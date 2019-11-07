【MUJI Week減價】日本女生IG勁推強效卸妝油　空瓶多敏感肌適用

無印良品（Muji）於6/11至10/11進行第二階段Muji Week大減價，不少產品都設有限定優惠，就連廣受好評的護膚品也包括在內。

第二階段的限定優惠由即日起至11月10日舉行，如同第一階段一樣，Muji Passport會員將會額外享有9折優惠。

除了零食、收納用品，Muji的護膚品一直都深受女生喜愛，是次減價期間，敏感肌 / 水凝保濕 / 平衡淨肌 / 草本 / 海洋深層面部護理護膚品均設有8折優惠，而會員則再獲9折，原價為HK$10 – HK$250；折後價為HK$8 – HK$180，抵上加抵！本身已是Muji護膚品用家的女生大可大量「補貨」；要是從來未試過使用的女生，也可先看看以下日本女生都愛而且好評好潮的產品，再考慮入手與否吧！

敏感肌爽膚水 - 高保濕

敏感肌爽膚水 （高保濕）；8折價：HK$94.4、會員折上折：HK$85（原價：HK$118）；適合用於敏感肌膚女生，為皮膚打好基礎。(simple.life33@Instagram)

Muji的護膚品價格不高，但仍為擁有敏感肌膚女生出產一系列的護膚產品，相當貼心。而其中一樣受到日本女生喜愛的則為「敏感肌爽膚水 - 高保濕」，在社交平台亦有不少用家將爽膚水已用到一半份量，甚至空瓶的狀態。

爽膚水成份簡單，以日本深山天然水、馬齒莧精華、柚子籽精華以及透明質酸製成，帶來高度保濕，為皮膚打好基礎，讓後續的護膚品更吸收。有乾燥又易敏感肌膚的日本女生則分享用後感，指爽膚水的確高效保濕，用後相當滋潤；亦有部份用家均認為爽膚水質地清爽，而且用後不會出現繃緊的問題，感覺是將好的護膚產品用於臉上，絕不會是多餘的一個步驟。

+ 3 + 2

敏感肌卸妝潔面油

Muji敏感肌卸妝潔面油；8折價：HK$128、會員折上折：HK$115.2（原價：HK$160）；主要成份為植物性的橄欖油。(sayayayayan1@Instagram)

敏感肌卸妝潔面油無任何酒精、色素、礦物油等成份，主要成份為植物性的橄欖油，故較溫和，相對來說亦會對皮膚較低刺激。因為是卸妝油的關係，清潔度亦十分強勁，有日本女生分享就連防水睫毛膏也能輕鬆卸走，使用過後皮膚亦沒有緊繃的感覺；而同時因為卸妝力強，能夠完全帶走臉上的妝容，令毛孔也稍微有改善。

不過，亦有日本女生指出因為卸妝潔面油由橄欖油製成，故於味道方面則不太好嗅，如果不喜歡過重橄欖油味的女生，就要多加考慮了。

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平衡淨肌保濕乳液

Muji平衡淨肌保濕乳液；8折價：HK$72、會員折上折：HK$64.8（原價：HK$90）；有效幫助平衡水油分泌。(aoco_kyz@Instagram)

如果你是因皮膚過乾以致出油的話，日本女生都愛的平衡淨肌保濕乳液，或許能幫到你！乳液採用日本深山洞穴釜石天然水製成，有效幫助肌膚平衡水油分泌，改善毛孔問題。日本女生都在社交平台分享指，質地不黏笠之餘，保濕乳液亦帶有去除老化角質的作用，用後發現不論是肌膚水油狀態及暗瘡問題均變得穩定且有改善，而且皮膚更回復彈性。