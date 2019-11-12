【濕疹】如何預防冬季濕疹？　中醫飲食貼士：應避免進食四類食物

踏入冬天，温度仍然忽高忽低，濕度如是。乾燥與潮濕的日子互相交替，容易刺激皮膚的新陳代謝。皮脂腺因未適應氣候的變化而分泌紊亂，便會造成皮膚泛紅、紅疹、粗糙及脫屑現象，而且痕癢無比。當免疫力下降，便容易誘發多種皮膚問題，例如濕疹，皮膚敏感以及暗瘡問題等。

中醫稱濕疹為「濕瘡」，主要分為急性濕疹、亞急性濕疹及慢性濕疹三種，濕疹的後期多為慢性濕疹，患者常感到乾燥瘙癢以及出現皮膚增厚的症狀（ig@janicetie）

濕疹（Eczema）是一種常見的過敏性皮炎，不具傳染性。濕疹主要分為急性濕疹、亞急性濕疹及慢性濕疹三種，濕疹的後期多為慢性濕疹，患者常感到乾燥瘙癢以及出現皮膚增厚的症狀。中醫稱濕疹為「濕瘡」。濕疹的內在因素包括體質、情志、腑臟功能失調。外在因素則包括風、濕、熱阻於肌膚。當個人體質較弱及自身免疫系統功能低下，感受風令風濕熱邪浸淫肌膚，便會形成濕疹或加重濕疹。

中醫把濕疹分為以下幾種證型：

1. 血虛風燥型（相當於慢性濕疹）

濕疹（Eczema）是一種常見的過敏性皮炎，不具傳染性。(IG@edenswear_tw)

此型患者病程長，反復發作。經常搔抓或由於刺激，皮損色暗肥厚，苔蘚樣變，或脫屑，或膿痂不斂，或者少許溢液伴痂皮覆蓋，或皸裂，或播散性色素沉著，甚或愈抓愈癢，形成惡性循環。多見於慢性濕疹。

2. 濕熱內蘊型（相當於急性滲出性或合併感染性濕疹）

濕疹的內在因素包括體質、情志、腑臟功能失調。(IG@dd_swe_123)

發病急、病程短，易復發。症見皮損潮紅，腫脹，瘙癢劇烈，滲出顯著，糜爛結痂，浸淫遍體，同時可伴口苦咽乾，心煩易怒，大便秘結，小便短赤。

3. 脾虛濕盛型（相當於亞急性濕疹）

當個人體質較弱及自身免疫系統功能低下，感受風令風濕熱邪浸淫肌膚，便會形成濕疹或加重濕疹。(IG@ysn_atopii)

病程較長，損及脾胃，反復發作，纏綿不已。症見紅腫漸退，滋水漸少，糜爛漸斂，丘皰疹、脫屑尚存。常伴有腹脹，面色萎黃等症狀。

濕疹瘙癢難耐，相信很多濕疹患者亦有同感。平日除了要早睡早起外，也必須要注意飲食的調攝。飲食應以清淡為主，有四類食物應盡量避免進食：

（1）異體蛋白類食物

海鮮（龍蝦、小蝦、魷魚、蛤、貽貝）、果仁和菇類含有能誘發濕疹的化學物質，也會讓人出現紅疹並刺癢。(UNPLASH)

有大約一半的濕疹患者發病原因與食物過敏有關，並且主要是攝入異體蛋白質（如雞蛋、牛奶、魚、蝦、蟹）後誘發的，其中最常見的是進食雞蛋和牛奶後誘發濕疹。另外，物美價廉的大豆也能誘發遺傳過敏性皮炎。而海鮮（龍蝦、小蝦、魷魚、蛤、貽貝）、果仁和菇類含有能誘發濕疹的化學物質，也會讓人出現紅疹並刺癢。

（2）遠離辛辣刺激食物

濕疹發作期間要儘量遠離辛辣刺激食物和調味品。(UNSPLASH)

辣椒、大蔥、大蒜、韭菜、酒等會使脾胃失調，生濕化熱，以致濕熱內蘊，促使濕疹加重，故濕疹發作期間要儘量遠離這些食物和調味品。

（３）遠離生冷食物

中醫認為生冷食物易損脾胃，使水濕內生，濕邪偏盛，誘發濕疹。(UNPLASH)

少吃生冷食物，如汽水、雪糕、冰棒， 不能空腹吃生果，涼茶等等，因為生冷食物易損脾胃，使水濕內生，濕邪偏盛，誘發濕疹。

（4）小麥食物

建議濕疹患者要儘量遠離小麥類食物。(UNSPLASH)

小麥中的麩質可能會使少數人的手臂上、腿上甚至頭皮上出現刺癢的紅色皮疹。所以，濕疹患者要儘量遠離小麥類食物，此時可以吃含很少麩質的裸麥、大麥和燕麥代替小麥類食物。

針灸可增強皮膚的免疫力、改善皮膚的新陳代謝和有清熱消炎的作用。(UNSPLASH)

情況嚴重的患者，中醫會針對患者的病因，利用合適的中藥作內服和外用的治療。也會利用針灸，增強皮膚的免疫力、改善皮膚的新陳代謝和對皮膚有清熱消炎的作用。

如果大家對文章有任何疑問，歡迎在我的Facebook交流意見。