42歲英婦實測日飲3公升水　皮膚變好也變瘦　更有逆齡10歲功效？

每日至少要飲8杯水經已是老生常談，網絡上也不乏很多表示飲8杯水更可以幫助減肥，也令皮膚變好的文章，到底飲水真的有美容的功效嗎？

每日8杯水已經是老生常談，但是到底好處是什麼呢?(wongmanyik@IG)

根據《Daily Mail》報導，英國一位女士Sarah Smith由於長期受到頭痛同消化不良的困擾，她向不同的營養師訴說她的問題後，營養師們都認為是因為Sarah Smith經常不喝水補充身體所需水份，因此建議她每日要飲3公升的水，Sarah Smith就決定進行一次為期1個月的實驗，每日飲3公升水看看身體會出現什麼變化。

42歲的Sarah Smith決定進行1個月每日飲3公升水的實驗，看看身體會出現什麼變化。(unsplash)

第一週

Sarah Smith每天早上、中午，晚上都會定時飲水。(unsplash)

Sarah Smith咨詢了一位醫生每日飲3公升水會不會有副作用或者什麼不好的狀況，醫生卻表示這是件值得鼓勵的事情。而且最好每天早上、中午、晚上都定時飲一大杯水。Sarah Smith表示她每天都會去3次小便，但實驗開始第一天後，她至少去了6次小便，而且腸道蠕動得更頻繁了。她還發現臉上長出了斑點，認為是身體排出毒素所致。

第二週

Sarah Smith在第二週體重減輕了，皮膚瑕疵逐漸消失了。(unsplash)

Sarah Smith的身體出現了更明顯的變化。她把3公升的水分配在不同時間飲用，每次飲半公升(500ml)，每天起床、早餐、午餐、下午、晚餐和睡前。她發現她的膚色均勻了，眼周的皺紋和黑眼圈都變淡了，而且頭痛的情況已經一個星期沒有出現了。Sarah Smith的丈夫更表示她大腿的脂肪都消失了，肚子也平坦了。

第三週

Sarah Smith表示除了皮膚變好了，自己的食量也減少了，對零食更是沒有欲望。(unsplash)

Sarah Smith發現自己的黑眼圈和皺紋已經幾乎消失了，皮膚也變得更加飽滿有彈性，化妝的時候感覺皮膚更光滑易上妝了。另外，Sarah Smith表示自己是一個喜歡吃零食的人，但是飲多了水之後她發現自己對零食已經沒有欲望了，甚至每次正餐進食的份量也變少了，很大原因是喝水增加了她的飽肚感。

第四週

Sarah Smith表示自己的皮膚變得像年輕一樣完美，皮膚的瑕疵都幾乎消失了，身材也變得更加苗條。今年42歲的Sarah Smith在實驗之前曾經被指像是52歲，現在她的親友們都稱讚她至少年輕了10年。

Sarah Smith​實驗期間的皮膚變化：

雖然從照片上的確可以看到Sarah Smith的皮膚變化，對比實驗之初，外貌變得年輕，膚質和膚色也有變好。但是也有不少網友表示這個實驗不夠真實，照片可以靠修圖做出想要的效果。雖然實驗結果只供參考，效果也是因人而異，不過每日攝取足夠的水份， 能有助排出身體廢物，促進新陳代謝。

美國國家學院(The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)就指出男性同女性每日的水份攝入量都不同，男性每日應攝入3公升的水(大概15.5杯水)，女性則應該攝入2.2公升(大概11.5杯水)。

女性每日應該要攝入2.2公升(大概11.5杯水)。(nwuuu@IG)

此外，不少皮膚專家都認為充足的水份對皮膚有一定的好處。加拿大Sinai醫院皮膚科臨床教授Rachel Nazarian表示，水份確實不能夠延緩肌膚的老化，但是充足的水份可以讓皮膚細胞變得飽滿，皮膚就會看起來很光滑；但是假如你的皮膚細胞缺乏水分，就會變得暗淡無光，皺紋同毛孔都更加明顯。

另外，芝加哥大學(University of Chicago)整形外科臨床教授Dr. Julius Few MD 就表示很多製造膠原蛋白的皮膚細胞都需要水份來支持運作，而且當皮膚充滿水份、飽滿又富有彈性時，皮膚出現皺紋和被外在物刺激引發敏感等問題的機率就會減少。

充足的水份可以讓皮膚細胞變得飽滿，皮膚就會看起來很光滑。(Getty images)

資料來源:《Daily Mail》、NCBI