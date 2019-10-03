日本非傳統保養方法　「先乳後水」更保濕、化妝水需拍五次？

日本女生的水潤美肌令人羨慕，無論任何天氣，肌膚都能呈現出飽滿而且充滿光澤的狀態，秘訣原來是來自「先乳後水」的保養方法。如果你覺得保護品不夠滋養，不妨調整護膚程序，潔面後先塗乳液，再上化妝水，可以會有意外驚喜。

大部分的女生都會於潔面後拍上化妝水，作為保濕的基礎。化妝水能快速為肌膚補充水份，準備好吸收後續的護膚品，為肌膚築起一道高密度的鎖水層。然而，日本正新興著一款非傳統的護膚方法，顛覆了我們一直以來的保養概念。

日本正新興「先乳後水」的非傳統護膚方法，顛覆了我們一直以來的保養概念。（《雪肌精》廣告）

每個人的肌膚上都充滿大小不一的毛孔與紋理，潔面後先拍上化妝水，有效令小分子的保濕成分優先滋潤角質層，再利用帶有油潤成分的精華與乳液把營養推進更深層的肌膚。但日本的一些護膚品牌則一反傳統，堅持「先乳後水」的護膚概念。品牌認為「先乳後水」的目的在於先利用乳液中的油脂來平滑角質層，幫助疏通潤滑角質縫隙，讓後續的水性成份可以更順利地被肌膚吸收。想擁有更深入的滋潤效果，不妨留意以下三個品牌的非傳統護膚方法。

HABA：溫和成份適合孕婦與敏感皮膚

HABA的皇牌產品鯊烯美肌清油成分天然，可以提升肌膚本身的防禦能力。（FB＠HABA）

HABA源自日本北海道，強調簡單三步的護膚概念。潔面後先塗上護膚露，再配合化妝水加強肌膚修護力。HABA的皇牌產品G Lotion與鯊烯美肌清油成分天然，可以提升肌膚本身的防禦能力，適合孕婦與敏感皮膚使用。想擁有最佳的保濕效果還有一個小秘訣，使用G Lotion時重覆5次輕拍才能徹底為肌膚注滿水份。而鯊烯美肌清油鯊烯純度高達99.9%，與人體自然皮脂極相近，能在肌膚表面形成鎖水薄膜，適合作為冬天保養的最後一步。

Albion：「健康水」熱賣45年

「健康水」選用「北之薏仁」，有效促進角質代謝。（FB＠Albion）

Albion同樣強調「先乳後水」，潔面後先以滲透乳調整角質層的水分與油分，保持肌膚柔嫩。然後再使用暢銷45年的「健康水」為肌膚深層保濕，補充所需養分。「健康水」選用「北之薏仁」，有效促進角質代謝，使肌膚潤澤白皙、柔滑。「先乳後水」的保養方式可解決肌膚因缺水而導致的暗沉問題，更可平衡油脂分泌。

DECORTÉ：有效穩定敏感肌膚

PRIME LATTE牛油果乳液與VITA DE RÊVE紫蘇化妝水是品牌的皇牌產品。（FB@Cosme Decorte）

DECORTÉ同樣強調「先乳後水」的護膚概念，潔臉後先使用PRIME LATTE牛油果乳液柔滑肌膚，使後續使用護膚品滲透至肌膚深處，再使用VITA DE RÊVE紫蘇化妝水，有效提高肌膚對外界的抵抗力，增強肌膚的自身免疫力，適合容易長粉刺的油性肌膚。