日本網民票選潤唇膏Top 20出爐　第一名經典好用　香港都可買到！

有部份女生只會於冬季時塗上潤唇膏，但其實唇部與臉部一樣，一年四季也需要保養，以免讓唇部變得乾裂甩皮，一支滋潤的潤唇膏更能做到My Lip But Better（MLBB）的美唇效果。 最近日本美容網站Lipscosme就公佈了網民票選的「人氣潤唇產品」排行榜（截至2019年10月9日），而大部份潤唇膏都能於香港購買得到，趕緊參考一下再入手，以滋潤的雙唇抵抗乾燥的秋冬吧！

點擊觀看「人氣潤唇產品」排行榜第三位至第二十位：

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【第二位】REVLON Kiss Exfoliating Balm #Sugar Mint

【第二位】REVLON Kiss Exfoliating Balm #Sugar Mint(revlonvietnam@Instagram)

REVLON的唇膏向來都得到一致的好評，即使沒達專櫃品牌的級數，品質亦絕對不會差，性價比高。除了唇膏以外，原來她們的潤唇膏也在日本女生心目中佔一席位。帶有微甜糖薄荷味的Kiss Exfoliating Balm除了蘊含天然果油更加入了糖粒子成份，滋潤雙唇的同時能做到磨砂去死皮角質的作用，一枝集多重功效，所以深得日本女生歡心。另外，也有日本女生亦大讚使用過後，能徹底消除嘴唇上的死皮，為嘴唇表面帶來光滑感，而且唇色大為改善。

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【第一位】Dior Addict Lip Glow Color Reviver Balm

【第一位】Dior Addict Lip Glow Color Reviver Balm(dior.com)

第一名這個結果，相信也不會有太多人質疑，事關在推出之際已有許多女生稱讚它好用，並介紹予朋友。即使你未用過，也絕對會聽過它滋潤度高而且夠上色的好評！

Dior Addict Lip Glow Color Reviver Balm屬有色潤唇膏，具有高濃度芒果油，同時採用Color Reviver色彩激發技術，根據每個人唇部的酸鹼度產生不同的自然唇色，而且提供10種粉紅色調，適合不同膚色的女生。

筆者於第一次使用時選擇了當中最淡的#001 Pink色號，起初以為塗上唇後便只能當作一層滋潤保護膜的作用，對它的顯色度並沒抱有期望可言，不過當過了一會兒，潤唇膏因唇部酸鹼度而變成了自然粉嫩的粉紅色，十分適合日常淡妝之用，故此於當時一用便愛上了，亦多次回購。這款潤唇膏確是令人充滿驚喜，能夠榮獲日本女生愛用的潤唇產品第一位不無道理！

（資料來源：Lipscosme）