希攝）

Poppy & Barley本身有一種清新的花香味，配上Honeysuckle & Davana後，後者的蜂蜜奶香味點綴了罌粟花和玫瑰，聞起來有一種洗澡後的香味，讓人感覺舒服，後勁又帶點濃濃的花香味，如果不喜歡強烈花香味的女生會不太能接受，但喜歡濃濃洗澡後的女生，這配搭便非常不錯。

【迷人中性】Poppy & Barley Cologne X Myrrh & Tonka Cologne Intense

Poppy & Barley Cologne X Myrrh & Tonka Cologne Intense，適合走中性風的女生。（林珈希攝）

Myrrh & Tonka採用了納米比亞沒藥樹脂、杏仁與馥郁香草，清爽木味帶有淡淡的香草味，有一種尊貴且神秘的感覺，但味道會略嫌有點成熟，不是每個女生都能接受；與Poppy & Barley混香後，罌粟花的香味不再明顯，反而散發出大麥的清香味，同時又把濃濃的Myrrh & Tonka味減退些，頓時覺得是中性風必備，慵懶卻非常迷人。

【經典混合】English Pear & Freesia Cologne X Wild Bluebell Cologne​

English Pear & Freesia Cologne X Wild Bluebell Cologne，適合喜歡清新、脫俗的女生。（林珈希攝）

兩款香味都是品牌經典之作，因而吸引不少女生選用，在街上很容易撞味，沒想到帶有清新梨子和小蒼蘭香氣的 English Pear & Freesia，配上Wild Bluebell的清新微甜，讓梨子甜味降低，清上加清，感覺像是有位脫俗的女生走過，不再是「大眾味」。

【草原上的芬香】Basil & Neroli Cologne X Nectarine Blossom &Honey Cologne

Basil & Neroli Cologne X Nectarine Blossom &Honey Cologne，適合森林系女生。（林珈希攝）

Basil & Neroli Cologn沒有甜香，只帶着濃濃的羅勒，非常特別，讓人有一種身在草原的感覺，它不是一般女生喜歡的大眾香味，但加入Nectarine Blossom &Honey後，草原上頓時便傳來杏桃花的味道，感覺像森林系女生的味道。

噴香水在手腕後千萬不用搓揉，這樣香味才可持久。（林珈希攝） 記者實測：竟有一試難忘的香氣？ 在4種混香中，筆者最喜歡English Pear & Freesia Cologne X Wild Bluebell Cologne，本身對英國梨一味沒有太大感覺，覺得有點甜，是屬於甜美系之物，但加上Wild Bluebell後，甜度下降，反而有一種俏皮的清新感，非常特別，一試難忘。 如果還未找到「一生最愛」的女生，不妨試試混香的方法，隨時一試難忘，也讓人記住你如此特別的香氣。

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