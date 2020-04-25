范冰冰捲入逃稅風波後雖然少有於幕前露面，但「帶貨女王」的稱號仍然屹立不倒，所有護膚品經她介紹後都會掀起搶購熱潮。近日大部分人因疫情問題而減少外出，宅在家中便是網購的好時機，范冰冰亦不例外，她於小紅書分享換季護膚心得，更推薦了四款愛用保養品。

范冰冰日前為日本著名美容雜誌《美ST》拍攝六月號的封面，被獲讚「四千年一遇的美貌」(IG@bingbing_fan)

范冰冰最近積極於小紅書更新近況，又不時以素顏拍片分享保養心得，肌膚吹彈可破，完全沒有歲月痕跡。她日前為日本著名美容雜誌《美ST》拍攝六月號的封面，被獲讚為「現代版楊貴妃」、「四千年一遇的美貌」。封面以日系妝容示人的范冰冰，有網民指「差點唔認得」。雜誌更透露范冰冰於拍攝當日是敷著面膜進入錄影棚，並與工作人員大方分享保養心得。

范冰冰愛用爽膚水：解決「口罩肌」 水潤亮白

Tirtir的爽膚水呈泡沫狀，使用後肌膚變得水潤亮白。（小紅書@范冰冰）

想擁有范冰冰的雪白肌膚定必要勤加保養，即使宅在家中也不能鬆懈。長期戴上口罩令毛孔閉塞，令肌膚油脂分泌出現問題而變得暗沉。范冰冰推薦韓國Tirtir的爽膚水（約$150）她認為使用效果明顯，使用後肌膚變得水潤亮白，亦較滋潤。爽膚水呈泡沫狀，接近眼晴時帶刺激感，皮膚敏感的女生要多加留意。

范冰冰愛用夜間急救修護油：加進面霜使用 修復熬夜衰老問題

熬夜女生必備的Sarah Chapman夜間急救修護油連Victoria Beckham也愛用（小紅書@范冰冰）

她亦推薦了熬夜女生必備的Sarah Chapman夜間急救修護油，更指自己已使用了快一年。她習慣把修護油加進面霜中使用，表示用後能修復熬夜為肌膚帶來的衰老問題，亦能提升氣息，改善蠟黃。Sarah Chapman護膚品深受歐美名星歡迎，連Victoria Beckham也是這支夜間急救修護油的擁戴者。

范冰冰愛用緊緻精華：舒緩肌膚鬆弛

Darphin緊緻精華用後提拉效果明顯（小紅書@范冰冰）

美白是女生的終身事業，不過抗皺緊緻同樣重要。范冰冰推薦了Darphin緊緻精華，她覺得精華的提拉效果明顯，可以舒緩肌膚鬆弛的問題。不過她提醒抗皺難以即時見效，使用時要有耐性，自己也是用了一段時間才感受到它的威力。

按圖看范冰冰近照：

范冰冰愛用夜間髮膜：補水順滑 不易起靜電

Living Proof 夜間髮膜於睡覺時為頭髮補充水分，懶女生必備。（小紅書@范冰冰）

除了面部保養，頭髮亦不容忽視。范冰冰早前於小紅書表示自己不愛洗頭，有時候可能10天才洗一次頭，這樣不衛生的習慣原來是她獨特的護髮秘訣。她指厚重的髮量令洗頭變得費時，又認為每天洗走保護頭皮的油脂反而會髮質變差。不過個人衛生對防疫非常重要，外出後應該徹底清潔。想修護頭髮可試試范冰冰推薦的Living Proof 夜間髮膜，為頭髮補充水分，用後頭髮會有水潤順滑感，亦不易起靜電。