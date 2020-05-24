【夫妻的世界】必學！韓素希性感小心機捲髮　用直髮夾竟更易上手

第三者總是讓人恨得牙癢癢，但在《夫妻的世界》飾第三者的韓素希卻美得讓人豔羨，連女生也無法移開目光！除了清純美貌，韓素希還擁有性感慵懶的捲髮，魅力值持續爆表！立即看看打造韓素希捲髮的tips，10分鐘為造型增添小心機吧。

解構韓素希心機捲髮 愈撥愈亂是重點？

雖說近年流行短髮和鎖骨髮，但浪漫的波浪長髮對男生來說還是有致命的魅力！長髮少不免給人厚重感，韓素希卻以一頭空氣感曲髮示人，她著重髮絲的輕盈感和自然弧度，更染上較淺的焦糖橙色，令髮型看上去更有層次和凌亂美，像剛睡醒的率性慵懶亂髮，叫男生們怦然心動！

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韓素希髮型貼士1：空氣感髮絲

韓素希的髮型重點之一是空氣感，但不少女生都有頭髮扁塌的煩惱，在濕熱的春夏便更嚴峻！幸好只要日常掌握這些護髮技巧，也可後天補救，令頭髮顯得自然蓬鬆。

韓素希髮型貼士2：用直髮夾夾出大波浪

即使用大直徑捲髮棒，髮型弧度還是非常明顯，建議用直髮夾夾出微曲捲度，容易上手、減低燙傷風險之餘，亦可令效果更自然隨性，慵懶度秒增！針對髮根扁塌問題，大家可用直髮夾由髮根向上拉，營造頭頂空氣感；想感覺更自然的你，亦可將頭髮分成表裡兩層，只在外層抽取幾條髮束夾曲。

按圖即看空氣微捲髮型教學︰

編輯推介︰ABP負離子直髮夾

按圖看更多直髮夾介紹：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/24)

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