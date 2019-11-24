【減肥】有妹妹更易胖？研究：姊姊體質易胖　或輸在子宮懷孕時？

瘦不一定美，但還是有一幫女生視減肥為終生事業，本着「天跌下來，最緊要減肥」作做人宗旨。 減肥失敗，藉口千百樣，現在可以新增一樣－妹妹。

姐姐在剛出生時，通常已經會較胖，而隨着年歲長大，也會有較高的BMI。（《To All the Boys I've Loved Before》劇照）

研究：當姐姐比較胖

根據《流行病學與社區健康雜誌》上的報導，研究就1991年至今2009年間約一萬多對姐妹作出比較與統計，發現第一胎通常較容易發胖，而有妹妹的情況更甚。

研究人員翻查瑞士出生登記署的資料，分析20年間的資料，得出以上結論。而且，他們也發現，姐姐在剛出生時，通常已經會較胖，而隨着年歲長大，也會有較高的BMI。研究結果顯示，姐姐的BMI會比妹妹高2.4%，而當中約有四成的姐姐有超重的問題。

澳洲迪肯大學的 Gary Sacks就說：「或許大姐姐或哥哥在家中會與弟妹爭食物，又或是家長喜歡花更多心思與錢財在第一個小孩身上。」（《To All the Boys I've Loved Before》劇照）

姐姐較胖因為⋯⋯

紐西蘭奧克蘭大學的研究人員揣測，姐姐較胖或是因為現在的家庭愈來愈小，傾向只有一、兩個小孩，第一胎出生時，通常會特別寵愛；而兄弟姊妹間的競爭，也是姊姊較胖的原因。澳洲迪肯大學的 Gary Sacks就說：「或許大姐姐或哥哥在家中會與弟妹爭食物，又或是家長喜歡花更多心思與錢財在第一個小孩身上。」

另外，奧克蘭大學的Wayne Cutfield教授也指出，媽媽在懷第一胎的時候，把營養帶給寶寶的血管會較幼，營養減少或會令寶寶身體發展出儲存更多脂肪的機制。這也會影響胰島素的功效，令身體更影肥胖，也更易有高血壓。

＊以下更多原因，讓你把脂肪推卸在妹妹身上：

參考資料：Women Working, New Idea Food