日本@Cosme眼霜Top 20　認清黑眼圈成因、滋潤眼周同時增長睫毛

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初秋氣溫仍然炎熱，空氣卻不知不覺的乾燥起來，使得被幼紋與黑眼圈包圍的雙眼更見暗淡無神。要擺脫憔悴的顯老的眼部肌膚問題，一支合適的眼霜絕對功不可沒。要覓得最合心意的好用眼霜，不妨參考集合眾多網民意見的日本知名美容網站@cosme。

常見的黑眼圈分為三種，要治標同時治本，便要正視所有導致眼周肌膚問題的壞習慣。（Alexandra Gorn/unsplash）

女生面對的眼部問題主要分為三類：黑眼圈、眼紋及浮腫眼袋，要選對眼霜，先要認清自己想針對的肌膚問題，否則容易出現油脂粒等反效果。每對熊貓眼成因都各有不同，常見的類型有茶色、黑色與青色的黑眼圈。茶色的黑眼圈主要是由於不徹底卸妝、過度揉搓眼周等原因導致色素沉澱，故應使用含有溫和美白成份的眼霜。

要擺脫憔悴顯老的眼部肌膚問題，一支合適的眼霜絕對功不可沒。(VCG)

而黑色黑眼圈則是因為肌膚失去彈性並積聚出脂肪，形成了陰影，這時可使用有效促進血液循環的眼霜舒緩眼下鬆弛的問題。最後青色黑眼圈主要是由於睡眠不足、過度使用電子產品與鼻敏感導致眼周血液循環不良，擁有此類型黑眼圈的女生應避免熬夜、控制過敏情況，減輕血管腫脹的問題，而使用抗藍光的眼霜亦有效解決問題。眼部保養固然重要，但不良的生活習慣隨時令眼霜功效減半。要治標同時治本，便要正視所有導致眼周肌膚問題的壞習慣。

奪得第11 – 20名的眼霜品牌：

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奪得第1 – 10名的眼霜品牌：

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參考資料：@cosme

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