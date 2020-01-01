韓國Olive Young年度美妝大賞排行　no.1爽膚水只$100朴信惠也愛

2019年年尾不少美妝品牌都會公開年度熱賣或者受歡迎產品的排行榜，最多女生認識的就是日本的@Cosme美容大賞，台灣的屈臣氏、康是美等等都會定期推出美妝排行榜，那麼韓國最有參考價值的其中之一個美妝排行榜就是Olive Young了。

韓妹同女星都愛用的護膚、化妝品都有上榜！(ssinz7@IG)

Olive Young是韓國知名的大型藥妝連鎖店，因為產品比較多元化，因此很受韓妹和遊客的歡迎。最近Olive Young就公開了2019年的美容大賞排行榜，列出了年度最熱賣的美妝品，分別有護膚品、化妝品和個人護理用品的Top3，想知道韓妹們最喜歡用什麼美妝品就不要錯過了！

Olive Young 2019年美容大獎出爐！(Olive Young 官網)

護膚品：爽膚水

第三名：Isntree透明質酸爽膚水

Isntree的透明質酸爽膚水也曾經獲得過不少韓國美妝排行首位，由於這支爽膚水主打蘊含高含量和高濃縮的透明質酸成分，因此保濕效果非常顯著。冬天的季節皮膚會特別乾燥，時刻保持皮膚水潤就很重要，很多韓妹表示每次用完這支爽膚水皮膚都會特別水嫩亮白。

第三名：Isntree透明質酸爽膚水(Olive Young 官網)

第二名：Avene 溫和爽膚水

相信不少屬於敏感性皮膚的女生都一定聽Avene這個天然品牌，它們主打所有產品都是天然溫和，專為敏感肌膚而設。除了最皇牌的抗敏活泉水噴霧之外，韓妹更喜歡這支溫和爽膚水，不但保濕能力更高，而且舒緩降紅效果也很出色。

第二名：Avene 溫和爽膚水(Olive Young 官網)

第一名：Momonde玫瑰保濕爽膚水

Momnde的玫瑰保濕爽膚水是品牌的人氣化妝水，也是不少韓妹用來「守門口」的爽膚水，甚至很多韓國美妝YouTuber連女星朴信惠都推介過。除了在Olive Young獲得了爽膚水第一名之外，Momnde玫瑰保濕爽膚水也登上了不少美妝網站的排行榜冠軍寶座。這支爽膚水到底有什麼厲害之處可以得到這麼高的讚譽呢？這支爽膚水價錢在1百元左右，但卻有90.89%的天然大馬士革玫瑰成分，性價比極高！不少韓妹化妝前都會濕敷這個化妝水，不但可以瞬間補充水分，而且即時亮白的效果十分明顯。

第一名：Momonde玫瑰保濕爽膚水(Olive Young 官網)

其它護膚品排行：

+ 11 + 10 + 9

化妝品：底妝產品

第三名：Clio Kill Cover Ampoule Cushion SPF50+ PA+++

Clio的底妝產品在韓國一向評價都很高，不管是粉底液、氣墊粉餅或是遮瑕膏都大受韓妹歡心。這款Kill Cover Ampoule Cushion添加了保濕精華成分，因此保濕度很高，想要製造出韓妹的水光肌就最適合用這款氣墊粉餅。冬天就算是混合肌或者油性肌的女生都可以使用。

第三名：Clio Kill Cover Ampoule Cushion SPF50+ PA+++(Olive Young 官網)

第二名：Espoir Pro Tailor Foundation Be Glow SPF25 PA++

Espoir在韓國算是中高價的美妝品牌，但是依然吸引不少韓妹回購，特別是品牌的「Be Glow」系列，讓韓妹愛不釋手的原因就是它能夠化出韓或光澤肌，如果喜歡奶油肌的皮膚質感就不要錯過這個粉底液了。不過這個粉底液的遮瑕力不高，較深色素的痘印或者黑眼圈就需要另外上遮瑕膏了。

第二名：Espoir Pro Tailor Foundation Be Glow SPF25 PA++ (peripera_official@IG)

第一名：Clio Kill Cover Glow Cushion SPF50 PA++++

得到第一名的依然都是Clio家的底妝產品，被稱為是「CLIO粉紅光氣墊粉餅」，單是看到它的玫瑰金色鏡面外殼已經讓少女心爆發，而且它不論是遮瑕度、保濕度和妝感都很高水準，可以化出光滑無瑕的自然素顏肌，看上去就像天生好皮膚一樣，是韓妹人手一個的人氣Cushion。

第一名：Clio Kill Cover Glow Cushion SPF50 PA++++(Olive Young 官網)

其他化妝品排行：