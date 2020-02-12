【髮型教學】情人節將至，當日女生們都會花盡心思以最美的打扮會見另一半；不過，衣着以外，又有否想過髮型也是加分位，能夠給予男朋友耳目一新的感覺？

這時候，大可透過編髮為你的造型增添新意，亦能營造一份甜美感。不過，又應該選擇怎樣的髮型？日本網站Love Seek就曾做過一項涉及1,000名20至35歲男性的調查，了解他們喜歡女性留有怎樣的髮型（延伸閱讀）。

而當中，則發現有160名男生都喜歡馬尾造型，更成為第二名男生最愛的女生髮型。

不少女星都鍾情於馬尾造型：

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馬尾更是每一個女生都能輕鬆駕駛的髮型，不過倘若你不想顯得過份單調乏味，想要花點心思，或可考慮以下編髮造型。3種編髮造型的易學程度也不相同，即使你是編髮新手，也絕對適合，同時讓你不需再絞盡腦汁。

簡易級

或只需一個小鯊魚夾，就能打造出空氣感馬尾。(chahong.official@Instagram)

許多女生都擔心束馬尾會顯得頭髮扁塌，沒空氣感，令本來悉心打造的髮型變得只有頹味可言，尤其是本身髮量不多的女生。想要解決這問題的話，或只需一個小鯊魚夾。

先按照正常步驟把頭髮束成馬尾並輕微拉鬆頭頂部份的頭髮，其後拿起馬尾的上層頭髮，將小鯊魚夾夾於上層與下層頭髮之間，透過小鯊魚夾的厚度打造出豐盈感的馬尾造型。不過，緊記可利用定型噴霧幫助定型，同時確保上層頭髮可遮掩小鯊魚夾，這樣便能以一個帶蓬鬆感的馬尾造型去約會了。

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍" 공식 인스타그램（@chahong.official）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 15 日 上午 4:46 張貼

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進階版

只需3個步驟，就能完成這編髮造型。(album_hair@Instagram)

別以這髮型外觀的斷定它的複雜程度！其實卻只需3個步驟就能完成這滿滿甜美感髮型了。先拿取其中一邊的一小束頭髮，並分成兩部份，以左搭右的編髮方式束成辮子；另一邊亦如是。最後將兩邊的辮子綁在一起，同時拉鬆髮絲就輕易完成了，配上碎花服裝或粉色系打扮，充滿浪漫少女氣息，而且十分優雅。

在 Instagram 查看這則貼文 ALBUM Official Instagram（@album_hair）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 3 日 上午 5:02 張貼

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高階級

「打結」編髮，可讓伴侶明顯看出你的心思與對約會的重視。(album_hair@Instagram)

若希望打造更特別與立體感的馬尾造型，則可嘗試猶如「打結」的方式進行編髮。

先將頭髮分成3等份，並把中間的等份束成馬尾同時拉鬆髮絲營造蓬鬆感，然後將左右兩等份的頭髮交壘於一起，繼而將髮束向上繞（類似打結的方式），髮尾部份則圍繞已束成馬尾的頭髮，重複兩次這樣的步驟。最後於馬尾下的位置用橡根束好，便完成「打結」馬尾了，充滿女人味之餘也能讓伴侶明顯看出你的心思與對約會的重視。

在 Instagram 查看這則貼文 ALBUM Official Instagram（@album_hair）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 18 日 上午 5:43 張貼

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