昆凌眉上瀏海評價好壞參半　李聖經完美示範短瀏海襯畫家帽即減齡

無論是女生還是男生，大家一樣視髮如命，每轉一個髮型都是人生一大重要的決定，雖然頭髮可以再次生長，但頂着一頭不適合自己的髮型數月，不是人人都有這心理質素。 女明星卻因為工作因素要不時嘗試新髮型，每每女生便會從明星的造型透視流行的髮型，再分析自己臉形是否適合，今次又有甚麼新造型參考？

昆凌早前剪了一個新髮型出席活動，評價好壞參半。（VCG）

台灣女星昆凌開始發展自己的電影事業，又創立自家時裝品牌「Jendes」，開始擺脫了「天王嫂」之名，吸納自己的粉絲，名氣也漸漸上升，成為不少女生的參考對象。

去年年底，昆凌在Instagram中分享了數張雜誌照片，她頭上改為長髮配上超短的眉上瀏海，相當前衛又型格，和她平時的公主風出入很大，雖然眉上瀏海不容易駕馭，但造型師把瀏海剪成超短，盡現昆凌的輪廓，也有減齡顯時尚的效果。然而，最近她又換上一個厚長的眉上瀏海，這次的評價卻不同了，被網民嘲笑「顯老10歲」，令她的五官不突出了，所以剪一個適合自己的眉上瀏海非常重要。

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【每個女生都可駕馭】更多眉上瀏海貼士

李聖經為劇增磅而變成圓臉。（heybiblee@Instagram）

圓臉：李聖經

韓國女星李聖經曾是一位模特兒，身材高䠷，樣子個性有品味，以前一直以大旁分直長髮為主，後期她也踏上演員之路，更曾經為劇增磅，因而臉形都變得圓圓的，更有些許嘴邊肉，偏偏她剪了一個眉上瀏海，出奇地同樣減輕又討人喜歡。

女生可能認為眉上瀏海非常顯肥，其實只要有技巧便可以修飾臉形。以李聖經為例，她在劇中的造型是一頭短髮配眉上瀏海，由於圓臉關係，她的瀏海剪得不是太整齊，有點微倒U字型，這樣兩側便留下些許的頭髮，用作拉長臉形，臉形便不會圓上加圓，而且眉上瀏海變得更可愛；留回長髮的李聖經也有繼續留着眉上瀏海，但本身長臉的她則把瀏海修改成有厚度，避免把臉拉長，另外她配上一頂畫家帽，知性味滿分，又非常適合秋冬的打扮。

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日本模特兒柴田紗希擁有寬額頭，眉上瀏海便可修飾問題。（shibasaaki@Instagram）

寬額頭：柴田紗希

早年在日韓台已經開始流行眉上瀏海，每每見到一班「㗎妹」頂着眉上瀏海，看上非常年輕，經已吸引人仿效。

不少日本女生額頭都較為寬，就如日本雜誌模特兒柴田紗希，她也擁有寬額頭，如果沒瀏海，會更突出這問題，看上髮量又較少，而眉上瀏海便能幫助她遮掩寬額頭。寬額頭的女生便要像柴田紗希，避免把將瀏海剪得太整齊，另外要注意瀏海的捲度與空氣感，因為寬額頭容易出現像「barcode」瀏海問題，所以平時要利用捲髮器或髮捲把瀏海捲好，造型可愛又充滿日風，同樣是日本模特兒的藤田ななみ已經是一子之母，剪了眉上瀏海不但減齡，同時改善寬額頭的臉形。