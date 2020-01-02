台灣藥妝面膜排行榜　開架品牌不只美麗日記　最便宜每片只需$4？

提及藥妝店，不少女生第一時間便想到日本，其實台灣一樣有許多不錯的選擇。台灣面膜的質素與日本的同樣出色，不少本地品牌更曾入選日本知名美容網站@cosme的民選排行榜。趁著天氣開始乾燥，是時候把以下這些於台灣藥妝店銷量高企的面膜加入你的購物清單中。

台灣面膜的質素與日本的同樣出色，趁著天氣開始乾燥，是時候把以下這些於台灣藥妝店銷量高企的面膜加入你的購物清單中。(IG＠laizas_)

屈臣氏

相信曾到台灣旅行的女生都會認同台灣的屈臣氏比香港的更好買，品牌更豐富，當中Sofina的底霜產品更是受香港女生歡迎。台灣的屈臣氏經常推出「買一送一」或「加$1多一件」的優惠，尤其是面膜類別，所以不少女生到台灣旅遊時都喜歡以面膜作為伴手禮。

台灣的屈臣氏經常推出「買一送一」或「加$1多一件」的優惠，所以不少女生到台灣旅遊時都喜歡以面膜作為伴手禮。（屈臣氏)

按圖看屈臣氏面膜銷量排行榜第二位至第五位：

屈臣氏面膜銷量排行榜第一位（寵愛之名） 第一位：寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜 （每片約$100） 寵愛之名雖然屬於中高價的品牌，但仍深受台灣女生的追捧，可見其實力。美白無分季節，寵愛之名的亮白淨化光之鑰生物纖維面膜有效改善肌膚暗沉的問題，除了美白成分更添加了保濕修復因子，成分溫和適合敏感肌女生。另一加分位是纖維面膜的剪裁貼合肌膚，不會令精華造成浪費。

康是美

分店林立的康是美是香港女生遊台必到的藥妝店，以專業為賣點，每家店均設有專業的駐店藥師解答顧客的疑難。康是美更會定期推出不同的優惠券與活動招攬顧客，最近的「最佳新品賞」面膜推薦榜便是根據面膜的成分、質地等項目，推選出媲美專櫃品質的開架面膜。

分店林立的康是美是香港女生遊台必到的藥妝店（康是美）

按圖看康是美面膜銷量排行榜第二位至第五位：

康是美面膜銷量排行榜第一位（我的美麗日記） 第一位：我的美麗日記 蜜若藍超能補水面膜（每片約$12.8） 香港女生對於我的美麗日記一定不陌生，面膜的款式從美白、保濕、緊緻等一應俱全，屬高性價比之選。蜜若藍又名為重新草擁有超強的補水力，可以快速滋潤肌膚。我的美麗日記的面膜更不含防腐劑、酒精、色素、螢光劑等容易讓肌膚產生不良反應的成分，安全可靠。

松本清

日本知名藥妝店松本清上年於台灣開幕，多款台灣限定多特別服務成為女生熱話。首先，日本松本清的消費賺點數的優惠於台灣可以合併使用，台灣松本清特別設有免費彩妝服務與熱銷排行榜產品試用區，讓消費者於購物前可以先透過體驗了解產品是否適合自己。

日本知名藥妝店松本清於上年進駐台灣（松本清）

按圖看松本清面膜銷量排行榜第二位至第五位：