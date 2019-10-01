時裝周裸妝熱潮　裸粉唇膏配奶茶色胭脂　任何膚色女生顯好氣息　

2020春夏時裝周已來到巴黎最後一站，除了帶來一系列的來年時裝趨勢，妝容方面也絕不容忽視。 各品牌於今季呈現的妝容上均有異曲同工之意，要麼將眼妝化得鮮艷奪目，要麼便是以偽素顏的裸色妝容為主。前者對於時裝天橋以外的女生來說難於駕馭，反而裸色妝容更適合應用於日常生活上。

2020春夏時裝周已來到巴黎最後一站，大多品牌於今季都為模特兒化上裸色妝容。(burberrybeauty@Instagram)

今個2020年春夏季的時裝T台上可謂裸得極致，Saint Laurent、Lanvin、Loewe、Giorgio Armani、Burberry等品牌均為模特兒抹去厚重妝容，化上輕盈感裸妝，當中亦不乏看到各大品牌用上裸色唇膏，而Burberry則選擇連眼線也拭抹，真正的達至無妝感，將女性柔美的一面呈現。

眾多品牌於2020年春夏季時裝周上為模特兒化上裸色妝容：

+ 14 + 13 + 12

不過本身擁有深邃輪廓的模特兒當然能輕鬆駕馭，然而當運用於我們身上時則容易顯得沒精神，甚至更似是臉帶病容一樣。我們平日化上裸妝時，又應注意甚麼呢？

大地色眼影

Giorgio Armani替2020年春夏季走騷的模特兒均用上鱗片貼在眼窩位置。（Giorgio Armani品牌圖片）

Giorgio Armani替2020年春夏季走騷的模特兒均用上鱗片貼在眼窩位置，令眼部看起來閃閃發亮。不過，若將這應用於日常生活中未免有點浮誇，加上要是你不是天生麗質以及具有深邃的眼窩，還是乖乖利用大地色眼影組合化上眼影吧！

大地色眼影容易控制之餘妝感更自然，而且具有加深眼窩輪廓的效果。建議先將淺色啞光眼影大範圍塗於眼窩位置作打底之用，再把深色眼影塗於眼皮中間至後半位置並暈染；甚或是可以利用大地色或啡橙色眼影於眼窩打底，再塗上香檳金色於眼頭位置作打亮之用，打造漸增感眼妝之餘也能令雙眼變得更明亮有神。

+ 4 + 3 + 2

顴骨胭脂或光影粉

選用較接近膚色的胭脂顏色，就能更加呈現裸妝妝容好氣息。(GettyImages)

即使是裸妝，但能夠幫助呈現好氣息的胭脂絕對是不能缺少的一個步驟。不過，礙於是裸妝的關係，建議先放棄平日使用的蜜桃色胭脂，改用較接近膚色的珊瑚橘色以及近日美妝界十分流行的奶茶色胭脂掃於顴骨位置，顯出好氣色。若希望加深蘋果肌效果，可額外於接近顴骨的位置以弧形方式掃上光影粉，同時也能打亮膚色。

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裸粉色唇膏

對於偽素顏來說，裸粉色唇膏絕對是不可不缺。（Giorgio Armani品牌圖片）

既然已化上一個低調的眼妝，那唇膏方面絕不能使用裸色唇色，免得讓臉色變得更蒼白無神。Giorgio Armani和Burberry於2020年春夏季則為模特兒化上裸粉色唇膏，不但能貫徹裸色妝容的簡潔感，淡淡的粉紅不會讓人顯露疲態之餘，亦能令整個妝容更添一份溫柔少女味道。霧面唇膏能夠更突出眼妝，而唇釉則能帶來飽滿潤澤的妝效，偽素顏必備！